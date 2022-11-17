صفعة مُوجعة بحق منتخب السنغال في كأس العالم 2022

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وطن- تلقى منتخب السنغال الخبر الصادم قبيل أيام قليلة تفصلنا عن بدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر، بشأن غياب أسد التيرانغا ساديو ماني عن البطولة العالمية بسبب الإصابة.

غياب ساديو ماني عن كأس العالم 2022

وقال مانويل ألفونسو، طبيب منتخب السنغال ( أسود التيرانغا)،الخميس، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” للأسف، لقد أظهر فحص الرنين المغناطيسي الخميس، بأن تطور التعافي لساديو ماني ليس على ما يرام”.

🟥 #آخر_خبر | النجم السنغالي ساديو ماني يغيب عن كأس العالم FIFA قطر 2022 بسبب الإصابة pic.twitter.com/M2e6PCTJg9 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 17, 2022

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وأضاف ألفوسو، ” ونحن مضطرون آسفين للإعلان عن انسحاب ساديو ماني من بطولة كأس العالم 2022 قطر”.

كما وأضاف، ” ساديو ماني بحاجة إلى تدخل جراحي، وسيتم تحديد ذلك قريباً”.

🚨 عاجل ورسميًا 🇸🇳 ساديو ماني خارج قائمة السنغال في #كأس_العالم_قطر_2022 بسبب الإصابة 😞 pic.twitter.com/18iNrXYeK9 — 90+ (@90PlusKora) November 17, 2022

إصابة ساديو ماني

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ويتأثر منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، بغياب النجم الأبرز ساديو ماني عن النهائيات المرتقبة للبطولة العالمية بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه بايرن ميونخ في الدوري الألماني الممتاز.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد أعلن عن إصابة ساديو ماني، في منطقة الساق اليمنى، خلال مشاركته مع فريق بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الممتاز.

لكن المدرب السنغالي أليو سيسيه، وضع ساديو ماني في تشكيلة منتخب السنغال، على أمل تعافيه من الإصابة بشكل سريع، إلا أن الأمر لم يسير وفق ما خطط له المدرب.

أجرى ساديو ماني عملية جراحية ناجحة اليوم الخميس في أنسبروك تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك والدكتور أندي ويليامز من لندن. وسيغيب ماني على أثر هذه الجراحة عن منتخب السنغال في #كأس_العالم_قطر_2022 نتمنى لك الشفاء العاجل يا ساديو ❤️ pic.twitter.com/qikCT5Yzme — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) November 17, 2022

مجموعة منتخب السنغال في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة قطر والإكوادور وهولندا.

ويتعين على المدرب السنغالي سيسيه، بعد انسحاب ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا ووصيف الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022، عن إيجاد بديل خلال الساعات القادمة.