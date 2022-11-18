الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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الهدهد

“وطن” تكشف أصحابها.. الشيف نُصرت ينشر فاتورة بقيمة 615 ألف درهم إماراتي!

ارتفاع قيمة الفاتورة بسبب تناول أنواع معتقة من الكحول

كتب سالم حنفي
الشيف نصرت watanserb.com
صورة الفاتورة صادرة من مطعم الشيف نصرت في دبي
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وطن– في واقعة اثارت استياء عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الشيف التركي الشهير “نصرت” صورة من فاتورة صادرة من مطعمه في دبي بمبلغ 615065 درهما( ما يعادل 167 ألف دولار أمريكي).

ونشر الشيف التركي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور العالمي “إنستغرام” معلقا عليها بالقول:”الجودة ليست باهظة الثمن أبدًا”.

 

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وتناولت العديد من الحسابات على موفع التدوين المصغر صورة الفاتورة، حيث عبر كثير من المغردين عن استياءهم وغضبهم من إقدام شخص ما على دفع هذا المبلغ على وليمة.

وأشار بعض المغردين بأن ارتفاع قيمة الفاتورة يعود بسبب تناول أصحاب الوليمة نوع من الخمور المعتقة التي تدعي “لويس السادس عشر”، والتي يصل ثمنها إلى مئات الآلاف من الدولارات بحسب ومن تعتيقها.

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وفي السياق، كشف مغردون بأن الفاتورة المنشورة كانت قيمة عشاء متسابقي فومولا1.

ويُذكر، أن لدى نُصرت غوكشيه ثمانية فروع لمطعمه في تركيا جنباً إلى جنب مع فرع في دبي وآخر في أبوظبي، وسيفتتح عدة فروع أخرى حول العالم.

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ويستقبل الشيف بصورة دائمة مشاهير ورؤساء بلاد عدة في مطاعمه حول العالم، من بينهم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فضلاً عن ممثلين عالميين مثل ليوناردو ديكابريو، وأورهان غينسيبي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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