رئيس ليبيريا يتوجه إلى قطر لمشاهدة مباريات نجله “تيم” الذي يلعب مع المنتخب الأمريكي!

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وطن- على الرغم من عدم مشاركة جورج وياه في نهائيات كأس العالم إطلاقا كأحد عظماء كرة القدم الإفريقية، إلا ان رئيس ليبريا لن يفوت مشاهدة فرصة ابنه في اللعب في مونديال قطر 2022.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “وياه”، الذي يشغل الآن منصب رئيس ليبيريا، يخطط للمشاركة في كأس العالم في قطر على أمل مشاهدة ابنه ، تيم ويا ، يلعب مع الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن يصل الرئيس البالغ من العمر 56 عامًا إلى قطر يوم الثلاثاء في إقامة تستمر تسعة أيام، وهو ما يمنحه الفرصة ليكون حاضرا عندما تواجه الولايات المتحدة المنتخب الإنجليزي في مباراتها الافتتاحية في البطولة يوم الاثنين المقبل.

خطط للإقامة ف قطر لمدة 9 أيام

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وكان جورج وياه قد رسالة إلى مجلس الشيوخ الليبيري في وقت سابق من هذا الشهر لإبلاغهم بخطط سفره.

وقال إنه سيحضر كأس العالم في الفترة من 15 إلى 23 نوفمبر بعد رحلات رسمية إلى المغرب ومصر وفرنسا.

وبحسب ما ورد ، فإن السيدة الأولى كلار ويا ، والدة تيم ، هي أيضًا ستنضم إلى الرحلة.

وُلد تيم وياه ، 22 عامًا ، في نيويورك بينما كان والده لا يزال لاعبًا محترفًا، حيث ظهر لاعب الجناح لأول مرة مع الولايات المتحدة في عام 2018، وستكون هذه هي نهائيات كأس العالم الأولى له.

الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية

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ويعد ولده جورج وياه أحد أعظم اللاعبين الذين خرجوا من إفريقيا ولا يزال الأفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية.

و لعب “وياه” كمهاجم لباريس سان جيرمان وميلان وتشيلسي ومانشستر سيتي خلال 18 عامًا من مسيرته في النادي.

و كان ظهوره الأخير مع ليبيريا في سبتمبر 2018 عندما ظهر بشكل مفاجئ في مباراة استعراضية ضد نيجيريا عن عمر يناهز 51 عامًا ، بعد عام من انتخابه رئيسًا لليبيريا.