طبيب عُماني يرصد حالات شذوذ وجنس فموي بين طلاب المدارس ويثير جدلاً واسعاً

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وطن– تسببت تغريدة للطبيب العماني “أبو راحيل“، اخصائي طب الاسرة بحالة من الجدل على موقع التدوين المصغر “تويتر” حالة من الجدل بين العمانيين عقب ما كشفه عن انتشار بعض حالات الشذوذ بين طلبة المدارس.

وفي تدوينة له عبر “تويتر” رصد الطبيب “أبو راحيل” بعض الحالات التي رصدها بنفسه لطلبة مدارس، قائلا: ” -ذهب خائفا بعد تشخيصه بالسيلان نتيجة الزنا -سألني عن مخدر يُحظر تداوله بدون وصفة طبية خاصة وحين سألته كيف عرفه قال:”هناك معنا شباب يجيبوه” -جاء مذعورا يشكو ألما في الحلق بعد قيام شاذ بالجنس الفموي معه في نادٍ صحي”.

وأكد الطبيب العماني أن “هؤلاء طلبة مدارس ما زالوا تحت كنف البيت وليسوا بكامل حريتهم بعد!”.

-ذهب خائفا بعد تشخيصه بالسيلان نتيجة الزنا

-سألني عن مخدر يُحظر تداوله بدون وصفة طبية خاصة وحين سألته كيف عرفه قال:"هناك معنا شباب يجيبوه"

-جاء مذعورا يشكو ألما في الحلق بعد قيام شاذ بالجنس الفموي معه في نادٍ صحي هؤلاء طلبة مدارس ما زالوا تحت كنف البيت وليسوا بكامل حريتهم بعد! — أبو راحيل .. طبيب (@aburaheel86) November 18, 2022

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ردود أفعال المغردين

تغريدة الطبيب “أبو راحيل” لاقت ردود أفعال عديدة، حيث استنكر البعض الوصول هذه الحالة بين طلاب المدارس، في حين رأى آخرون بأن سبب انتشار مثل هذه الظواهر هو خارجي بفعل التأشيرة السياحية التي تمنحها الدولة لرعاية العديد من الدول.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين العمانيين:” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حد مصاب بالهربس وحد بالإيدز وحد بالسيلان وين العقل وين؟؟ أطفال مدارس وكذا وضعهم !!! اللهم ثبتنا على دينك واحفظنا واحمِ أهلنا”.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حد مصاب بالهربس وحد بالإيدز وحد بالسيلان وين العقل وين؟؟ أطفال مدارس وكذا وضعهم !!! اللهم ثبتنا على دينك واحفظنا واحمِ أهلنا https://t.co/p2ZvgqDkVT — ╰⊰⊹✿🧑🏻‍🔬عابر سبيل⌬✿⊹⊱╮ (@5ASY4U) November 18, 2022

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في حين اعتبر المغرد أحمد الكثيري بأن ما حدث هو ” واحدة من نتائج التأشيرة السياحية”.

واحده من نتائج التأشيرة السياحية !! https://t.co/9Y8KhyUlbu — 🇴🇲أحمــــدالكثيـري (@_1100Ah_aa8) November 18, 2022

دعوة للمعلمين بان يكون لهم دورا في التربية

من جانبه، اعتبر الطبيب علي البرهومي أن ” الحرية الكاملة ليست بالضرورة أن الوضع- سيصبح أسوء”، موضحا أن “فترة المراهقة فترة صعبة يتحمل مسؤوليها الاسرة والمدرسة. “، وأن “المراهق اليوم مش مثل مراهق الجيل الماضي لما ما كان في انترنت؛ بالتالي الوضع أصعب”.

كما شدد على ان ” المعلمين حاليا هم جيل شاب فاهمين كل شي، لابد أن يكون لهم دور قوي وفعّال في التربية”.

– الحرية الكاملة ليست بالضرورة أن الوضع- سيصبح أسوء-

– فترة المراهقة فترة صعبة يتحمل مسؤوليها الاسرة والمدرسة.

-المراهق اليوم مش مثل مراهق الجيل الماضي لما ماكان في انترنت؛ بالتالي الوضع أصعب.

– المعلمين حاليا هم جيل شاب فاهمين كل شي، لابد أن يكون لهم دور قوي وفعّال في التربية. https://t.co/QktjyzvQcU — Ali Albarhoumi (@ali_albarhoumi) November 18, 2022

وعلق الدكتور حمود النوفلي على ما ذكره الطبيب “أبو راحيل” بالقول:” قصة مؤلمة وغيرها من القصص ما زال يهرب اصحابها من الذهاب للمستشفى خوفا من الفضيحة. لو سألت المسؤولين بوزارة التربية كم هي نسبة التوعية بالمناهج عن المخدرات والأمراض الجنسية والخمور لما استطاعوا الإجابة عن ذلك، فالمناهج شبه فارغة من ذلك”.