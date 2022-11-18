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محمد بن سلمان غاضب من فساد تركي آل الشيخ وقال له “اخرس”.. معلومات صادمة

تطور لافت في علاقة رئيس هيئة الترفيه ومن يسميه سيده

كتب خالد السعدي
فساد تركي آل الشيخ watanserb.com
رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ
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وطن – في تطور صادم للعلاقة بين تركي آل الشيخ ومن يسميه “سيده” محمد بن سلمان، تحدثت معلومات عن أن ولي العهد غير راض على أداء رئيس هيئة الترفيه ويشك في وجود اختلاسات كبيرة.

وقال حساب “رجل دولة” الشهير على موقع تويتر: “بن سلمان ليس راضياً عن إدارة تركي آل الشيخ لأمور هيئة الترفيه المالية، وبدأ يشك بوجود اختلاسات كبيرة”.

وكشف الناسط، عن أن محمد بن سلمان تواصل مؤخرا مع تركي آل الشيخ وفريقه، وعندما بدأ “الأخير” بالتطبيل والتودد لولي الوعد، انفعل عليه ولي العهد: “اصمت: ميزانية الهيئة كذا، والعوائد لا تتناسب مع الميزانية، أين تذهبون بالأرباح؟”.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن فساد تركي آل الشيخ، ففي وقت سابق كشف حساب “العهد الجديد” على موقع “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جهز ملفات فساد تدين تركي آل الشيخ، وأيضا وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، الذي سبق وأن قاد وزارة الصحة منذ بداية أزمة كورونا.

وقال حساب “العهد الجديد”: “محمد بن سلمان جهز ملفات فساد لـ تركي آل الشيخ وتوفيق الربيعة، وتهمهم أصبحت جاهزة. وقد يفتح هذه الملفات في أي وقت”.

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وأضاف: “محمد بن سلمان فاقد الثقة حرفياً بجميع من حوله. ولا يأتمن إلا عدد بسيط جداً. قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة”.

وكانت معلومات قد ترددت في وقت سابق، أفادت بإعفاء تركي الشيخ من منصبه، وإحالته للتحقيق على خلفية تورطه بقضايا فساد، قبل أن أن يطالب الجميع بعد الاستماع لما أطلق عليها “الشائعات المغرضة”.

تركي الشيخ .. متهور ومنفلت

وتركي آل الشيخ أحد أكثر المسؤولين السعوديين تهورًا وربما انفلاتًا، حيث اعتاد توجيه الاتهامات وسب خصومه وقذفهم.

ويتحمل الرجل مسؤولية كبيرة في تشويه صورة المملكة، التي يحاول مـحمد بن سلمان تلميعها عقب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

واعتمد محـمد بن سلمان، بعد توليه ولاية العهد في 2017، على تركي الشيخ من أجل إحداث تغريب كامل يعصف بالقيم السعودية الراسخة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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