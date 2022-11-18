الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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فيديو مؤثر لردة فعل أم شمبانزي لحظة إعادة مولودها إليها!

تم إدراء عملية ولادة قيصرية للأم

كتب سالم حنفي
أم شمبانزي watanserb.com
لحظة حضن أم شمبانزي لابنها
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وطن– نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة دافئة بين أم شمبانزي مع مولودها الجديد في حديقة الحيوان بالولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فقد استقبلت حديقة حيوان Sedgewick في كانساس بالولايات المتحدة ، أحدث عضو في عائلة الحيوانات، يوم الثلاثاء بعد أن أنجبت شمبانزي طفلًا ذكرًا في القسم C.

وأظهرت اللقطات ، الأم ، التي تدعى “مهالي” ، متحمسة لرؤية ابنها واحتضانه بعد يومين من الفراق بسبب مضاعفات الولادة أثناء المخاض.

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وأشاد عامل في حديقة الحيوان بقدوم الأم الجديد في الفيديو القصير الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “عمل جيد يا مهالي”.

أطلق على الصغير اسم كوتشيزا

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وقال عمال حديقة الحيوان في كانساس إن اسم الطفل الصغير “كوتشيزا” يعني “اللعب” في اللغة السواحيلية.

وتم إجراء ولادة قيصرية بعد أن لاحظ مقدمو رعاية الحيوانات أن “مهالي” تواجه صعوبات في الولادة.

تم لم شمل كوتشيزا بعد أن طُلب من الخبيرين الدكتور ويسلر وشيبري من كلية هيل لأمراض النساء والتوليد مساعدة الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان في عملية الولادة.

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كما ساعدت الدكتورة هيذر أرينز ، مديرة صحة الحيوان في حديقة حيوان مقاطعة سيدويك ، في عملية العمل.

وأشارت إلى صعوبة ولادة الحيوانات حيث لا يستطيع الأطباء مراقبة الأم بعناية لتحديد كيفية حدوث الانقباضات.

المصدرتويتر ، ميرور ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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