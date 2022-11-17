الخميس, نوفمبر 17, 2022
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رئيس ليبيريا يتوجه إلى قطر لمشاهدة مباريات نجله “تيم” الذي يلعب مع المنتخب الأمريكي!

جورج وياه هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية

كتب سالم حنفي
رئيس ليبيريا watanserb.com
رئيس ليبيريا
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وطن- على الرغم من عدم مشاركة جورج وياه في نهائيات كأس العالم إطلاقا كأحد عظماء كرة القدم الإفريقية، إلا ان رئيس ليبريا لن يفوت مشاهدة فرصة ابنه في اللعب في مونديال قطر 2022.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “وياه”، الذي يشغل الآن منصب رئيس ليبيريا، يخطط للمشاركة في كأس العالم في قطر على أمل مشاهدة ابنه ، تيم ويا ، يلعب مع الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن يصل الرئيس البالغ من العمر 56 عامًا إلى قطر يوم الثلاثاء في إقامة تستمر تسعة أيام، وهو ما يمنحه الفرصة ليكون حاضرا عندما تواجه الولايات المتحدة المنتخب الإنجليزي في مباراتها الافتتاحية في البطولة يوم الاثنين المقبل.

تيم
تيم

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خطط للإقامة ف قطر لمدة 9 أيام

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وكان جورج وياه قد رسالة إلى مجلس الشيوخ الليبيري في وقت سابق من هذا الشهر لإبلاغهم بخطط سفره.
وقال إنه سيحضر كأس العالم في الفترة من 15 إلى 23 نوفمبر بعد رحلات رسمية إلى المغرب ومصر وفرنسا.

وبحسب ما ورد ، فإن السيدة الأولى كلار ويا ، والدة تيم ، هي أيضًا ستنضم إلى الرحلة.

وُلد تيم وياه ، 22 عامًا ، في نيويورك بينما كان والده لا يزال لاعبًا محترفًا، حيث ظهر لاعب الجناح لأول مرة مع الولايات المتحدة في عام 2018، وستكون هذه هي نهائيات كأس العالم الأولى له.

الإفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية

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ويعد ولده جورج وياه أحد أعظم اللاعبين الذين خرجوا من إفريقيا ولا يزال الأفريقي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية.

و لعب “وياه” كمهاجم لباريس سان جيرمان وميلان وتشيلسي ومانشستر سيتي خلال 18 عامًا من مسيرته في النادي.

و كان ظهوره الأخير مع ليبيريا في سبتمبر 2018 عندما ظهر بشكل مفاجئ في مباراة استعراضية ضد نيجيريا عن عمر يناهز 51 عامًا ، بعد عام من انتخابه رئيسًا لليبيريا.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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