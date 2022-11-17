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رياضة

هدف عالمي من توقيع المغربي حكيم زياش (شاهد)

المغربي حكيم زياش يسجل هدفاً عالمياً داخل شباك جورجيا في المباراة الودية

كتب فارس أبو شيحة
هدف عالمي من توقيع حكيم زياش في شباك جورجيا watanserb.com
هدف عالمي من توقيع حكيم زياش في شباك جورجيا
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وطن- سجل النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، هدفاً عالمياً داخل شباك جورجيا، خلال المباراة الودية، في إطار التحضيرات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

هدف حكيم زياش العالمي

وأحرز المغربي زياش الهدف العالمي، من تسديدة بعيدة جاءت من منتصف ملعب المباراة، مستغلاً تقدم حارس مرمى الفريق المنافس (جورجيا)، للتجاوز الأخير وتعبر شباك المرمى عند الدقيقة ال29.

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هدف حكيم زياش، وسط إشادة واسعة وصفهم بالهدف التاريخي للاعب.

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وسبق أن سجل الجزائري يوسف بلايلي هدف مثيل له، في بطولة كأس العرب عام 2021، وكذلك مع فريق قطر الأسبق في منافسات الدوري الممتاز.

مباراة منتخب المغرب ضد جورجيا

وحقق منتخب المغرب (أسود الأطلس)، الفوز النظيف على جورجيا، في المباراة الودية، الخميس، بنتيجة 3-0.

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كما وسجل أهداف أسود الأطلس المغربي كلاً من اللاعبين، يوسف النصيري في الدقيقة ال5، وحكيم زياش في الدقيقة ال29. وأحرز سفيان بوفال الهدف الثالث عند الدقيقة ال72 من ركلة جزاء.

مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022 قطر

وحلّ منتخب المغرب في المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.

ويستهل أسود الأطلس المغربي أولى مواجهاته أمام كرواتيا وصيف النسخة الماضية، الأربعاء، في ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ميدان (استاد البيت).

كما وستكون ثاني المواجهات لمنتخب المغرب أمام بلجيكا، بينما سيختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة كندا مطلع الشهر القادم.

كما وستنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تختتم مراسم البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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