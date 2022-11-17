الخميس, نوفمبر 17, 2022
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رياضة

مانشستر يونايتد تفتح النار على رونالدو .. ماذا حصل؟!

مانشستر يونايتد يزيل جدارية ضخمة لصورة رونالدو في أول رد على تصريحات الدون المثيرة للجدل

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر يونايتد يزيل جدارية رونالدو من على ملعب أولد ترافورد watanserb.com
مانشستر يونايتد يزيل جدارية رونالدو من على ملعب أولد ترافورد
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي مانشستر يونايتد ردت بشكل غاضب على صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الأخير عبر وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب شبكة (Football Daily) البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد، أزال بشكل نهائي جدارية ضخمة تحمل صورة الدون كريستيانو رونالدو، من على ميدان (أولد ترافورد) في العاصمة لندن.

رد مانشستر يونايتد على تصريحات رونالدو

وكان نادي مانشستر يونايتد، قد أصدر بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، عقب تصريحات كريستيانو رونالدو المثيرة للجدل، ” تابع النادي التغطية الإعلامية. بخصوص المقابلة التى أجرها كريستيانو رونالدو”.

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كما وأضاف النادي، ” سيرد النادي بعد التأكد من الحقائق الكاملة، وسيظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم. كما ومواصلة الزخم والإيمان والاتحاد الذي يتم تأسيسه بين اللاعبين والمدير الفني والموظفين والمشجعين”.

وكان رونالدو قد هاجم إدارة مانشستر يونايتد وبعض اللاعبين السابقين، وكذلك المدير الفني للفريق إريك تين هاج الذي أظهر عدم الاحترام له.
نيوكاسل يونايتد والمفاوضات مع رونالدو

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كما وفي سياق آخر متصل، أشارت تقارير صحفية إنجليزية أخرى بأن نادي نيوكاسل يونايتد يفكر بشكل جدي بالدخول في مفاوضات لضم الدون رونالدو في الميركاتو الشتوي القادم.

كما ولا يزال مرشح بقوة بالانضمام إلى نادي تشيلسي (البلوز)، الذي كان ينوي ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مع استبعاد ذهابه إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

الوعكة الصحية لرونالدو 

ويستعد رونالدو مع رفاقه في منتخب البرتغال، للمباراة الودية أمام نيجيريا، الخميس، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022. وسط أحاديث الإعلام بأن اللاعب مصاب بوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

كما وينتهي عقد الدون رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في صيف 2023.

المصدروطن + Football Daily + مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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