حادث المهدية.. مأساة تهز السعودية (شاهد)

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وطن– شهد حي المهدية في غرب الرياض حادث مروري تسبب في مصرع أسرة كاملة مكونة من سبعة أفراد، منها زوج وزوجته وخمسة أبناء، مُخلفا وراءه حزنا كبيرا ومشاهد مروعة أثارت تعاطف وتضامن الكثيرين.

حادث المهدية… مأساة تهز السعودية

واختلف النشطاء في تحديد سبب الحادث المروع، في ظل عدم توفر أي بيان رسمي من السلطات المعنية في المملكة السعودية.

لكن اتفق الكثيرون أن السرعة المفرطة هي السبب الرئيسي في هذه الحادثة الأليمة، على غرار سوء البنية التحتية في المنقطة.

#حادث_المهدية حادثة مفجعة وفاة أسرة كاملة زوج و زوجته وخمسة أبناء في حادث مروري مروع غرب #الرياض pic.twitter.com/Ol4i7G6YuV — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 18, 2022

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إلى ذلك، فقد تمت الصلاة اليوم على عائلة “محمد السبيعي”

المكونة من 7 أشخاص توفوا في حادث شنيع في حي المهدية غرب الرياض، هم أب وأم وأطفالهم، أصغرهم عمره أشهر.

أثارت هذه الحادثة تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل بين الدعاء لهم بالرحمة والغفران وبين مطالبات للسلطات من أجل التدخل في أقرب الآجال في سبيل العمل على معاينة الحالة المتردية الطرقات.

#حادث_المهدية حادثة مفجعة وفاة أسرة كاملة زوج و زوجته وخمسة أبناء في حادث مروري مروع غرب #الرياض pic.twitter.com/URi4XNe3lo — لحظات – MOMENTS (@mennts) November 18, 2022

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تعاطف وتضامن عبر السوشيال ميديا

حيث جاء في أحد التعليقات أنه “تسبب عدم وجود أرصفة في الجزر الوسطية، وإبقائها مفتوحة في تداخل المركبات بين المسارات، ووقوع العديد من الحوادث المرورية في الطرق، خاصةً لمن يريد العبور بين الطريق، في ظل عدم وجود أية قواعد تحكم عملية الانتقال بين الطريقين”.

وقال آخر ” العديد من الحوادث المرورية تقع بسبب السرعة الزائدة، والتوقف المفاجئ دون سابق إنذار، وعدم استخدام إشارة الانعطاف”.

وترحم مغرد على العائلة قائلا “لااله الا الله ولاحول ولاقوة الا بالله.. اللهم ارحمهم واغفر لهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحم ضعف اهاليهم

لااله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين”

#حادث_المهديه

لااله الا الله ولاحول ولاقوة الا بالله

اللهم ارحمهم واغفر لهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحم ضعف اهاليهم

لااله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين — alatawe ..7 (@E_F700) November 18, 2022

وكتب آخر “الله يرحم المتوفين

البلديه تتحمل عدم وضع ارصفه للحي وشي اخر اذا خصم المتوفيين يمشي بسرعه تتجاوز ١٠٠ يفترض ان يعاقبوا عقاب شديد !!

فيه لوحات بالسرعه المحدده ،، ارواح الناس مو لعبه تسرع او تلعب بجوالك معها وهذا ما نراه بالشوارع يا ساتر”

🛑 الله يرحم المتوفين البلديه تتحمل عدم وضع ارصفه للحي وشي اخر اذا خصم المتوفيين يمشي بسرعه تتجاوز ١٠٠ يفترض ان يعاقبوا عقاب شديد !! فيه لوحات بالسرعه المحدده ،، ارواح الناس مو لعبه تسرع او تلعب بجوالك معها وهذا ما نراه بالشوارع يا ساتر#حادث_المهديه — فهد العتيبي (@fahad467777) November 18, 2022

بينما تساءلت مغردة تقول ” من المسؤول عن وفاة هالاسرة هل ننتظر مزيد من الضحايا بسبب سوء الشوارع وعدم وجود خدمات تقاطع ومافيه اشارات والعالم تعكس الطريق وتهور السائقين الجنونية وعشوائيتهم بالقياده وعدم اكتراثهم لارواح بريئة.!؟ مين المسؤول عن حمايتنا من ارهاب الشوارع!؟”

#حادث_المهدية من المسؤول عن وفاة هالاسرة هل ننتظر مزيد من الضحايا بسبب سوء الشوارع وعدم وجود خدمات تقاطع ومافيه اشارات والعالم تعكس الطريق وتهور السائقين الجنونية وعشوائيتهم بالقياده وعدم اكتراثهم لارواح بريئة.!؟ مين المسؤول عن حمايتنا من ارهاب الشوارع!؟ — memoo (@memooMusaed) November 18, 2022

وأضاف آخر “آلمنا سماع الحادث ولكن عزاؤنا الوحيد جميع برامج التواصل تضج لهم بالدعاء اسأل الله ان يجعل ارواحهم في روح وريحان عند رب راض غير غضبان وان يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه مع والديهم ومن يحبون ووالدي ووالديهم وموتانا وموتى المسلمين اجمعين”.

#حادث_المهديه آلمنا سماع الحادث ولكن عزاؤنا الوحيد جميع برامج التواصل تضج لهم بالدعاء اسأل الله ان يجعل ارواحهم في روح وريحان عند رب راض غير غضبان وان يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه مع والديهم ومن يحبون ووالدي ووالديهم وموتانا وموتى المسلمين اجمعين — Joojj (@Joojj5584) November 18, 2022

وتثير حوادث الطرقات الرعب والخوف بين سائقي السيارات بين الفترة والأخرى لأسباب كثيرة لعل أهمها غياب الحرص الشخصي في التقيد بقواعد السلامة المرورية وثانيها الإهتراء الكبير في البنية التحتية للمواصلات والطرقات، رغم أن للقدر كلمته العليا في كل شيء.