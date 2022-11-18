بطاقات الصعود إلى الطائرة..لماذا تفحصها المضيفات وتطلب رؤيتها؟

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وطن– في مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الإجتماعي، كشفت مضيفة طيران تدعى سارة جودوين، والتي تعمل ضمن شركة طيران فيرجن أستراليا، السبب وراء قيام المضيفات بالتحقق من بطاقة صعود الطائرة أو ما يعرف بتذكرة الطائرة.

بطاقة صعود الطائرة

في الفيديو، أشارت جودوين، إلى أن طاقم الطائرة يقومون بفحص التذكرة ليس فقط لمعرفة مكان جلوس الراكب. بدلاً من ذلك، تحقق المضيفات من بطاقات الصعود إلى الطائرة للتأكد من أن الركاب على متن الرحلة الصحيحة.



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حيث قالت للمتابعين: “عندما ننظر إلى بطاقات صعودك إلى الطائرة، لا نبحث عن رقم مقعدك، نحن نبحث في الواقع عن الوجهة ورقم الرحلة والتاريخ.”

شاهد الفيديو أكثر من 40 ألف شخص، وأشار العديد منهم إلى أنه ليس لديهم أي فكرة عن سبب قيام الطاقم بفحص بطاقات صعودهم إلى الطائرة.

حيث كتب أحدهم في قسم التعليقات “شكرًا لكِ! لم أكن أعرف هذا ولن أكون بهذه السرعة في المرة القادمة.”

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فيما قال شخص آخر: “بصراحة لم أكن أعرف هذا، لكنني أظهر دائما تذكرتي للمضيفة حتى تقول لي” شكرًا، وتخبرني بمكان مقعدي.”



من ناحية أخرى، تساءل آخرون حول سبب فحص التذكرة مرة أخرى في الطائرة خاصة بعد أن تم فحصها بالفعل في بوابة المطار. وقد ردت المضيفة قائلة :”هناك عددًا مفاجئًا من الركب الذين يتجاوزوا البوابة بتذكرة خاطئة. ويعتقدون أن ذلك لا يمكن أن يحدث ولكنه يحدث في الواقع.”

