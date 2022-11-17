مانشستر يونايتد تفتح النار على رونالدو .. ماذا حصل؟!

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي مانشستر يونايتد ردت بشكل غاضب على صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الأخير عبر وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب شبكة (Football Daily) البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد، أزال بشكل نهائي جدارية ضخمة تحمل صورة الدون كريستيانو رونالدو، من على ميدان (أولد ترافورد) في العاصمة لندن.

رد مانشستر يونايتد على تصريحات رونالدو

وكان نادي مانشستر يونايتد، قد أصدر بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، عقب تصريحات كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل، ” تابع النادي التغطية الإعلامية. بخصوص المقابلة التى أجرها كريستيانو رونالدو”.

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كما وأضاف النادي، ” سيرد النادي بعد التأكد من الحقائق الكاملة، وسيظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم. كما ومواصلة الزخم والإيمان والاتحاد الذي يتم تأسيسه بين اللاعبين والمدير الفني والموظفين والمشجعين”.

رونالدو يصرح بقوة :

" لا أحترم المدرب تين هاغ وأشعر بالخيانة من قبل بعض الأشخاص الثقيلة داخل النادي التي لا تريدني منذ الموسم الماضي "

😳👊🏻🔥#رونالدو pic.twitter.com/Aq8Lq7j4wA — محمد عدنان (@MohdAdnan23) November 13, 2022

وكان رونالدو قد هاجم إدارة مانشستر يونايتد وبعض اللاعبين السابقين، وكذلك المدير الفني للفريق إريك تين هاج الذي أظهر عدم الاحترام له.

نيوكاسل يونايتد والمفاوضات مع رونالدو

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كما وفي سياق آخر متصل، أشارت تقارير صحفية إنجليزية أخرى بأن نادي نيوكاسل يونايتد يفكر بشكل جدي بالدخول في مفاوضات لضم الدون رونالدو في الميركاتو الشتوي القادم.

– إزالة جدارية تحمل صورة رونالدو رفقة أساطير من مانشستر من على واجهة الأولد ترافورد . ❌🤐 pic.twitter.com/ykHqxk6mj6 — iTKORA (@iT7RM) November 16, 2022

كما ولا يزال مرشح بقوة بالانضمام إلى نادي تشيلسي (البلوز)، الذي كان ينوي ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مع استبعاد ذهابه إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

إزالة جدارية تضم صورة رونالدو من ملعب أولد ترافورد في الوقت اللي اللاعب هيغيب عن مران البرتغال بسبب عسر هضم pic.twitter.com/ngpm0h4LVY — Tarek Talaat طارق طلعت (@tarektal3at) November 16, 2022

الوعكة الصحية لرونالدو

ويستعد رونالدو مع رفاقه في منتخب البرتغال، للمباراة الودية أمام نيجيريا، الخميس، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022. وسط أحاديث الإعلام بأن اللاعب مصاب بوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

Foco total e absoluto nos trabalhos da Selecção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objectivo: realizar o sonho de todos os portugueses! pic.twitter.com/iu2qlJvb62 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2022

كما وينتهي عقد الدون رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في صيف 2023.