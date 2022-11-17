الخميس, نوفمبر 17, 2022
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حياتنا

ميريام فارس.. رد فعل صادم منها بعد السخرية من محاولتها تقليد “شاكيرا”!

وصف أغلبية الإعلاميين رقص وأداء مريام بـ"التلوث" السمعي والبصري

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس.. رد فعل صادم منها بعد السخرية من محاولتها تقليد
مريام فارس
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وطن- أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، سخرية واسعة بين الناشطين بعد انتشار مقطع فيديو من كواليس أغنية “توكو تاكا Tukoh Taka” لكأس العالم في قطر، التي تجمعها ومالوما ونيكي ميناج.

تشوه سمعي وبصري

وظهرت ميريام فارس في المقطع القصير وهي ترقص وتؤدي جانباً من الأغنية التي أجمع معظم الناشطين، أنها عبارة عن “تشوه سمعي وبصري” لا غير.

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واتهم الناشطون ميريام فارس بمحاولة تقليد شاكيرا، لكنها فشلت بذلك فشلاً ذريعاً، وتحولت إلى مادة لإطلاق النكات فقط.

شخصيات شهيرة تتهكم

ومما جاء في التعليقات ما كتبه الإعلامي الكويتي حمد قلم تعقيباً على انسحاب شاكيرا: “شكلها شافت فيديو مريام فارس وهونت”.

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وكتبت ناشطة: “لما أمك تعملك #شاكيرا في البيت”.

وقال الكاتب أحمد السلامي: “استغرب من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 قبولها تقديم استعراض #لحم مريام فارس للجمهور بطريقة مبتذلة لا تعبر عن الموروث العربي الاصيل. كما لا يوجد علاقة مباشرة او غير مباشرة للأغنية والاداء في قطر حاضرها وماضيها”.

وقالت الناشطة الحقوقية الكويتية الشهيرة دلال مسلم: “تخيل هذه الكلمات الجميلة الحماسية للاعبين و للجمهور في مونديال جنوب افريقيا. يقابلها اغنية فيفا قطر تغنيها ميريام فارس اللي كلماتها فيفا يحقق امانيكم و ابشروا بالخير يجيكم”.

لا تمثل البيئة والتراث

وأعادت الإعلامية السعودية، سورية الأًصل، نشر خبر انسحاب شاكيرا. وعلقت ساخرة: “مو مشكلة… جابوا مريام فارس”.

وكتبت دلع المفتي في تعليق آخر: “يعني لم يعد هناك مجالا للإبداع لا باللحن ولا بالكلمات ولا حتى بالرقص؟؟ كنت أتمنى لو كانت أغنية كأس العالم تمثل البلد، البيئة، التراث… أو حتى الناس نفسهم. الله يسامحك يا شاكيرا”.

ووافقتها الرأي الإعلامية التونسية وجدان بو عبدالله، التي كتبت: “تلوث سمعي وبصري”.

وكتب الناشط محمود نصر الله: “اتمنى تكون اخبار “مريام فارس” في حفل الافتتاح لكاس العالم مجرد اخبار بصراحة . انا معنديش استعداد بعد الجمال اللي اتقدم في افتتاح بطولة العرب افتتح المونديال بمريام فارس بتعمل چوچيتسو راقص”.

رد فعل ميريام فارس

المفارقة أن ميريام فارس، تجاهلت السخرية عليها، بل وتباهت بكونها “تريند”، ويبدو أنها لم تتابع مع جاء فيه.

حيث نشرت عبر خاصية الستوري على “انستجرام” صورة لتصدرها التريند، ووضعت إيموجي “قلب”.

انسحاب شاكيرا

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد نقلت عن برنامج ‘El programa de Ana Rosa’، الذي يعرض على قناة “تيليسينكو” الأسبانية. أنّ المغنية الكولومبية شاكيرا غيّرت رأيها قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، ولن تؤديَ عرضها المقرر في حفل الافتتاح.

وقالت المقدمة في البرنامج “أدريانا دورونسورو”: “تأكد لي أن شاكيرا لن تؤدي في حفل الافتتاح ، لكنهم لن يقولوا ما إذا كانت ستلعب دورًا آخر خلال كأس العالم”.

وقالت “ساندرا ألادرو”، وهي مساهمة أخرى في البرنامج، إنها تحدثت إلى الوفد المرافق للفنانة، وأخبروها أن شاكيرا لن تؤدي.

وحتى الآن لم يصدر تصريح رسمي عن المغنية الكولومبية شاكيرا، بتأكيد أو نفي صحة ما ورد في البرنامج.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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