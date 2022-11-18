“وطن” تكشف أصحابها.. الشيف نُصرت ينشر فاتورة بقيمة 615 ألف درهم إماراتي!

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وطن– في واقعة اثارت استياء عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الشيف التركي الشهير “نصرت” صورة من فاتورة صادرة من مطعمه في دبي بمبلغ 615065 درهما( ما يعادل 167 ألف دولار أمريكي).

ونشر الشيف التركي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور العالمي “إنستغرام” معلقا عليها بالقول:”الجودة ليست باهظة الثمن أبدًا”.

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وتناولت العديد من الحسابات على موفع التدوين المصغر صورة الفاتورة، حيث عبر كثير من المغردين عن استياءهم وغضبهم من إقدام شخص ما على دفع هذا المبلغ على وليمة.

الشيف التركي الشهير نصرت .. ينشر من مطعمه المتواجد في أبوظبي فاتورة أحد الزبائن بقيمة 615 ألف درهم إماراتي pic.twitter.com/AacuUfqLec — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 17, 2022

وأشار بعض المغردين بأن ارتفاع قيمة الفاتورة يعود بسبب تناول أصحاب الوليمة نوع من الخمور المعتقة التي تدعي “لويس السادس عشر”، والتي يصل ثمنها إلى مئات الآلاف من الدولارات بحسب ومن تعتيقها.

هذا واين معتق من اجود الانواع.. شوف الصورة تختار اي سنة و كل ما كان اقدم يرتفع سعره pic.twitter.com/kP4MTmXwhe — Fatimah (@AlmondGh) November 17, 2022

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وفي السياق، كشف مغردون بأن الفاتورة المنشورة كانت قيمة عشاء متسابقي فومولا1.

الحمدلله انهم اجانب مش عرب ومسلمين. ٧٥٪ من قيمة الفاتورة خمور. اللهم اكفينا pic.twitter.com/B41JoVrfkN — Adnan Al Hasani 🏆19⚫️🔴 (@2shwal) November 18, 2022

ويُذكر، أن لدى نُصرت غوكشيه ثمانية فروع لمطعمه في تركيا جنباً إلى جنب مع فرع في دبي وآخر في أبوظبي، وسيفتتح عدة فروع أخرى حول العالم.

ويستقبل الشيف بصورة دائمة مشاهير ورؤساء بلاد عدة في مطاعمه حول العالم، من بينهم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فضلاً عن ممثلين عالميين مثل ليوناردو ديكابريو، وأورهان غينسيبي.