الخميس, نوفمبر 17, 2022
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الهدهد

حارب الإلحاد بالخمر والنساء.. محكمة تركية تقضي بسجن الداعية الراقص 8658 عاما!

المحمة أصدرت أحكاما مطولة بحق 14 من رفاقه

كتب سالم حنفي
عدنان أوكتار watanserb.com
عدنان أوكتار
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وطن- حُكم على زعيم طائفة تركية متهم بإجبار عبيد الجنس على الخضوع لعمليات تجميل بدون مخدر بالسجن المذهل البالغ 8658 عامًا .

وسجن الإنجيلي التركي هارون يحيى والشهير باسم الداعية الراقص عدنان أوكتار (66 عاما) العام الماضي في سلسلة من التهم تتراوح بين الاعتداء الجنسي على القصر والاحتيال ومحاولة التجسس السياسي والعسكري.

وتم إلغاء هذا الحكم في النهاية ولكن في إعادة المحاكمة، أمس الأربعاء ، 16 نوفمبر الجاري، تم الحكم على أوكتار بالسجن لمدة 8658 عامًا – بزيادة ثمانية أضعاف عن عقوبته الأصلية.

عدنان أوكتار
عدنان أوكتار
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كما صدرت أحكام مطولة على 14 من رفاقه المقربين، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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صعود أوكتار للشهر

وصعد “أوكتار” إلى الشهرة من الجزء الخلفي من البرنامج الحواري الذي استضافه على قناته التلفزيونية A9 ، والذي مزج النقاشات الدينية الإسلامية مع عارضات الأزياء الجذابات اللواتي يرتدين الماكياج والشعر المستعار والفساتين ذات نمط العبودية.

عدنان أوكتار
عدنان أوكتار

وكانت النساء المرتبطات به يعرفن باسم “القطط” وتفاخرت طائفته بحوالي 160 عضوًا في مرحلة واحدة.

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ووصف عالم الأنثروبولوجيا دانيال مارتن فاريسكو الأسلوب الغريب لعبادة أوكتار التي تنكر التطور على أنه “نسخة ديزني الجنسية من الإسلام”.

تعرض القطط للاعتداءات الجنسية

وعلى الرغم من أن القطط كانت أكثر المدافعين عن حركته صراحة، إلا أن العديد ممن تركه منهن قالوا إنهن تعرضوا للاعتداء الجنسي.

إجبار الفتيات على عمليات تجميل بدون مخدر

وقالت سيدا إيسيلدار ، التي فرت من مجمع أوكتار الخاضع لحراسة مشددة في تركيا إلى كندا ، لصحيفة صنداي تايمز في وقت سابق كيف تم استدراجها للانضمام إلى الطائفة وإجبارها على الخضوع لعملية تجميل في الأنف دون أي تخفيف للألم.

وقالت: “كان الأمر فظيعًا. فظيعًا. ما زلت أتذكر المطرقة. كنت أحسب عدد المرات التي ضربوا فيها المطرقة والإزميل على أنفي”.

عدنان أوكتار
عدنان أوكتار

وادعت “إيسيلدار” أنها كانت لا تزال في المدرسة عندما تعرفت على أوكتار ، وأنها أجبرت على الزواج منه.

وشهدت امرأة أخرى في وقت سابق في محاكمته بأن أوكتار اعتدى عليها هي وآخرين جنسيا.

إجبار الفتيات على تناول حبوب منع الحمل

وقالت أيضا إنهن أجبرن على تناول حبوب منع الحمل. وعثرت الشرطة على 69 ألف حبة منع حمل في منزله قال إنها تستخدم لعلاج اضطرابات الجلد ومشاكل الدورة الشهرية.

وأوضحت سيلان أوزغول، إحدى الهاربات من الاعتداء الجنسي من قبل أوكتار ، كيف سيتم تلقين الناس عقيدة الطائفة.

أوكتار
أوكتار

وقالت لصحيفة صنداي تايمز: “لم يحدث ذلك بين عشية وضحاها. لقد حدث على مدى عام. حتى الأشياء الغبية بدأت فجأة تصبح منطقية بالنسبة لك بعد عام ، لأنك تعتقد أن هذا أمر طبيعي ، كل من حولك يفعل ذلك”.

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عملية تجنيد الفتيات

كما ادعى أوجور شاهين أنه كان مراهقًا عندما سمع لأول مرة عن أوكتار وسرعان ما وجد نفسه أحد “الأسود” التي تجند النساء في الطائفة.

وقال إن وظيفته كانت بعد ذلك إغواءهن وتجريدهن ببطء من استقلالهن حتى يمكن التلاعب بهن في عبادة الجنس.

وقال: “إنه مثل السباق ، مثلما تضع دائمًا هدفًا جديدًا وتحاول اللحاق بالأهداف ، ثم في نهاية السباق تقوم بتقديمها إلى عدنان أوكتار. في تلك المرحلة ، تعرف أوكتار ما يجب القيام به”.

يعتقد شاهين أنه جلب حوالي 200 امرأة إلى الطائفة.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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