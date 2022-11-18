فيديو مؤثر لردة فعل أم شمبانزي لحظة إعادة مولودها إليها!

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وطن– نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة دافئة بين أم شمبانزي مع مولودها الجديد في حديقة الحيوان بالولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فقد استقبلت حديقة حيوان Sedgewick في كانساس بالولايات المتحدة ، أحدث عضو في عائلة الحيوانات، يوم الثلاثاء بعد أن أنجبت شمبانزي طفلًا ذكرًا في القسم C.

وأظهرت اللقطات ، الأم ، التي تدعى “مهالي” ، متحمسة لرؤية ابنها واحتضانه بعد يومين من الفراق بسبب مضاعفات الولادة أثناء المخاض.

مولود شمبانزي في حديقة حيوانات بولاية كانساس الأمريكية اكتشفوا أنه يعاني من نقص أكسجين فأخذوه وعالجوه لعدة أيام.. هنا لحظة ردة فعل الأم لحظة إعادة جنينها لها.pic.twitter.com/ENfwIGCoxy — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 18, 2022

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وأشاد عامل في حديقة الحيوان بقدوم الأم الجديد في الفيديو القصير الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “عمل جيد يا مهالي”.

أطلق على الصغير اسم كوتشيزا

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وقال عمال حديقة الحيوان في كانساس إن اسم الطفل الصغير “كوتشيزا” يعني “اللعب” في اللغة السواحيلية.

وتم إجراء ولادة قيصرية بعد أن لاحظ مقدمو رعاية الحيوانات أن “مهالي” تواجه صعوبات في الولادة.

تم لم شمل كوتشيزا بعد أن طُلب من الخبيرين الدكتور ويسلر وشيبري من كلية هيل لأمراض النساء والتوليد مساعدة الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان في عملية الولادة.

كما ساعدت الدكتورة هيذر أرينز ، مديرة صحة الحيوان في حديقة حيوان مقاطعة سيدويك ، في عملية العمل.

وأشارت إلى صعوبة ولادة الحيوانات حيث لا يستطيع الأطباء مراقبة الأم بعناية لتحديد كيفية حدوث الانقباضات.