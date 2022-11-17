مستقبل شيرين عبدالوهاب الفني على المحك.. بدأت دفع ثمن عودتها لحسام حبيب!

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وطن- تواجه الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أزمة جديدة وصلت إلى القضاء، مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

نزاع قضائي

وجددت شيرين عبدالوهاب مفاوضاتها لحل أزمة تعاقدها مع الشركة بالتراضي، مع اقتراب موعد ثاني جلسات النزاع القضائي، المقرر عقدها يوم 29 نوفمبر الجاري في محكمة القاهرة الاقتصادية.

وأكد مصدر مقرب من الطرفين، أن الأزمة وفسخ التعاقد بين شرين وروتانا، لا علاقة له بأزمتها الأخيرة.

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وقال المصدر في تصريح لصحيفة “مصراوي“: بدأ النزاع القضائي قبل أزمة شيرين بفترة .الشركة أقامت دعواها ضد الفنانة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لمطالبتها بالتعويض المادي عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض”.

تعويض 10 مليون جنيه

وعن قيمة التعويض، كشف المصدر: “الشركة طالبت الفنانة بصفتها الشخصية، وكممثل قانوني لشركة La Mere for artistic productions holding، بسداد 10 ملايين جنيه”.

وتابع “شيرين ومحاميها الخبير القانوني حسام لطفي، مازالوا على تواصل لتجديد وحسم المفاوضات، قبل موعد الجلسة المقرر عقدها يوم 29 نوفمبر الحالي”.

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وحول تفاصيل التعاقد، قالت مصادر أخرى: “التوقيع تم على عقدين، الأول عن الأداء الصوتي، والثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات”.

وأشار المصدر إلى أن قيمة التعاقد عن الأداء الصوتي قيمته 10 ملايين جنيه. ووصلت قيمة عقد التنفيذ إلى 26 مليون جنيه.

وأوضح المصدر “الفنانة المصرية تقاضت 10 ملايين جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج. ولم تتسلم أي مبالغ عن الأداء الصوتي، إذ لم تقم بتسليم الأغاني”.

تأثير سلبي

وكشف المصدر عن أسباب تعثر مفاوضات فسخ التعاقد: “المفاوضات كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، ومنها تفاهم الطرفين على الصيغ القانونية لفسخ التعاقد. وكان يتبقى وضع الرتوش الأخيرة للتوقيع”.

وزاد: “للأسف الأزمة التي تعرضت لها الفنانة شيرين كان لها تأثير سلبي على واحد من أبرز بنود الاتفاقات التي تم التوافق عليها بالفعل. وهو الخاص بمشاركة الفنانة في حفل يقام في في الرياض، خلال شهر نوفمبر المقبل. وفي ظل الظروف الحالية، أصبحت مشاركتها محل شكوك”.

تفاصيل العقد

وكانت شيرين قد وقعت عام 2019، عقدا مع “روتانا” لتقديم ألبومين. على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة .

وطرحت الفنانة عقب عودتها للتعاون مع شركة روتانا، أغنية بعنوان “مش قد الهوى”، في أبريل 2020.

وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني، هي “خاصمت النوم” و”ملكش مكان” و”القماص”، و”كلها غيرانة”. وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة.

حيث لم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها.

كما تم تسريب أغاني “ملكش مكان” و”سيدنا القماص”، قبل طرحها رسميا.