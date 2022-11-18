فنان عُماني يرسم صورة لـ السلطان قابوس بن سعيد “بذهب عيار 24(شاهد)

وطن– بمناسبة الذكرى الـ 52 للعيد الوطني، قام الفنان العماني محمد الحارثي، يرسم صورة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، خطها بالذهب الأصفر الخالص من عيار 24 قيراطا، وسط تفاعل كبير بين النشطاء العمانيين.
صورة لـ السطان قابوس بن سعيد بالذهب الخالص
وعبر حسابها على إنستغرام، كشفت منصة “انستا عُمان” عن الرسمة، مؤكدة أنها الأول من نوعها، من حيث أنها تخليد لذكرى السلطان الراحل، وأيضا لأنها مرسومة يذهب خالص.
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أثارت هذه المبادرة من الفنان العماني، محمد الحارثي، موجة واسعة من ردود الافعال عبر خلالها النشطاء عن إعجابهم واستحسانهم لجهوده.
بينما أكد آخرون على “سخافة” هذه المبادرة، واصفين ماقام به الرسام العماني، هو في الواقع “فساد محض” و”إسراف في غير محله”.
في ذمة النور لست منطفئا أبدا 💛#العيد_الوطني_52_المجيد #العيد_الوطني_52 pic.twitter.com/eay2YGZ7cg
— منى الشحية (@MunaAlshehhi) November 17, 2022
وبين من أشاد بهذه الرسمة وبين من لم يستوعب السبب من رسمها بالذهب والتكلفة الباهظة لذلك، كانت التعليقات عبر مقطع الفيديو الذي شاركته المنصة العمانية:
تفاعل واسع مع صورة السلطان الراحل
“ابدعت أستاذ محمد .. فكرة جميله ومثله يستحق ان نذكره ونذكر به في كل مناسبة وكل محفل بما تعلمنا ووهبنا وفي دعاءنا . يكفي انه من يسر لنا السبل لها بتوفيق الله”
كُـل عـام و عُـمـانـنـا بألــف خـيـر 🇴🇲🫶🏻. #العيد_الوطني_52_المجيد pic.twitter.com/nmKOBuuNIp
— || 𝓗 || ❥…!🇴🇲🇵🇸 (@h7m__v) November 18, 2022
“أنا أوصي ومن هذا المنبر.. أي واحد يسوي إنجاز فحياته لا يخبر يسكت سكوت ولا بيدخل حالة إكتئاب من الناس المحبطه والتعليقات إلى مالها داعي”.
” قل خيراً أو أنطم تفعل خير فعمرك قبل الناس.. ولا تدخل تقرأ التعليقات ولا تعلق تحصل إلي تذم كما التراب فايشوه… تاكلوا بعضكم البعض كذا! خير ان شاء الله”.
كُل عام وعُمان تعانق السّماء
مجدًا وتحضن السحاب فخرًا وعزًا 🇴🇲 ♥️.#العيد_الوطني_52_المجيد pic.twitter.com/DiMckHaMqO
— إيلاف🇴🇲♥️ (@AI_f25) November 18, 2022
“سخافه الترف تتحدث …بينما هناك مسرحين وباحثين ومجتمع …يصر البعض ع تجاوز كل هذا بصور متناقضه عن الوطنيه من يحب هذا الوطن يسعى لخدمة أبناءه وبناته”.
” وشو الفايده تراه رسمه لا تسمن ولا تغني واذا تيى انجاز صح سوى افضل خير للناس عن ذا اللعب اللي ما يجيب شي”
دام عـزك يـا وطـن ..#العيد_الوطني_52 🇴🇲 pic.twitter.com/OOM71pGdMU
— الـشّـادن♔ (@4vli8) November 18, 2022
“السلطان قابوس هذا ما ينفعه تو ينفعه الدعاء والرحمه وما هذا كله لعبه المحبه في القلب ما في هذي الاشيا كلها تبذير وبعده يقولو ماشي فلوس سبحان الله”.
“ماشاء الله عليه فكره جميله جدااا اول مره اسمع فيها هذا مفروض الي يتناقلوه في وسائل التواصل الاجتماعي يعطيك العافيه اتمنى يقدروه وتشتهر هالصوره كثير وخاصه انها لسلطان قابوس رحمه الله عليه”.
يا عُمان نحنُ من عهدِ النبي
أوفياء من كرامِ العرب
فارتقي هام السماء
واملئي الكونَ الضياء
واسعدي وانعمي بالرخاء.
كل عام وسلطنة عُمان وسلطانها وشعبها في عزةٍ ورخاء 🇴🇲
#العيد_الوطني_52_المجيد pic.twitter.com/HomD3C0SKI
— وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) November 18, 2022
الذكرى الـ 52 للعيد الوطني في سلطنة عُمان
وتحتقل سلطنة عُمان في 18 نوفمبر تشرين الثاني منذ عام 1970 بالعيد الوطني، الذي يعد ذكرى تولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد لمقاليد السلطة في سلطنة عُمان.
أول صورة لقابوس بن سعيد وهو سلطان.. بعد ساعات من توليه الحكم
وكانت قد خرجت مسيرات ولاءٍ وعرفانٍ منذ أمس في عدد من المحافظات في البلاد احتفالا بالذكرى الـ 52 للعيد الوطني.
حكايةٌ إمتد مجدُها لـ اثنان وخمسون عامًا
كُل عام ووطني يُعانق السماء مجدًا ❤️.#العيد_الوطني_52_المجيد
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— •༺✿❣️جروحه❣️✿༻•🇴🇲❤️ (@GA____GA) November 18, 2022
حيث شهدت شوارع ولاية صلالة بمحافظة ظفار مسيرة ولاءٍ وعرفانٍ لـ السُّلطان هيثم بن طارق بمناسبة العيد الوطني الـ 52، أكد خلالها النشطاء أنها تعبير واضح عن اعتزازهم الراسخ بالمُنجزات والعطاءات المتواصلة التي يقودها السلطان هيثم وقبله السلطان الراحل قابوس بن سعيد لأجل نهضة عمان.