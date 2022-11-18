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جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات والتوقيت

جدول مباريات كأس العالم 2022 قطر دور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات watanserb.com
جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات
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وطن- تنطلق منافسات مباريات كأس العالم 2022 المجموعات، الأحد، والتي من المقرر إقامتها في دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

وستفتتح أولى مباريات كأس العالم 2022 دور المجموعات، بين صاحب الأرض المستضيف قطر أمام نظيره الإكوادور، على ملعب ” استاد البيت” في العاصمة القطرية (الدوحة).

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات

كما ونرفق لكم جدول مباريات كأس العالم 2022 دور المجموعات، وتوقيت اللقاءات، على النحو الآتي:

منافسات الجولة الأولى دور المجموعات

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قطر (المستضيف) x الإكوادور، الأحد، ( الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

إنجلترا x إيران، الإثنين، (الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

السنغال x هولندا، الإثنين، ( الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر).

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات
جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات
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الولايات المتحدة (أمريكا) x ويلز، الإثنين، (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

الأرجنتين x السعودية، الثلاثاء، ( الساعة الثانية عشرة مساءً توقيت السعودية وقطر).

الدنمارك x تونس، الثلاثاء، ( الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

المكسيك x بولندا، الثلاثاء، (الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر).

جدول مباريات كأس العالم 2022 والملاعب
جدول مباريات كأس العالم 2022 والملاعب

فرنسا x أستراليا، الثلاثاء، (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

المغرب x كراوتيا، الأربعاء، (الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

ألمانيا x اليابان، الأربعاء، ( الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

إسبانيا x كوستاريكا، الأربعاء ( الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

بلجيكا x كندا، الأربعاء، (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

سويسرا x الكاميرون، الخميس، ( الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

الأوروغواي x كوريا الجنوبية، الخميس، ( الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

البرتغال x غانا، الخميس، ( الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

البرازيل x صربيا، الخميس، ( الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 الجولة الأولى

قطر x الإكوادور، ( استاد البيت، يوسف سيف، عصام الشوالي).

إنجلترا x إيران، ( استاد خليفة الدولي، حفيظ دراجي).

السنغال x هولندا ( استاد الثمامة، رؤوف خليف).

الولايات المتحدة (أمريكا) x ويلز ( استاد أحمد بن علي، أحمد البلوشي).

الأرجنتين x السعودية ( استاد لوسيل، حسن العيدورس).

الدنمارك x تونس ( استاد المدينة التعليمية، عصام الشوالي).

المكسيك x بولندا ( استاد 974، عامر الخوذيري).

المعلقين عن مباريات كأس العالم 2022
المعلقين عن مباريات كأس العالم 2022

فرنسا x أستراليا ( استاد الجنوب، حفيظ دراجي).

المغرب x كرواتيا (استاد البيت، جواد بدة).

ألمانيا x اليابان ( استاد خليفة الدولي، رؤوف خليف).

إسبانيا x كوستاريكا ( استاد الثمامة، علي محمد علي).

سويسرا x الكاميرون ( استاد الجنوب، يوسف سيف).

بلجيكا x كندا ( استاد أحمد بن علي المونديالي، محمد بركات).

الأوروغواي x كوريا الجنوبية ( استاد المدينة التعليمية، سوار الذهب).

البرتغال x غانا ( استاد 974، حسن العيدروس).

البرازيل x صربيا ( استاد لوسيل، حفيظ دراجي).

ومن المقرر أن تبدأ منافسات كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما وستكون ختام البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + مونديال قطر 2022 + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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