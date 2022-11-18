الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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لماذا تمنع المضيفات الركاب من تغيير مقاعدهم في الطائرة؟

تغيير المسافرين لمقاعدهم قبل إقلاع الرحلة يمكن أن يتسبب في قيام الطائرة بهبوط اضطراري

كتب ايمان الباجي
لماذا تمنع المضيفات الركاب من تغيير مقاعدهم في الطائرة؟ watanserb.com
تأكد من إعلام أحد المضيفين دائما إذا أردت تغيير مقعدك
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وطن– حذرت مضيفة طيران تدعى سيرينيتي هالي وتعمل ضمن شركة الطيران الأمريكية American Airlines، الركاب من تغيير مقاعدهم على متن الطائرة لسبب خطير.

هبوط اضطراري!

وفي أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تيك توك، أخبرت هالي متابعيها أن تغيير المسافرين لمقاعدهم قبل إقلاع الرحلة يمكن أن يتسبب في قيام الطائرة بهبوط اضطراري بسبب طريقة توزيع الوزن، وقد يصل الأمر إلى تحطم الطائرة، وفقا لما أورده موقع ”7news”.

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قائلة في الفيديو: “هذه حقيقة سريعة عن الطائرات ولماذا لا ينبغي تغيير مقعدك دون استشارة الطاقم. قبل الإقلاع، نقوم دائما بما يسمى الوزن والتوازن فقط للتأكد من أن الوزن جيد على متن الطائرة والتوازن على ما يرام للإقلاع. ولذلك عندما تقوم بتغيير مقعدك، فإنك في الواقع تقوم بتغيير ميزان الطائرة، لذا تأكد من إعلام أحد المضيفين دائما إذا أردت تغيير مقعدك.”

وبعد إقلاع الطائرة، يمكن للركاب الجلوس والإسترخاء وحتى التحرك دون خوف من التسبب بخللٍ في توازن الطائرة.

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو أكثر من 60 ألف مرة، كما أكدت مضيفة طيران أخرى ما قالته هايلي في الفيديو، حيث قالت في قسم التعليقات:” يقوم الركاب بتغيير مقاعدهم قبل الرحلة وقد يتسبب هذا في تغيير توازن الطائرة.”

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وعلّق كثيرون على مقطع الفيديو، حيث قال أحدهم:”تعلمت شيئًا اليوم”. بينما أضاف آخر: “يا إلهي لم أعرف هذا من قبل.”

كما يأتي مقطع الفيديو الخاص بها بعد أن كشف طيار سابق عن سبب أهمية مراجعة أحد أفراد طاقم الطائرة حول تغيير المقاعد قبل إقلاع الطائرة.

حيث قال” عندما لا تكون الرحلات الجوية ممتلئة، فغالبًا ما ترى أقسامًا كاملة من المقاعد شاغرة. هذا من أجل التوازن.”

وأضاف :”إذا كنت في رحلة فارغة إلى حد ما، يرجى البقاء في مقعدك عند إقلاع الطائرة. ”

في سياق آخر، كشف الطيار ماغنار نوردال عن لحظة مخيفة مر بها أحد أفراد طاقمه ذات مرة بعد تحرك الركاب قبل الرحلة.

قائلا: “جلس أربعة ركاب أمام من المقاعد المخصصة لهم قبل الإقلاع. وكان مساعدي الأول يطير، وواجه مشاكل عندما بدأ بتدوير الطائرة: كانت ثقيلة للغاية. كان هذا وضعا حرجا للغاية، لأن المدرج كان قصيرا جدا، ولم نكن لنتمكن من التوقف”.

وأضاف نوردال:“بمجرد أن تقلع الطائرة، يمكن للركاب التحرك بحرية أكبر، لكن لا يمكننا السماح للعديد من الركاب بتغيير مقاعدهم”.

المصدرموقع 7news، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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