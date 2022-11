كيف علق معارضون سعوديون على قرار حصانة محمد بن سلمان؟

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الغضب في صفوف المعارضة السعودية، بعد قرار الإدارة الأمريكية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، وأثيرت شكوك قوية بأن ولي العهد تولى الإشراف على ارتكاب هذه الجريمة، لكن محمد بن سلمان نفى ذلك مسبقا.

وقدمت الإدارة الأمريكية إعلان الحصانة السيادية لمحكمة فيدرالية في واشنطن تنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة حقوقية أسسها جمال خاشقجي.

وقالت الإدارة الأمريكية، في رد مكتوب إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، إن وزارة الخارجية تقر وتسمح بتمتع رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية.

وأضافت أنه بموجب مبادئ القانون العام للحصانة التي حددتها السلطة التنفيذية في ممارسة سلطتها الدستورية على الشؤون الأجنبية واستنادا للقانون الدولي العرفي، فإن رئيس الوزراء بن سلمان بصفته رئيس حكومة حالي يتمتع بالحصانة من السلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الأمريكية في هذه الدعوى.

وكان محمد بن سلمان قد تم إعلانه رئيسا للحكومة، قبل أسابيع، في خطوة فسرت بأنها تهدف إلى التمهيد لمنح ولي العهد حصانة سياسية لتفادي محاسبة في القضية التي لا تزال تشغل اهتمام الرأي العام العالمي.

وقالت المديرة التنفيذية في لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) سارة ليا ويتسن، إن القرار الصادر عن إدارة بايدن يضمن إفلات محمد بن سلمان من العقاب.

واتهمت الرئيس الأمريكي، بأنه خالف الوعد الذي أعلنه بمحاسبة محمد بن سلمان على جريمته.

BREAKING: Biden administration suggests immunity for MBS in DAWN & Cengiz lawsuit for murder of #JamalKhashoggi:

breaking promise for accountability, Biden guarantees MBS impunity. pic.twitter.com/72n3dV53Gx

— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) November 18, 2022