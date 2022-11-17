الخميس, نوفمبر 17, 2022
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رياضة

صفعة مُوجعة بحق منتخب السنغال في كأس العالم 2022

رسمياً: ساديو ماني خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر بسبب الإصابة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة ساديو ماني watanserb.com
منتخب السنغال يفتقد خدمات ساديو ماني في كأس العالم 2022
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وطن- تلقى منتخب السنغال الخبر الصادم قبيل أيام قليلة تفصلنا عن بدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر، بشأن غياب أسد التيرانغا ساديو ماني عن البطولة العالمية بسبب الإصابة.

غياب ساديو ماني عن كأس العالم 2022

وقال مانويل ألفونسو، طبيب منتخب السنغال ( أسود التيرانغا)،الخميس، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” للأسف، لقد أظهر فحص الرنين المغناطيسي الخميس، بأن تطور التعافي لساديو ماني ليس على ما يرام”.

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وأضاف ألفوسو، ” ونحن مضطرون آسفين للإعلان عن انسحاب ساديو ماني من بطولة كأس العالم 2022 قطر”.

كما وأضاف، ” ساديو ماني بحاجة إلى تدخل جراحي، وسيتم تحديد ذلك قريباً”.

إصابة ساديو ماني

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ويتأثر منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، بغياب النجم الأبرز ساديو ماني عن النهائيات المرتقبة للبطولة العالمية بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه بايرن ميونخ في الدوري الألماني الممتاز.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد أعلن عن إصابة ساديو ماني، في منطقة الساق اليمنى، خلال مشاركته مع فريق بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الممتاز.

لكن المدرب السنغالي أليو سيسيه، وضع ساديو ماني في تشكيلة منتخب السنغال، على أمل تعافيه من الإصابة بشكل سريع، إلا أن الأمر لم يسير وفق ما خطط له المدرب.

مجموعة منتخب السنغال في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة قطر والإكوادور وهولندا.

ويتعين على المدرب السنغالي سيسيه، بعد انسحاب ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا ووصيف الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022، عن إيجاد بديل خلال الساعات القادمة.

المصدروطن + الاتحاد السنغالي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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