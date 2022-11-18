خبر سار لكل الجماهير العربية بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

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وطن- مع يوم واحد فقط يفصلنا عن افتتاح كأس العالم 2022، زفّت مجموعة شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية، الخبرَ السعيد لكل الجماهير العربية، لمشاهدة بثّ مباريات كأس العالم بالمجان.

وفي تصريح صحفي للمتحدث باسم قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، لوكالة فرانس برس الفرنسية، قال: “سنقوم ببث 22 مباراة على القنوات المفتوحة بالمجان، بما في ذلك مباراة الأحد بين قطر والإكوادور”.

بث مباريات كأس العالم 2022 بالمجان

وسيكون بذلك بثّ 22 مباراة في مونديال كأس العالم 2022 بالمجان على القنوات المفتوحة، من أصل 64 مباراة، في النسخة ال22 للمونديال.

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كما وذكرت تقارير صحفية أخرى، “12 مباراة للمنتخبات العربية ستبث بالمجان لكافة جماهير وعشاق كرة القدم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، ومباراة الافتتاح ومباراتي نصف النهائي والنهائي. وكذلك 6 مباريات في الأدوار الاقصائية”.

ستنقل قنوات @beINSPORTSNews الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال #مونديال_قطر2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة فرانس برس الجمعة.#فرانس_برس @AFPar — Ali Choukeir (@alichoukeir) November 18, 2022

وهي المرة الثانية على التوالي التي تعلن فيها مجموعة شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية، بثّ العديد من المباريات لكافة الجماهير العربية بالمجان، حيث أعلنت عن تلك الخطوة المماثلة في مونديال 2018 روسيا.

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فيما لم تكشف مجموعة قنوات (بي أن سبورت) القطرية بعد، بشكل رسمي عبر موقعها، بشأن بثّ العديد من المباريات بالمجان لكافة جماهير وعشاق كرة القدم العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

مجموعة بي أن سبورت تنفي تأخّر بثّ مباريات كأس العالم 2022

وفي سياق أخر متصل، أعلنت شبكة قنوات بي أن سبورت الرياضية القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، “انتشرت في الآونة الأخيرة وثيقة مزيفة. عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر بث المباريات”.

كما وأضاف البيان، “هذه الادعاءات المتداولة كاذبة، ونشكر متابعينا على عدم نشر الأخبار المضللة والإشاعات، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها عبر حسابتها الرسمية”.

🛑 بيـان رسمي | انتشرت وثيقة مزيّفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تأخير في البث المباشر لمجموعة قنوات beIN SPORTS بسبب مجموعة من الادعاءات الكاذبة. نشكر متابعينا لعدم نشر الإشاعات أو المعلومات المضللة ❌ والحرص على أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها عبر حساباتنا الرسمية pic.twitter.com/CQ0KxUnxki — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 18, 2022

المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كما ويشارك في مونديال كأس العالم 2022، أربعة منتخبات عربية في النسخة ال22، وهي: قطر (المستضيف)، والمغرب، وتونس، والسعودية.

تنبيه هام قبل السفر إلى قطر والاستمتاع بتجربة فريدة ✈️#قطر2022#عالوعد pic.twitter.com/LJowOukRSW — Road to 2022 (@roadto2022) November 16, 2022

ومن الجدير بالذكر، أنّ مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستنطلق الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر. كما وسيكون انتهاء مراسم البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.