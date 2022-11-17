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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

العملة المحلية تسجل هبوطا قياسيا منذ 3 سنوات

كتب خالد السعدي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 577 جنيهاً للشراء، و581.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الجمعة، في السودان في البنوك، 598.40 جنيهاً للشراء، و602.89 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 685.93 جنيهاً للشراء، و691.08 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.24 جنيهاً للشراء، و153.38 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.22 جنيهاً للشراء، و158.39 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.73 جنيهاً للشراء، و158.91 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1530.91 جنيهاً للشراء، و1542.39 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني.. مستقبل مجهول

وشهد الجنيه السوداني هبوطًا قياسيًا خلال الأعوام الـ3 الماضية، مرورًا بحالات تعويم متعددة، في محاولات كبح جماح الدولار، إذ كان يبلغ سعر الجنيه السوداني مقابل العملة الأمريكية حتى نهايات العام 2019، نحو 80 جنيهًا للدولار الواحد.

ومنذ ذلك الوقت، ظلّ الجنيه السوداني يتهاوى بالرغم من مروره بفترة استقرار نسبي، أعقبت رفع السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

حزمة سعودية

وقبل أسبوع، تعهد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بضخ 3 ملايين دولار، في الاقتصاد السوداني، ضمن حزمة استثمارات مخصصة للبلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

جاء ذلك في أعقاب إجراء محمد بن سلمان، ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، مباحثات على هامش قمة الشرق الأوسط الأخضر، المتزامنة مع قمة المناخ بشرم الشيخ.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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