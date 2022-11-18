الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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فنان عُماني يرسم صورة لـ السلطان قابوس بن سعيد “بذهب عيار 24(شاهد)

تحتفل عمان في 18 نوفمبر بذكرى العيد الوطني

كتب فهمي الورغمي
السلطان قابوس watanserb.com
السلطان الراحل قابوس بن سعيد
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وطن– بمناسبة الذكرى الـ 52 للعيد الوطني، قام الفنان العماني محمد الحارثي، يرسم صورة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، خطها بالذهب الأصفر الخالص من عيار 24 قيراطا، وسط تفاعل كبير بين النشطاء العمانيين.

صورة لـ السطان قابوس بن سعيد بالذهب الخالص

وعبر حسابها على إنستغرام، كشفت منصة “انستا عُمان” عن الرسمة، مؤكدة أنها الأول من نوعها، من حيث أنها تخليد لذكرى السلطان الراحل، وأيضا لأنها مرسومة يذهب خالص.

 

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أثارت هذه المبادرة من الفنان العماني، محمد الحارثي، موجة واسعة من ردود الافعال عبر خلالها النشطاء عن إعجابهم واستحسانهم لجهوده.

بينما أكد آخرون على “سخافة” هذه المبادرة، واصفين ماقام به الرسام العماني، هو في الواقع “فساد محض” و”إسراف في غير محله”.

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وبين من أشاد بهذه الرسمة وبين من لم يستوعب السبب من رسمها بالذهب والتكلفة الباهظة لذلك، كانت التعليقات عبر مقطع الفيديو الذي شاركته المنصة العمانية:

تفاعل واسع مع صورة السلطان الراحل

“ابدعت أستاذ محمد .. فكرة جميله ومثله يستحق ان نذكره ونذكر به في كل مناسبة وكل محفل بما تعلمنا ووهبنا وفي دعاءنا . يكفي انه من يسر لنا السبل لها بتوفيق الله”

“أنا أوصي ومن هذا المنبر.. أي واحد يسوي إنجاز فحياته لا يخبر يسكت سكوت ولا بيدخل حالة إكتئاب من الناس المحبطه والتعليقات إلى مالها داعي”.

” قل خيراً أو أنطم تفعل خير فعمرك قبل الناس.. ولا تدخل تقرأ التعليقات ولا تعلق تحصل إلي تذم كما التراب فايشوه… تاكلوا بعضكم البعض كذا! خير ان شاء الله”.

“سخافه الترف تتحدث …بينما هناك مسرحين وباحثين ومجتمع …يصر البعض ع تجاوز كل هذا بصور متناقضه عن الوطنيه من يحب هذا الوطن يسعى لخدمة أبناءه وبناته”.

” وشو الفايده تراه رسمه لا تسمن ولا تغني واذا تيى انجاز صح سوى افضل خير للناس عن ذا اللعب اللي ما يجيب شي”

“السلطان قابوس هذا ما ينفعه تو ينفعه الدعاء والرحمه وما هذا كله لعبه المحبه في القلب ما في هذي الاشيا كلها تبذير وبعده يقولو ماشي فلوس سبحان الله”.

“ماشاء الله عليه فكره جميله جدااا اول مره اسمع فيها هذا مفروض الي يتناقلوه في وسائل التواصل الاجتماعي يعطيك العافيه اتمنى يقدروه وتشتهر هالصوره كثير وخاصه انها لسلطان قابوس رحمه الله عليه”.

الذكرى الـ 52 للعيد الوطني في سلطنة عُمان

وتحتقل سلطنة عُمان في 18 نوفمبر تشرين الثاني منذ عام 1970 بالعيد الوطني، الذي يعد ذكرى تولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد لمقاليد السلطة في سلطنة عُمان.

أول صورة لقابوس بن سعيد وهو سلطان.. بعد ساعات من توليه الحكم

وكانت قد خرجت مسيرات ولاءٍ وعرفانٍ منذ أمس في عدد من المحافظات في البلاد احتفالا بالذكرى الـ 52 للعيد الوطني.

حيث شهدت شوارع ولاية صلالة بمحافظة ظفار مسيرة ولاءٍ وعرفانٍ لـ السُّلطان هيثم بن طارق بمناسبة العيد الوطني الـ 52، أكد خلالها النشطاء أنها تعبير واضح عن اعتزازهم الراسخ بالمُنجزات والعطاءات المتواصلة التي يقودها السلطان هيثم وقبله السلطان الراحل قابوس بن سعيد لأجل نهضة عمان.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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