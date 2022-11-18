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كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صواريخ عابرة للقارات برفقة ابنته لأول مرة!(شاهد)

الصاروخ هواسونغ-17 قادر على الوصول للأراضي الأمريكية

كتب سالم حنفي
كيم جونغ أون watanserb.com
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برفقة ابنته
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وطن– قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم السبت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعهد بمواجهة التهديدات النووية الأمريكية بأسلحة نووية أثناء تفقده تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.

ووفقا لما نقلته “رويترز” فقد اختبرت بيونغيانغ صاروخ هواسونغ -17 الباليستي عابر للقارات يوم الجمعة بعد يوم من تحذيرها من ” ردود عسكرية شرسة ” على واشنطن التي عززت وجودها الأمني الإقليمي بما في ذلك الأصول النووية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، الذي يحضر إلى الموقع مع ابنته للمرة الأولى ، إن التهديدات من الولايات المتحدة وحلفائها باتباع سياسة عدائية دفعت بلاده إلى “الإسراع بشكل كبير في تعزيز ردعها النووي الساحق”.

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وأضاف إن التجربة أكدت “قدرة أخرى موثوقة وذات قدرة قصوى لاحتواء أي تهديد نووي” في وقت كان بحاجة فيه لتحذير واشنطن وحلفائها من أن التحركات العسكرية ضد بيونغ يانغ ستؤدي إلى “تدمير أنفسهم”.

وتابع: “يجب أن يظهر حزبنا وحكومتنا بوضوح أقوى إرادتهما للرد على مناورات حرب العدوان الهستيرية التي يقوم بها الأعداء”.

استعدادات للمواجهة الشاملة

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن “كيم جونغ أون أعلن رسميا أنه إذا استمر الأعداء في تشكيل التهديدات … فإن حزبنا وحكومتنا سيردون بحزم على الأسلحة النووية وعلى المواجهة الكاملة مع المواجهة الشاملة”.

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ولفتت الوكالة إن إطلاق صاروخ هواسونغ -17 جزء من “استراتيجية بناء الدفاع ذات الأولوية القصوى” لكوريا الشمالية والتي تهدف إلى بناء “أقوى وأقصى قوة ردع نووي” ، واصفة إياه بأنه “أقوى سلاح استراتيجي في العالم”.

وأكدت على أن الصاروخ طار نحو ألف كيلومتر لمدة 69 دقيقة ووصل إلى ارتفاع أقصاه 6041 كيلومترا.

أمر بتطوير أسرع للأسلحة الإستراتيجية

وقالت الوكالة إن الزعيم لكوري الشمال أمر بتطوير أسرع للأسلحة الاستراتيجية ، ومزيد من التدريب المكثف للصواريخ البالستية العابرة للقارات ووحدات الأسلحة النووية التكتيكية لضمان قيامها بواجبها بشكل لا تشوبه شائبة “في أي موقف وفي أي لحظة”.

الصاروخ قادر على الوصول للأراضي الأمريكية

من جانبه، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن السلاح يمكن أن يصل إلى 15 ألف كيلومتر وهو ما يكفي للوصول إلى الولايات المتحدة.

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كوريا الشمالية تشجب الاجتماع الثلاثي بين جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان

وشجب وزير خارجية كوريا الشمالية ، تشوي سون هوي ، يوم الخميس ، القمة الثلاثية يوم الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ، والتي انتقد خلالها القادة تجارب بيونغ يانغ المستمرة للأسلحة وتعهدوا بمزيد من التعاون الأمني.

وأشار “تشوي” إلى سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة والجهود المبذولة لتعزيز الردع الأمريكي الموسع ، بما في ذلك قواتها النووية لردع الهجمات على الحليفين الآسيويين الرئيسيين.

المصدررويترز ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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