الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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اليونان تعذب مهاجرين مغاربة وتُرسلهم عُراة إلى تركيا.

أصبح تعذيب المهاجرين "مُمنهجا" في اليونان

كتب فهمي الورغمي
اليونان تعذب مهاجرين watanserb.com
اليونان تعذب مهاجرين مغاربة
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وطن– أظهرت مشاهد صادمة، في مقطع فيديو متداول، إقدام حرس الحدود اليوناني على تجريد طالبي لجوء مغاربة من ملابسهم، وإعادتهم إلى تركيا، عُراة، عبر نهر ميريتش المتجمد الفاصل الفاصل بين تركيا واليونان.

اليونان تُعذب المهاجرين

وظهر مجموعة من المهاجرين العراة الذين بالكاد يستطيعون الحركة، في منقطة أكد صاحب الفيديو أنها على الحدود التركية اليونانية.

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كان مراسل صحيفة “يورونيوز” حاضرا هناك يُوثق تلك التجارب القاسية للهجرة غير النظاميّة.

وعند سؤاله عن جنسيات هؤلاء الرجال العراة، رد عليهم أحدهم بلغة إنجليزية “نحن من الغرب .. نحن مغاربة”.

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أثار تلك المشاهد الصادمة، موجة من الانتقادات والغضب والاستياء لما يتعرض له المغاربة، وسائر المهاجرين غير النظاميّين في اليونان خاصة ولكن أيضاً في كل الدول الأوروبية.

وتعيد هذه الحادثة الأليمة، إلى الأذهان ماتعرض له مجموعة من المهاجرين في نفس المنطقة وعلى يد نفس الدولة (اليونان).

حيث أشارت “تي آر تي التركية” بتارخ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي إلى إقدام حرس الحدود اليوناني على تعنيف 13 طالب لجوء مغربيا تم إجبارهم على العودة إلى تركيا بعد تعرضهم لـ ”الضرب المبرح”.

 

وأكدت “هسبريس” أن المهاجرين غير النظاميين تعرضوا لـ”تعذيب وحشي” من لدن السلطات اليونانية، التي دفعتهم إلى الرجوع إلى “تركيا” عبر نهر ميريتش الفاصل بين البلدين.

لكن وبمجرد دخولهم تركيا، تلقى الـ 13 طالب لجوء مغربيا علاجهم بولاية أدرنة (شمال غرب تركيا).

مهاجرون مغاربة عراة في اليونان

وقبلها أيضاً، في 2020، بحسب “العمق المغربي” أقدمت الشرطة الحدودية في اليونان، على شن هجمة شرسة، طالت مجموعة من المهاجرين السريين، بينهم مغاربة، و الذين فتحت تركيا الحدود الأوربية أمامهم.

وظهر مجموعة من المهاجرين، أغلبهم فلسطينيين وسوريين وعراقيين ومغاربة، وهم شبه عراة، يعودون أدراجهم، نحو الحدود التركية اليونانية، وعلى أجسادهم آثار الضرب المبرح، وانتشروا في الغابات المجاورة للحدود، واستعانوا بالنار لمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة.

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حيث تمكن هؤلاء المهاجرون غير النظاميون من عبور الحدود التركية اليونانية، غير أنهم فوجئوا بالقوات اليونانية، تحاصرهم، وتم تقييدهم، وتجريدهم من ملابسهم وسلب أموالهم، ومن تم تعذيبهم، لينتهي بهم المطاف بالعودة نحو الحدود التركية.

وتواصل السلطات اليونانية تعذيب المهاجرين وتجريدهم من الملابس وتركهم في العراء، ثم إجبارهم على العودة إلى تركيا، وسط صمت أوروبي رهيب وغير مفهموم.

لكنه في الواقع صمت يقول الكثير حول التعامل الأوروبي المصلحي والمُزدوج مع مباديء حقوق الإنسان الكونية بما يخدم أولا وقبل كل شيء مصالح القارة العجوز.

المصدرتويتر ، يوتيوب ، هسبريس ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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