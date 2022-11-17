ميريام فارس.. رد فعل صادم منها بعد السخرية من محاولتها تقليد “شاكيرا”!

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وطن- أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، سخرية واسعة بين الناشطين بعد انتشار مقطع فيديو من كواليس أغنية “توكو تاكا Tukoh Taka” لكأس العالم في قطر، التي تجمعها ومالوما ونيكي ميناج.

تشوه سمعي وبصري

وظهرت ميريام فارس في المقطع القصير وهي ترقص وتؤدي جانباً من الأغنية التي أجمع معظم الناشطين، أنها عبارة عن “تشوه سمعي وبصري” لا غير.

ميريام فارس من تصوير فيديو أغنية كأس العالم "Tukoh Taka".

pic.twitter.com/XSHkJyjnCW — Celebs Arabic (@CelebsArabic) November 16, 2022

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واتهم الناشطون ميريام فارس بمحاولة تقليد شاكيرا، لكنها فشلت بذلك فشلاً ذريعاً، وتحولت إلى مادة لإطلاق النكات فقط.

شخصيات شهيرة تتهكم

ومما جاء في التعليقات ما كتبه الإعلامي الكويتي حمد قلم تعقيباً على انسحاب شاكيرا: “شكلها شافت فيديو مريام فارس وهونت”.

شكلها شافت فيديو مريام فارس وهونت pic.twitter.com/6tOV4NyVnI — مع حمد قلم (@7amadQalam) November 16, 2022

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وكتبت ناشطة: “لما أمك تعملك #شاكيرا في البيت”.

وقال الكاتب أحمد السلامي: “استغرب من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 قبولها تقديم استعراض #لحم مريام فارس للجمهور بطريقة مبتذلة لا تعبر عن الموروث العربي الاصيل. كما لا يوجد علاقة مباشرة او غير مباشرة للأغنية والاداء في قطر حاضرها وماضيها”.

استغرب من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 قبولها تقديم استعراض #لحم مريام فارس للجمهور بطريقة مبتذلة لا تعبر عن الموروث العربي الاصيل، كما لا يوجد علاقة مباشرة او غير مباشرة للأغنية والاداء في قطر حاضرها وماضيها.@fifaworldcup_ar

pic.twitter.com/Lqezt0nhZ1 — Ahmad Alsalami (@ah_alsalami) November 17, 2022

وقالت الناشطة الحقوقية الكويتية الشهيرة دلال مسلم: “تخيل هذه الكلمات الجميلة الحماسية للاعبين و للجمهور في مونديال جنوب افريقيا. يقابلها اغنية فيفا قطر تغنيها ميريام فارس اللي كلماتها فيفا يحقق امانيكم و ابشروا بالخير يجيكم”.

تخيل هذه الكلمات الجميلة الحماسية للاعبين و للجمهور في مونديال جنوب افريقيا يقابلها اغنية فيفا قطر تغنيها ميريام فارس اللي كلماتها فيفا يحقق امانيكم و ابشروا بالخير يجيكم 😭 pic.twitter.com/HjlLNXWjHv — Dalal AL-Musallam | دلال المسلّم (@dalalalmusalla1) November 16, 2022

لا تمثل البيئة والتراث

وأعادت الإعلامية السعودية، سورية الأًصل، نشر خبر انسحاب شاكيرا. وعلقت ساخرة: “مو مشكلة… جابوا مريام فارس”.

وكتبت دلع المفتي في تعليق آخر: “يعني لم يعد هناك مجالا للإبداع لا باللحن ولا بالكلمات ولا حتى بالرقص؟؟ كنت أتمنى لو كانت أغنية كأس العالم تمثل البلد، البيئة، التراث… أو حتى الناس نفسهم. الله يسامحك يا شاكيرا”.

يعني لم يعد هناك مجالا للإبداع لا باللحن ولا بالكلمات ولا حتى بالرقص؟؟🤬

كنت أتمنى لو كانت أغنية كأس العالم تمثل البلد، البيئة، التراث… أو حتى الناس نفسهم.

الله يسامحك يا شاكيرا 🤬#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/b8nFSDrj4z — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) November 16, 2022

ووافقتها الرأي الإعلامية التونسية وجدان بو عبدالله، التي كتبت: “تلوث سمعي وبصري”.

تلوث سمعي وبصري 😵‍💫 https://t.co/ghTAKwgi42 — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) November 16, 2022

وكتب الناشط محمود نصر الله: “اتمنى تكون اخبار “مريام فارس” في حفل الافتتاح لكاس العالم مجرد اخبار بصراحة . انا معنديش استعداد بعد الجمال اللي اتقدم في افتتاح بطولة العرب افتتح المونديال بمريام فارس بتعمل چوچيتسو راقص”.

اتمنى تكون اخبار "مريام فارس" في حفل الافتتاح لكاس العالم مجرد اخبار بصراحة ، انا معنديش استعداد بعد الجمال اللي اتقدم في افتتاح بطولة العرب افتتح المونديال بمريام فارس بتعمل چوچيتسو راقص pic.twitter.com/ceOlTGlYWN — Mamdouh NasrAllah (@MamdouhNasrAllh) November 17, 2022

رد فعل ميريام فارس

المفارقة أن ميريام فارس، تجاهلت السخرية عليها، بل وتباهت بكونها “تريند”، ويبدو أنها لم تتابع مع جاء فيه.

حيث نشرت عبر خاصية الستوري على “انستجرام” صورة لتصدرها التريند، ووضعت إيموجي “قلب”.

انسحاب شاكيرا

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد نقلت عن برنامج ‘El programa de Ana Rosa’، الذي يعرض على قناة “تيليسينكو” الأسبانية. أنّ المغنية الكولومبية شاكيرا غيّرت رأيها قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، ولن تؤديَ عرضها المقرر في حفل الافتتاح.

وقالت المقدمة في البرنامج “أدريانا دورونسورو”: “تأكد لي أن شاكيرا لن تؤدي في حفل الافتتاح ، لكنهم لن يقولوا ما إذا كانت ستلعب دورًا آخر خلال كأس العالم”.

وقالت “ساندرا ألادرو”، وهي مساهمة أخرى في البرنامج، إنها تحدثت إلى الوفد المرافق للفنانة، وأخبروها أن شاكيرا لن تؤدي.

وحتى الآن لم يصدر تصريح رسمي عن المغنية الكولومبية شاكيرا، بتأكيد أو نفي صحة ما ورد في البرنامج.