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طبيب عُماني يرصد حالات شذوذ وجنس فموي بين طلاب المدارس ويثير جدلاً واسعاً

رصد إصابة أحد الطلاب بالسيلان عقب ممارسته الزنا

كتب سالم حنفي
شذوذ وجنس فموي watanserb.com
طبيب عماني يرصد حالات شذوذ وجنس فموي بين طلاب المدارس
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وطن– تسببت تغريدة للطبيب العماني “أبو راحيل“، اخصائي طب الاسرة بحالة من الجدل على موقع التدوين المصغر “تويتر” حالة من الجدل بين العمانيين عقب ما كشفه عن انتشار بعض حالات الشذوذ بين طلبة المدارس.

وفي تدوينة له عبر “تويتر” رصد الطبيب “أبو راحيل” بعض الحالات التي رصدها بنفسه لطلبة مدارس، قائلا: ” -ذهب خائفا بعد تشخيصه بالسيلان نتيجة الزنا -سألني عن مخدر يُحظر تداوله بدون وصفة طبية خاصة وحين سألته كيف عرفه قال:”هناك معنا شباب يجيبوه” -جاء مذعورا يشكو ألما في الحلق بعد قيام شاذ بالجنس الفموي معه في نادٍ صحي”.

وأكد الطبيب العماني أن “هؤلاء طلبة مدارس ما زالوا تحت كنف البيت وليسوا بكامل حريتهم بعد!”.

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ردود أفعال المغردين

تغريدة الطبيب “أبو راحيل” لاقت ردود أفعال عديدة، حيث استنكر البعض الوصول هذه الحالة بين طلاب المدارس، في حين رأى آخرون بأن سبب انتشار مثل هذه الظواهر هو خارجي بفعل التأشيرة السياحية التي تمنحها الدولة لرعاية العديد من الدول.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين العمانيين:” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حد مصاب بالهربس وحد بالإيدز وحد بالسيلان وين العقل وين؟؟ أطفال مدارس وكذا وضعهم !!! اللهم ثبتنا على دينك واحفظنا واحمِ أهلنا”.

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في حين اعتبر المغرد أحمد الكثيري بأن ما حدث هو ” واحدة من نتائج التأشيرة السياحية”.

دعوة للمعلمين بان يكون لهم دورا في التربية

من جانبه، اعتبر الطبيب علي البرهومي أن ” الحرية الكاملة ليست بالضرورة أن الوضع- سيصبح أسوء”، موضحا أن “فترة المراهقة فترة صعبة يتحمل مسؤوليها الاسرة والمدرسة. “، وأن “المراهق اليوم مش مثل مراهق الجيل الماضي لما ما كان في انترنت؛ بالتالي الوضع أصعب”.

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كما شدد على ان ” المعلمين حاليا هم جيل شاب فاهمين كل شي، لابد أن يكون لهم دور قوي وفعّال في التربية”.

وعلق الدكتور حمود النوفلي على ما ذكره الطبيب “أبو راحيل” بالقول:” قصة مؤلمة وغيرها من القصص ما زال يهرب اصحابها من الذهاب للمستشفى خوفا من الفضيحة. لو سألت المسؤولين بوزارة التربية كم هي نسبة التوعية بالمناهج عن المخدرات والأمراض الجنسية والخمور لما استطاعوا الإجابة عن ذلك، فالمناهج شبه فارغة من ذلك”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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