جرب حظك.. من هو منتخبك المُفضَّل؟ وأين سيصل حسب ميلادك بالمونديال؟!

- Advertisement -

وطن- ما زال الشغف والترقب يحيطُ عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، لمعرفة هوية المنتخب الذي سيحمل لقب مونديال قطر2022، كأول نسخة عربية تسضيف هذا الحدث الكروي المهم على مستوى العالم.

لكن دعونا نضع بين يديكم، لعبة لتجربة حظك للمنتخب الذي يصل بعيداً في منافسات مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، وفق يوم وشهر ميلادك.

يوم ميلادك هو منتخبك في مونديال قطر 2022

كما وتبدأ لعبة الحظ بتاريخ يوم ميلادك، حيث سيكون بذلك المنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم 2022، على النحو الآتي:

- Advertisement -

(1) فرنسا (حامل اللقب).

(2) الأرجنتين.

(3) إنجلترا.

- Advertisement -

(4) قطر.

(5) أستراليا.

(6) السعودية.

(7) إيران.

(8) الإكوادور.

(9) الدنمارك.

(10) المكسيك.

(11) الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا).

(12) السنغال.

(13) تونس.

(14) بولندا.

(15) ويلز.

(16) هولندا.

(17) البرتغال.

(18) البرازيل.

(19) بلجيكا.

(20) إسبانيا.

(21) غانا.

(22) صربيا.

(23) كندا.

(24) كوستاريكا.

(25) الأوروغواي.

(26) سويسرا.

(27) المغرب.

(28) ألمانيا.

(29) كوريا الجنوبية.

(30) الكاميرون.

(31) كرواتيا، اليابان.

شهر ميلادك هو حال منتخبك في مونديال قطر 2022

وسيكون وضع منتخبك في مونديال قطر 2022، وفق شهر ميلادك، كما يلي:

(1) الخروج من دور المجموعات.

(2) تحقيق البطولة (اللقب).

(3) الخروج من دور ال8.

(4) الخروج بفضيحة من دور ال16.

(5) تحقيق المركز الرابع.

(6) الخروج من الدور ال16.

(7) الخروج من النصف النهائي.

(8) خسارة النهائي بخماسية.

(9) الفوز في النهائي.

(10) تحقيق المركز الثالث.

(11) تحقيق المركز الثاني (الوصيف).

(12) هداف البطولة من منتخبك.

تنبيه هام قبل السفر إلى قطر والاستمتاع بتجربة فريدة ✈️#قطر2022#عالوعد pic.twitter.com/LJowOukRSW — Road to 2022 (@roadto2022) November 16, 2022

افتتاح مونديال قطر 2022

وستنطلق منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، الأحد، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما وسيكون ختام مراسم فعاليات المونديال في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.