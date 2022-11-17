مفاجأة بشأن الإصابات في جسد أشرف طلفاح والطب الشرعي حسم الجدل

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وطن – حسمت هيئة الطب الشرعي في مصر الجدل الذي دار في الأيام الأخيرة بخصوص الشبهات حول وفاة الممثل الأردني “أشرف طلفاح“، الذي وجد متوفياً في شقته بكمبوند شهير في مدينة 6 أكتوبر المصرية يوم، الأحد، الماضي.

وأكد التقرير الشرعي -بحسب موقع القاهرة 24– المحلي أن الإصابات الظاهرية التي كانت بجسد المتوفي لم تؤدي إلى وفاته وأنها غير مؤثرة، وأصدرت تصريحًا بالدفن داخل جبانة الأردن.

وقال المصدر أن 7 أطباء من الطب الشرعي؛ باشروا أعمال التشريح، وتم سحب عينات من جثمان المتوفي وإرسالها إلى المعامل، لتحليلها ومقارنتها مع التاريخ المرضي للمتوفي، وسحب عينة وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

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وطلبت جهات التحقيق؛ تقرير الطب الشرعي عن الصفة التشريحية، وما نتج عن عينات من أظافر الممثل الأردني أشرف طلفاح، والأشياء التي تم التحفظ عليها من الشقة التي عُثر بها على جثته في 6 أكتوبر.

أصيب بغيبوبة

وكانت جهات التحقيق، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده بأن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفي؛ قد رآه من شُرفة مسكنه – مُلقًى على وجهه، فأبلغ النجدة.

وبحضور الشرطة وأحدِ أقارب المتوفَّى تبيّن إصابته بغيبوبة، وأنّه ما زال على قيد الحياة. حيث أفاد قريبه بإصابته بمرض السكريّ، وأنَّ أشقائه حاولوا الاتصال به منذ فترةٍ دون أن يجيبهم.ولم تتبين الشرطة آنذاك، أيَّ بعثرة بمحتويات مسكنه فاستدعيت سيارة الإسعاف ونُقل للمستشفى.

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وتحفظت الأجهزة الأمنية على جميع المتعلقات التي وجدت في مقر الحادث مثل كاميرات المراقبة وبدأ التحقيق في الواقعة فور إعلان الخبر.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وكان مصدر صحي كشف، الاثنين، الماضي تفاصيل تقرير الصفة التشريحية المعد من الطب الشرعي بشأن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح داخل كمبوند بمنطقة 6 أكتوبر.

وقال المصدر لموقع “القاهرة 24” إن الفنان الأردني أشرف طلفاح، توفي نتيجة تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب تسببت في وفاته.

وتابع المصدر أن الجثمان وصل إلى ثلاجة الموتي في مستشفى القصر العيني، تحت تحفظ جهات التحقيق، تمهيدا لإنهاء إجراءات خروجة من الثلاجة ونقله إلى بلاده، حيث تم تسليم كافة متعلقاته التي كانت بحوزته إلى ذويه.

وجاء في التقرير الطبي لتشريح جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح، أنه وجد به علامات حروق على الوجة والبطن والقدم اليسرى وورم باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

مزاعم عقار الفيل الأزرق

وبدوره كشف الدكتور “أسامة طلفاح” ابن عم الفنان الأردني الراحل أشرف طلفاح، تفاصيل جديدة في قضية الراحل بعدما صرحت جهات التحقيق بدفن جثمانه. مؤكداً أن ابن عمه الممثل الراحل لم يكن يتعاطى أي نوع من المخدرات، كما أنه لم يكن مدخنا، نافيا الأخبار التي تزعم تعاطيه للمخدرات.

وقال “طلفاح” في تصريح لموقع ـ”مصراوي” بخصوص ما أثير من شبهات حول وجود عقار الفيل الأزرق بيد الراحل، أن هذا إساءة له، ومحاولة تشويه وتغطية على الجريمة وتضليل للرأي العام لجأ لها الجناة ووضعوا في يده بعد قتله المخدر لتشويهه”.

وتابع: “جميع محبيه وأهله وكل من عرفه، يعرف إنه إنسان ملتزم أخلاقيا ودينيا ولديه درجة عالية من الوعي والثقافة، وهو رجل وطني وعروبي بامتياز.”

وتابع: “وأجزم لك هنا أن هذه الشبهة المتعلقة بهذا العقار، لا يمكن أن تقنع أيا من أهله وأقاربه ومن حوله من الأصدقاء وجميع محبيه ولو 1% أن الراحل أشرف طلفاح له علاقة بالمخدرات”.

والفنان الراحل “أشرف طلفاح” ممثل أردني، مواليد 8 مارس 1975 حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997.

بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية بمسلسلات (رأس غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم)، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال منها (الحسن والحسين، الرحيل).