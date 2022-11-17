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شقيقة علاء عبدالفتاح تثير قلقا بشأنه بعد رؤيته لأول مرة في السجن

قالت إن صحته تدهورت بشدة

كتب خالد الأحمد
تدهور صحة علاء عبدالفتاح watanserb.com
معتقل الرأي المصري علاء عبدالفتاح
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وطن – قالت شقيقة معتقل الرأي المصري علاء عبدالفتاح، إن أفرادا مقربين من عائلته تمكنوا من زيارته في السجن لأول مرة منذ أسابيع، وأن صحته تدهورت بشدة بعد تصعيد إضرابه عن الطعام ثم وقفه.

ومنذ أن أضرب عن الطعام والشراب، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ، تذهب والدة علاء الدكتورة ليلى سويف يومياً إلى السجن، حيث تمكث ما بين 8 و10 ساعات في محاولة للاطمئنان عليه دون جدوى، إلى أن سمح لها بزيارته.

انتظار في سجن وادي النطرون

ونشرت “منى سيف” على حسابها في “تويتر” صورة لوالدتها وهي تنتظر رؤية ابنها المعتقل منذ عام 2021 وتقرأ في كتاب وعلقت عليها: “ماما في منطقة الانتظار بسجن وادي النطرون آخر مرة رأت فيها علاء كان 24 أكتوبر زيارة إضافية بسبب العطلات”.

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وأضافت: “بدا الأسبوعان الماضيان وكأنهما حياة بمفردهما: إضراب عن الماء ، لا اتصال أو معلومات ، بحاجة إلى دليل على الحياة”.

واستدركت: “أنا سعيد لأنها ستراه في النهاية”.

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وكشفت في تغريدة اليوم الخميس أن أخبار زيارة عائلتها ليست جيدة، وعلقت: “علاء تعب جدا الفترة اللي فاتت، بس على الأقل شافوه وهو كان محتاج يشوفهم جدا”.

وأضافت: “العائلة هيشاركونا التفاصيل بعدين، اول ما يقدروا فاعذروهم بس”.

جنحة نشر وراء اعتقاله

وكانت شقيقة المعتقل المصري الذي تحولت قضيته إلى رأي عام عالمي، قد نشرت منذ ساعات صورة ضوئية للحكم الصادر بحقه وعلقت: “ده الحكم، ده البوست اللي عليه الحكم جنحة نشر، محاكمة امن دولة طوارئ استثنائي”.

وتابعت في منشورها: “مافيش طعن، بدون مرافعات، منع من الحصول على نسخة من ملف القضية، ٥ سنين عشان عمل شير لبوست”.

وإلى جانب صورة الحكم صور أخرى للمنشور الذي شاركه علاء عبدالفتاح ويتعلق باسم الضابط المسؤول عن مقتل المعتقل حسام، ويدعى أحمد فكري وهو ضابط برتبة رائد في جهاز الأمن الوطني ومعه وائل حسن ضابط المباحث إضافة إلى المخبر محمد الوكيل.

وكانت أسرة عبدالفتاح أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه أنهى إضرابا عن الطعام كان قد بدأه في أبريل ثم صعّده تزامنا مع بدء محادثات المناخ كوب27 في شرم الشيخ.

وتوجه أفراد من عائلة عبدالفتاح، من بينهم أمه وخالته وأخته، إلى سجن وادي النطرون بشمال شرق القاهرة من أجل الزيارة الشهرية الاعتيادية يوم الخميس، قبل اتمامه 41 عاما بيوم واحد.

شكاوى ضد سجن طرة

وبدأ عبدالفتاح، المحكوم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، إضرابًا عن الطعام في أبريل الماضي، مطالبًا بحقوقه القانونية، وعلى رأسها التحقيق في شكاويه ضد إدارة سجن طرة، بسبب منعه من حقوقه التي تتضمن دخول الكتب، والسماح بالتريض، وكذلك بسبب عدم السماح له بزيارة من قنصل بريطانيا، بعد حصوله على الجنسية البريطانية.

وتحت ضغط المجتمع المدني والخطر الذي يواجهه “علاء عبدالفتاح”، طالب أكثر من مسؤول دولي من بينهم المستشار الألماني “أولاف شولتس”، ورئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك”، والرئيس الفرنسي “ماكرون”، بإطلاق سراح عبدالفتاح.

ولكن حتى الآن، لا يبدو أنّ هذه النداءات الدولية تلقى استجابة، ويتعنّت النظام المصري في هذا الأمر، حيث إنّ “جنون العظمة” لدى السيسي يمنعه من أن يظهر بهيئة الشخص الضعيف، الذي تأثّر بالضغوط.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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