الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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صوت الأذان وسط تدريبات منتخب إنجلترا في قطر يذهل الإنجليز (شاهد)

الفيديو التقطه صحفي إنجليزي

كتب خالد السعدي
منتخب انجلترا في قطر watanserb.com
منتخب انجلترا يتدرب في قطر على صوت الأذان
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر تدريبا لمنتخب إنجلترا في العاصمة القطرية استعدادا لبطولة كأس العالم التي تنطلق يوم الأحد.

مقطع الفيديو الذي نشره صحفي بريطاني، أظهر تدريب منتخب إنجلترا، بينما كان صوت الأذان مسموعا وبوضوح.

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الصحفي يدعى هنري وينتر، ونشر الفيديو وأرفقه بتعليق أن لاعبي المنتخب الإنجليزي كانوا يتدربون وسط صوت الأذان.

وسأل متابع يُدعى سام في تغريدة، عن “هذا الصوت الجميل”.

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فرد عليه الصحفي قائلًا: “إنه جميل بشكل لا يصدق”.

ويترقب عشاق كرة القدم، انطلاق بطولة كأس العالم يوم الأحد المقبل، وهي البطولة التي تُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

مباريات منتخب إنجلترا في كأس العالم

ووقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات إيران والولايات المتحدة وويلز.

ويستهل منتخب إنجلترا مشاركته المونديال، بخوض مباراة أمام إيران يوم الاثنين 21 نوفمبر، ثم يصطدم بالولايات المتحدة يوم الجمعة 25 نوفمبر، قبل أن يخوض مباراته الأخيرة بدورالمجموعات أمام منتخب ويلز يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

ووصل منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

قائمة منتخب إنجلترا

وتضم قائمة المنتخب الإنجليزي، في حراسة المرمى جوردان بيكفورد، نيك بوب، آرون رامسديل.

وفي خط الدفاع، تضم القائمة ترينت ألكسندر أرنولد، كونور كوادي، إريك داير، هاري ماجواير، لوك شاو، جون ستونز، كيران تريبييه، كايل وواكر، بن وايت.

بينما في خط الوسط، جوردان هندرسون، كونور كالاجير، جودي بيلينجهام، ديكلان رايس، كالفين فيليبس، ماسون ماونت.

أما في خط الهجوم، تضم فيل فودين، جاك جيريليش، هاري كين، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، رحيم ستيرلينج، كالوم ويلسون.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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