مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا اليوم مباشر يلا شوت

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وطن- ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم، بث مباراة مصر ضد بلجيكا، الجمعة، في المباراة الودية القوية، استعداداً لمونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ” استاد جابر الأحمد الدولي” في دولة الكويت.

توقيت بث مباراة مصر ضد بلجيكا

وستنطلق مباراة مصر وبلجيكا الودية، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة فلسطين ومصر (القاهرة).

كما وستكون بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة)، عند الساعة السادسة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

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أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل أحداث المباراة الودية القوية بين كلا المنتخبين.

مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا اليوم مباشر

وستبث المباراة الودية بين كلا المنتخبين، على شبكة قنوات (OnTime Sports) الرياضية المصرية، المفتوحة. كما وستنقل على قناة ( أبو ظبي) الرياضية.

🔴 يوم المباراة

🇪🇬 مصر

🆚

🇧🇪بلجيكا

⏲ 5 مساء

🏆مباراة ودية

🏟️ استاد الشيخ جابر الأحمد#شجع_مصر pic.twitter.com/UTUE160mLr — EFA.eg (@EFA) November 18, 2022

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كما وسيعلق على أحداث مباراة مصر ضد بلجيكا، على قنوات (OnTime Sports)، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

بينما سيعلق على أحداث المباراة، عبر شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية الإماراتية، المعلق الرياضي عصام عبده.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا اليوم مباشر، بجودة عالية وبدون أي تقطيع، على النحو الآتي:

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

ويخوض منتخب مصر (الفراعنة)، المباراة الودية أمام نظيره بلجيكا (الشياطين الحمر)، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، على عكس الأخير الذي يستعد لمونديال قطر 2022.

🔴📸 | المنتخب يختتم تدريباته استعدادًا لودية بلجيكا غدًا 🇪🇬 اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا في الخامسة مساء غدًا الجمعة باستاد جابر الأحمد الدولي الذي سيستضيف مباراة الغد. pic.twitter.com/J7iPHgjHtJ — EFA.eg (@EFA) November 17, 2022

كما وسيلتقي الفراعنة المصري أمام منافسه مالاوي، في أولى مواجهاته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، الأحد، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما وسيكون نهاية مراسم البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.