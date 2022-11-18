مفتي سلطنة عمان يعزي الشعب الفلسطيني بفاجعة مخيم جباليا بكلمات مؤثرة

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وطن– عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عن تعازيه للشعب الفلسطيني في وفاة 21 شخصا من عائلة واحدة في مخيم جباليا بقطاع غزة قضوا نتيجة حريق كبير التهم منزل العائلة.

وقال الشيخ “الخليلي” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إنا لنأسف أشد الأسف على الكارثة التي وقعت في قطاع غزة، فأودت بعدد من الأطفال والكبار”.

وأضاف قائلا: ” وإننا إذ نواسي أنفسنا ونواسي الشعب الفلسطيني المسلم الشقيق المجاهد المحتسب في هذه المصيبة العظمى؛ نخص أسر الضحايا بالمواساة البالغة”.

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وتابع بالقول: ” ندعو الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار جميعا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنته وأن يعوض أهليهم وذويهم خيرا، وأن يجبر مصابهم ويعجل لهم الخلف الصالح”.

واكد الشيخ “الخليلي” على أن “تلك إرادة الله سبحانه وتعالى، فلا مناص عن التسليم بأمره والرضا بقضائه، فإنا لله وإنا إليه راجعون”.

إنا لنأسف أشد الأسف على الكارثة التي وقعت في قطاع #غزة، فأودت بعدد من الأطفال والكبار.

وإننا إذ نواسي أنفسنا ونواسي الشعب الفلسطيني المسلم الشقيق المجاهد المحتسب في هذه المصيبة العظمى؛ نخص أسر الضحايا بالمواساة البالغة، وندعو الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار جميعا بواسع رحمته. pic.twitter.com/BN8uoNciGB — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 18, 2022

محمود عباس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام

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وكان 21 فلسطينيا على الأقل قد لقوا حتفهم معظمهم من عائلة واحدة، وأصيب آخرون مساء الخميس، في حريق مروع شب بمخيم جباليا في قطاع غزة، فيما أمر رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام وتقديم المساعدات الطبية.

واندلع الحريق في منزل عائلة “أبو ريا” بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا، شمالي القطاع، حينما كانت العائلة متجمعة لاستقبال رب الأسرة العائد من السفر.

✨ #انفو_فيديو_وطن#شاهد| فاجعة ومساء أليم على #غزة .. وفاة ٢١ شخصا بينهم أطفال بحريق منزل في معسكر جباليا، حيث كانت عائلة "أبو ريا" تحتفل بعودة رب الأسرة بعد أن أنهى الدكتوراه في مصر، قبل أن ينشب حريق ضخم خلال الاحتفال ويتحول الفرح إلى مأتم ومأساة 💔🥺 pic.twitter.com/lG9CYQTkxi — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 17, 2022

القوى الوطنية الفلسطينية تعلن حالة الحداد في غزة

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة “أبو ريا”، ودعوات واسعة للمشاركة في تشييع جثامينهم.

تشييع مهيب لضحايا الحريق

شيّع الفلسطينيون بعد ظهر اليوم الجمعة في موكب مهيب، جثامين ضحايا الحريق الذي شبّ في بناية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة في مسجد الخلفاء الراشدين وسط المخيم، وتم بعدها مواراة الجثامين الثرى بمقبرة الشهداء في بلدة بيت لاهيا وسط حالة من الحزن.

وأقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق.

وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم وأن يلهم ذويهم الصبر.