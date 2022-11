شقيقة علاء عبدالفتاح تثير قلقا بشأنه بعد رؤيته لأول مرة في السجن

- Advertisement -

وطن – قالت شقيقة معتقل الرأي المصري علاء عبدالفتاح، إن أفرادا مقربين من عائلته تمكنوا من زيارته في السجن لأول مرة منذ أسابيع، وأن صحته تدهورت بشدة بعد تصعيد إضرابه عن الطعام ثم وقفه.

ومنذ أن أضرب عن الطعام والشراب، بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ، تذهب والدة علاء الدكتورة ليلى سويف يومياً إلى السجن، حيث تمكث ما بين 8 و10 ساعات في محاولة للاطمئنان عليه دون جدوى، إلى أن سمح لها بزيارته.

ونشرت “منى سيف” على حسابها في “تويتر” صورة لوالدتها وهي تنتظر رؤية ابنها المعتقل منذ عام 2021 وتقرأ في كتاب وعلقت عليها: “ماما في منطقة الانتظار بسجن وادي النطرون آخر مرة رأت فيها علاء كان 24 أكتوبر زيارة إضافية بسبب العطلات”.

وأضافت: “بدا الأسبوعان الماضيان وكأنهما حياة بمفردهما: إضراب عن الماء ، لا اتصال أو معلومات ، بحاجة إلى دليل على الحياة”.

واستدركت: “أنا سعيد لأنها ستراه في النهاية”.

My heart goes out to Laila. I hope the visit is going well, that she was able to hold her son in her arms. No mother should have to go through this ordeal, no son or daughter should be arbitrarily imprisoned for demanding peacefully an end to repression. #FreeAlaa https://t.co/MmP1MRfsZX

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) November 17, 2022