الجمعة, نوفمبر 18, 2022
الرئيسيةرياضةخبر سار لكل الجماهير العربية بشأن بث مباريات كأس العالم 2022
رياضة

خبر سار لكل الجماهير العربية بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

المتحدث باسم مجموعة شبكة قنوات بي أن سبورت يعلن عن بث العديد من المباريات في كأس العالم 2022 بالمجان.

كتب فارس أبو شيحة
بث مباريات كأس العالم 2022 بالمجان watanserb.com
القنوات المفتوحة الناقلة لمونديال كأس العالم 2022 قطر
- Advertisement -

وطن- مع يوم واحد فقط يفصلنا عن افتتاح كأس العالم 2022، زفّت مجموعة شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية، الخبرَ السعيد لكل الجماهير العربية، لمشاهدة بثّ مباريات كأس العالم بالمجان.

وفي تصريح صحفي للمتحدث باسم قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، لوكالة فرانس برس الفرنسية، قال: “سنقوم ببث 22 مباراة على القنوات المفتوحة بالمجان، بما في ذلك مباراة الأحد بين قطر والإكوادور”.

بث مباريات كأس العالم 2022 بالمجان

وسيكون بذلك بثّ 22 مباراة في مونديال كأس العالم 2022 بالمجان على القنوات المفتوحة، من أصل 64 مباراة، في النسخة ال22 للمونديال.

- Advertisement -

كما وذكرت تقارير صحفية أخرى، “12 مباراة للمنتخبات العربية ستبث بالمجان لكافة جماهير وعشاق كرة القدم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، ومباراة الافتتاح ومباراتي نصف النهائي والنهائي. وكذلك 6 مباريات في الأدوار الاقصائية”.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تعلن فيها مجموعة شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية، بثّ العديد من المباريات لكافة الجماهير العربية بالمجان، حيث أعلنت عن تلك الخطوة المماثلة في مونديال 2018 روسيا.

- Advertisement -

فيما لم تكشف مجموعة قنوات (بي أن سبورت) القطرية بعد، بشكل رسمي عبر موقعها، بشأن بثّ العديد من المباريات بالمجان لكافة جماهير وعشاق كرة القدم العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

مجموعة بي أن سبورت تنفي تأخّر بثّ مباريات كأس العالم 2022

وفي سياق أخر متصل، أعلنت شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، “انتشرت في الآونة الأخيرة وثيقة مزيفة. عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر بث المباريات”.

كما وأضاف البيان، “هذه الادعاءات المتداولة كاذبة، ونشكر متابعينا على عدم نشر الأخبار المضللة والإشاعات، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها عبر حسابتها الرسمية”.

المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كما ويشارك في مونديال كأس العالم 2022، أربعة منتخبات عربية في النسخة ال22، وهي: قطر (المستضيف)، والمغرب، وتونس، والسعودية.

ومن الجدير بالذكر، أنّ مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستنطلق الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر. كما وسيكون انتهاء مراسم البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن+ بي أن سبورت + فرانس برس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بي أن سبورت تزف بشرى لمتابعيها وتكشف عدد المباريات التي ستبثها بدون تشفير!

رياضة

مصر تُكشر عن أنيابها أمام بلجيكا بفوز ثمين (شاهد)

رياضة

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات والتوقيت

رياضة

مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا اليوم مباشر يلا شوت

رياضة

صفعة مُوجعة بحق منتخب السنغال في كأس العالم 2022

رياضة

وصفهُ بأجمل الأشياء.. مُشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا في المباراة الودية

رياضة

بيليه من بينهم .. أصغر 5 لاعبين في تاريخ مونديال كأس العالم

رياضة

جرب حظك.. من هو منتخبك المُفضَّل؟ وأين سيصل حسب ميلادك بالمونديال؟!

رياضة

مانشستر يونايتد تفتح النار على رونالدو .. ماذا حصل؟!

رياضة

ميسي يزفُّ النبأ السار للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

رياضة

بُشرى سارة لجماهير كأس العالم 2022 قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صواريخ عابرة للقارات برفقة ابنته لأول مرة!(شاهد)

حادث المهدية.. مأساة تهز السعودية (شاهد)

وسط أنباء عن توتر العلاقات.. “ابن سلمان” يلغي زيارته لليابان قبل ساعات من موعدها!

اليونان تعذب مهاجرين مغاربة وتُرسلهم عُراة إلى تركيا.

طبيب عُماني يرصد حالات شذوذ وجنس فموي بين طلاب المدارس ويثير جدلاً واسعاً

سعود القحطاني سيتولى المهام القذرة وهذا من سيتولى قيادة الذباب الإلكتروني!

محمد السادس وعبدالمجيد تبون سيتواجدان معاً في قطر .. هل تتحقق المعجزة؟!

بي أن سبورت تزف بشرى لمتابعيها وتكشف عدد المباريات التي ستبثها بدون تشفير!

مغني الراب المغربي “طوطو” يسب الذات الإلهية ويشعل موجة غضب!

فيديو مؤثر لردة فعل أم شمبانزي لحظة إعادة مولودها إليها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC