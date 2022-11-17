الخميس, نوفمبر 17, 2022
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رياضة

جرب حظك.. من هو منتخبك المُفضَّل؟ وأين سيصل حسب ميلادك بالمونديال؟!

توقع وفق يوم وشهر ميلادك تعلمك بوضع منتخبك في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
توقع المنتخبات حسب ميلادك في مونديال قطر 2022 watanserb.com
توقع المنتخبات حسب ميلادك في مونديال قطر 2022
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وطن- ما زال الشغف والترقب يحيطُ عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، لمعرفة هوية المنتخب الذي سيحمل لقب مونديال قطر2022، كأول نسخة عربية تسضيف هذا الحدث الكروي المهم على مستوى العالم.

لكن دعونا نضع بين يديكم، لعبة لتجربة حظك للمنتخب الذي يصل بعيداً في منافسات مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، وفق يوم وشهر ميلادك.

يوم ميلادك هو منتخبك في مونديال قطر 2022

كما وتبدأ لعبة الحظ بتاريخ يوم ميلادك، حيث سيكون بذلك المنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم 2022، على النحو الآتي:

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(1) فرنسا (حامل اللقب).

(2) الأرجنتين.

(3) إنجلترا.

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(4) قطر.

(5) أستراليا.

(6) السعودية.

(7) إيران.

(8) الإكوادور.

توقعات مونديال قطر 2022 حسب ميلادك
توقعات مونديال قطر 2022 حسب ميلادك

(9) الدنمارك.

(10) المكسيك.

(11) الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا).

(12) السنغال.

(13) تونس.

(14) بولندا.

(15) ويلز.

(16) هولندا.

(17) البرتغال.

(18) البرازيل.

(19) بلجيكا.

(20) إسبانيا.

(21) غانا.

(22) صربيا.

(23) كندا.

(24) كوستاريكا.

(25) الأوروغواي.

(26) سويسرا.

(27) المغرب.

(28) ألمانيا.

(29) كوريا الجنوبية.

(30) الكاميرون.

(31) كرواتيا، اليابان.

شهر ميلادك هو حال منتخبك في مونديال قطر 2022

وسيكون وضع منتخبك في مونديال قطر 2022، وفق شهر ميلادك، كما يلي:

(1) الخروج من دور المجموعات.

(2) تحقيق البطولة (اللقب).

(3) الخروج من دور ال8.

منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022
منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022

(4) الخروج بفضيحة من دور ال16.

(5) تحقيق المركز الرابع.

(6) الخروج من الدور ال16.

(7) الخروج من النصف النهائي.

(8) خسارة النهائي بخماسية.

(9) الفوز في النهائي.

(10) تحقيق المركز الثالث.

(11) تحقيق المركز الثاني (الوصيف).

(12) هداف البطولة من منتخبك.

افتتاح مونديال قطر 2022

وستنطلق منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، الأحد، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كما وسيكون ختام مراسم فعاليات المونديال في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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