السبت, نوفمبر 19, 2022
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مصري يضرب والدته المسنة ويجبرها على الجلوس بوضعية “القرفصاء”(شاهد)

كان يضربها بماشة الشيشة

كتب شيراز ماضي
مصري يضرب والدته watanserb.com
مصري يضرب والدته المسنة
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وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بتداول مقطع فيديو صادم لشاب مصري وهو يعتدي على والدته المسنة.

ووفقاً للفيديو المتداوَل، الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاب وهو يقوم بضرب والدته، التي تجاوزت الـ80 عاماً، مستخدِماً “ملقاط الفحم” أو ما يعرف باسم “ماشة الشيشة” عند المصريين، لإجبارها على تعديل جلستها.

وبحسب الفيديو، فقد أجبر الشاب والدته المسنّة على الجلوس بوضعية معينة “القرفصاء”، قائلاً لها: “اعدلي رجليكي قرفصي”.

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فيما سمع صوت سيدة أخرى -ويبدو أنها هي من التقطت الفيديو- وهي تنهاه عن ضربها، وتطالبه بألّا يمدّ يده عليها.

وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنّ الواقعة حدثت في مركز فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، مناشدين الأجهزة الأمنية بالتدخل للقبض على الشخص المعتدي.

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كما عبّر المتابعون عن غضبهم مما شاهدوه، حيث دعا سليمان المزيد على الشاب قائلاً: “ربنا يجيب له شلل ويكون قعيد مدى الحياة”.

وقال أحمد مصطفى هاشم معبّراً عن غضبه بالقول: “حسبي الله ونعم الوكيل..حاجه تقطع القلب”.

أما إسماعيل جودة، فهاجم الشاب المعتدي على والدته بالقول: “يا وسخ يا ابن الكلب اقسم بالله لو شفتك هقطع من جسمك حتت دي امك يا اخي والله انا بكيت على المقطع ده حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أخي”.

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من جانبها، قالت عبير عبدالسلام: “طول ما في ام لينا بتتهان كده ماحدش يشتكي من ظلم حكام ولا غلاء الأسعار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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