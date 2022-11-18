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رياضة

تشكيلة منتخب قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

توقيت والموعد وتشكيلة العنابي القطري أمام الإكوادور في افتتاح مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022
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وطن- يلتقي منتخب قطر المستضيف أمام نظيره الإكوادور، الأحد، في المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بقرار من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، الذي سيدير أحداث المباراة على ملعب ” استاد البيت” في العاصمة القطرية (الدوحة)، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

توقيت مباراة قطر ضد الإكوادور

كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين، فستكون في تمام السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان. لنقل أحداث أولى المباريات الافتتاحية لمونديال قطر 2022.

تشكيلة منتخب قطر ضد الإكوادور

وسيلعب المدرب الإسباني فيليكس سانشيز باس، المباراة الافتتاحية القوية أمام منافسه الإكوادور، في المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: سعد الشيب، مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: بسام الراوي، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن (همام الأمين)، عصام مادبو.

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف (طارق سليمان)، عليّ أسد (محمد وعد).

مركز الهجوم: أكرم عفيف، حسن الهيدروس، المعز عليّ ( نايف الحضرمي).

معلق مباراة افتتاح مونديال كأس العالم 2022

كما ومن المقرر أن يُعلق على أحداث مباراة قطر ضد الإكوادور في أولى مواجهات كأس العالم 2022 قطر، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري للبطولة العالمية، المعلقين القطري يوسف سيف، والتونسي عصام الشوالي.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN SPORTS Max HD2)، على القمر الصناعي ( النايل سات)، بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب قطر (العنابي القطري)، في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة هولندا والسنغال والإكوادور.

يشار بأن مراسم مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر افتتاحها الأحد، كما وستستمر حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

المصدروطن + صفحة الاتحاد القطري لكرة القدم + صفحة منتخب الإكوادور
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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