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تقارير

قطر تحسم الأمر .. لا بيع للخمور في مواقع استادات كأس العالم!

العائلة الحاكمة في قطر أمرت بنقل خيام تناول الخمور من محيط الملاعب

كتب سالم حنفي
قطر تمنع الكحول في كأس العالم watanserb.com
قطر تمنع الكحول في كأس العالم
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وطن– قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان له اليوم الجمعة، إن الجعة الكحولية لن تباع في استادات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال “الفيفا” في بيانه وفقا لما نقلته “رويترز” إنه “بعد المناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا، تم اتخاذ قرار للتركيز على بيع المشروبات الكحولية في مهرجان “فيفا” للمشجعين، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع البيرة من محيط ملعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر”.

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ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من انطلاق نهائيات كأس العالم يوم الأحد، وهي الأولى التي تقام في دولة إسلامية محافظة تفرض قيودًا صارمة على المشروبات الكحولي، والتي يُحظر استهلاكها في الأماكن العامة.

وكان “بدويايزر” ، الراعي الرئيسي لكأس العالم ، المملوك لشركة صناعة البيرة AB InBev ، هو منفذ بيع البيرة الكحولية حصريًا داخل محيط مراكز بيع التذاكر المحيطة بكل من الملاعب الثمانية قد سمح له بفتح المنافذ قبل ثلاث ساعات وساعة واحدة بعد كل مباراة.

وجاء في البيان “يقدّر منظمو البطولة تفهم AB InBev ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك لتلبية احتياجات الجميع خلال كأس العالم “.

مفاوضات شاقة بين فيفا وبدويايزر واللجنة المنظمة

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وقال مصدر مطلع على المفاوضات لـ”رويترز” رفض الكشف عن هويته، إن التراجع عن تلك السياسة يأتي بعد مفاوضات طويلة الأمد بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وبدويايزر ، والمسؤولين التنفيذيين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر ، التي تنظم كأس العالم.

سبب اتخاذ القرار

وقال المصدر: “يحضر عدد أكبر من المشجعين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث لا يلعب الكحول دورًا كبيرًا في الثقافة”.

وأضاف: “كان التفكير، بالنسبة للعديد من المشجعين، أن وجود الكحول لن يخلق تجربة ممتعة.”

وأضاف المصدر أنه سيستمر تقديم المشروبات الكحولية داخل مناطق الضيافة بالملعب.

إخفاء خيام تناول البيرة 

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قد كشفت منذ يومين أن منظّمي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، سارعوا لإخفاء خيام البيرة التي أقيمت بالفعل حول ملاعب كرة القدم، بعد طلب مباشر من العائلة المالكة القطرية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنّه مع انطلاق الحدث العالمي الضخم في غضون أيام قليلة، يسارع العمال إلى نقل الخيام التي تحمل علامة ” بدويايزر “، عن أنظار المتفرجين المحليين.

وينصّ جزءٌ من الشروط بين الفيفا والمنظمين المحليين في قطر، على بيع الكحول خلال الحدث، بالإضافة إلى توفير مساحة ترويجية لعلامة البيرة الأمريكية ” بدويايزر “.

ومع ذلك وفقاً للصحيفة، فقد طلب المسؤولون القطريون أن استهلاك وبيع الكحول خلال كأس العالم، يجب أن “يحترم” العادات والتقاليد المحلية.

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الخمور متاحة في الفنادق فقط

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من أنّ المشروبات الكحولية قانونية في قطر، إلا أنّها متاحة بشكل عام للبيع في حانات الفنادق المخصصة، والتي يتردد بها الكثير من الزوار الأجانب.

ويُعتقد أنّ المخاوف بشأن الإساءة لسكان الأمة الإسلامية المحافظة والمتدينة بشدة، كانت وراء قرار اللحظة الأخيرة.

المصدررويترز ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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