محمد بن سلمان غاضب من فساد تركي آل الشيخ وقال له “اخرس”.. معلومات صادمة

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وطن – في تطور صادم للعلاقة بين تركي آل الشيخ ومن يسميه “سيده” محمد بن سلمان، تحدثت معلومات عن أن ولي العهد غير راض على أداء رئيس هيئة الترفيه ويشك في وجود اختلاسات كبيرة.

وقال حساب “رجل دولة” الشهير على موقع تويتر: “بن سلمان ليس راضياً عن إدارة تركي آل الشيخ لأمور هيئة الترفيه المالية، وبدأ يشك بوجود اختلاسات كبيرة”.

وكشف الناسط، عن أن محمد بن سلمان تواصل مؤخرا مع تركي آل الشيخ وفريقه، وعندما بدأ “الأخير” بالتطبيل والتودد لولي الوعد، انفعل عليه ولي العهد: “اصمت: ميزانية الهيئة كذا، والعوائد لا تتناسب مع الميزانية، أين تذهبون بالأرباح؟”.

بن سلمان ليس راضياً عن إدارة تركي آل الشيخ لأمور هيئة الترفيه المالية، وبدأ يشك بوجود اختلاسات كبيرة، قبل فترة اتصل مبس بتركي وفريقه، وعندما بدأ تركي بالتطبيل والتودد، قال له مبس اصمت: ميزانية الهيئة كذا، والعوائد لا تتناسب مع الميزانية، أين تذهبون بالأرباح؟ — رجل دولة (@Stateman_KSA) November 17, 2022

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وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن فساد تركي آل الشيخ، ففي وقت سابق كشف حساب “العهد الجديد” على موقع “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جهز ملفات فساد تدين تركي آل الشيخ، وأيضا وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، الذي سبق وأن قاد وزارة الصحة منذ بداية أزمة كورونا.

وقال حساب “العهد الجديد”: “محمد بن سلمان جهز ملفات فساد لـ تركي آل الشيخ وتوفيق الربيعة، وتهمهم أصبحت جاهزة. وقد يفتح هذه الملفات في أي وقت”.

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وأضاف: “محمد بن سلمان فاقد الثقة حرفياً بجميع من حوله. ولا يأتمن إلا عدد بسيط جداً. قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة”.

محمد بن سلمان جهز ملفات فساد لـ تركي آل الشيخ وتوفيق الربيعة، وتهمهم أصبحت جاهزة، وقد يفتح هذه الملفات في أي وقت.. ابن سلمان حرفيا فاقد الثقة بجميع من حوله ولا يأتمن إلا عدد بسيط جداً، قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 9, 2022

وكانت معلومات قد ترددت في وقت سابق، أفادت بإعفاء تركي الشيخ من منصبه، وإحالته للتحقيق على خلفية تورطه بقضايا فساد، قبل أن أن يطالب الجميع بعد الاستماع لما أطلق عليها “الشائعات المغرضة”.

تركي الشيخ .. متهور ومنفلت

وتركي آل الشيخ أحد أكثر المسؤولين السعوديين تهورًا وربما انفلاتًا، حيث اعتاد توجيه الاتهامات وسب خصومه وقذفهم.

ويتحمل الرجل مسؤولية كبيرة في تشويه صورة المملكة، التي يحاول مـحمد بن سلمان تلميعها عقب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

واعتمد محـمد بن سلمان، بعد توليه ولاية العهد في 2017، على تركي الشيخ من أجل إحداث تغريب كامل يعصف بالقيم السعودية الراسخة.