جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات والتوقيت

- Advertisement -

وطن- تنطلق منافسات مباريات كأس العالم 2022 المجموعات، الأحد، والتي من المقرر إقامتها في دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

وستفتتح أولى مباريات كأس العالم 2022 دور المجموعات، بين صاحب الأرض المستضيف قطر أمام نظيره الإكوادور، على ملعب ” استاد البيت” في العاصمة القطرية (الدوحة).

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعات

كما ونرفق لكم جدول مباريات كأس العالم 2022 دور المجموعات، وتوقيت اللقاءات، على النحو الآتي:

منافسات الجولة الأولى دور المجموعات

- Advertisement -

قطر (المستضيف) x الإكوادور، الأحد، ( الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

إنجلترا x إيران، الإثنين، (الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

السنغال x هولندا، الإثنين، ( الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر).

- Advertisement -

الولايات المتحدة (أمريكا) x ويلز، الإثنين، (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر).

الأرجنتين x السعودية، الثلاثاء، ( الساعة الثانية عشرة مساءً توقيت السعودية وقطر).

الدنمارك x تونس، الثلاثاء، ( الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

المكسيك x بولندا، الثلاثاء، (الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر).

فرنسا x أستراليا، الثلاثاء، (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

المغرب x كراوتيا، الأربعاء، (الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

ألمانيا x اليابان، الأربعاء، ( الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

إسبانيا x كوستاريكا، الأربعاء ( الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

بلجيكا x كندا، الأربعاء، (الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

سويسرا x الكاميرون، الخميس، ( الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

الأوروغواي x كوريا الجنوبية، الخميس، ( الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

البرتغال x غانا، الخميس، ( الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

البرازيل x صربيا، الخميس، ( الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر).

المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 الجولة الأولى

قطر x الإكوادور، ( استاد البيت، يوسف سيف، عصام الشوالي).

إنجلترا x إيران، ( استاد خليفة الدولي، حفيظ دراجي).

السنغال x هولندا ( استاد الثمامة، رؤوف خليف).

الولايات المتحدة (أمريكا) x ويلز ( استاد أحمد بن علي، أحمد البلوشي).

الأرجنتين x السعودية ( استاد لوسيل، حسن العيدورس).

الدنمارك x تونس ( استاد المدينة التعليمية، عصام الشوالي).

المكسيك x بولندا ( استاد 974، عامر الخوذيري).

فرنسا x أستراليا ( استاد الجنوب، حفيظ دراجي).

المغرب x كرواتيا (استاد البيت، جواد بدة).

ألمانيا x اليابان ( استاد خليفة الدولي، رؤوف خليف).

إسبانيا x كوستاريكا ( استاد الثمامة، علي محمد علي).

سويسرا x الكاميرون ( استاد الجنوب، يوسف سيف).

بلجيكا x كندا ( استاد أحمد بن علي المونديالي، محمد بركات).

الأوروغواي x كوريا الجنوبية ( استاد المدينة التعليمية، سوار الذهب).

البرتغال x غانا ( استاد 974، حسن العيدروس).

البرازيل x صربيا ( استاد لوسيل، حفيظ دراجي).

ومن المقرر أن تبدأ منافسات كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما وستكون ختام البطولة في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.