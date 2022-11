هدف عالمي من توقيع المغربي حكيم زياش (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سجل النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، هدفاً عالمياً داخل شباك جورجيا، خلال المباراة الودية، في إطار التحضيرات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

وأحرز المغربي زياش الهدف العالمي، من تسديدة بعيدة جاءت من منتصف ملعب المباراة، مستغلاً تقدم حارس مرمى الفريق المنافس (جورجيا)، للتجاوز الأخير وتعبر شباك المرمى عند الدقيقة ال29.

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هدف حكيم زياش، وسط إشادة واسعة وصفهم بالهدف التاريخي للاعب.

- Advertisement -

وسبق أن سجل الجزائري يوسف بلايلي هدف مثيل له، في بطولة كأس العرب عام 2021، وكذلك مع فريق قطر الأسبق في منافسات الدوري الممتاز.

وحقق منتخب المغرب (أسود الأطلس)، الفوز النظيف على جورجيا، في المباراة الودية، الخميس، بنتيجة 3-0.

- Advertisement -

كما وسجل أهداف أسود الأطلس المغربي كلاً من اللاعبين، يوسف النصيري في الدقيقة ال5، وحكيم زياش في الدقيقة ال29. وأحرز سفيان بوفال الهدف الثالث عند الدقيقة ال72 من ركلة جزاء.

وحلّ منتخب المغرب في المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويستهل أسود الأطلس المغربي أولى مواجهاته أمام كرواتيا وصيف النسخة الماضية، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ميدان (استاد البيت).

ردود الفعل بعد مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجورجي 🇬🇪

🎙Statements of Roman Saïss, Anass Zaroury & Coach Walid Regragui After the win against Georgia #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/l2dW8zpssu

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 18, 2022