تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا في المباراة الودية

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا، الجمعة، في المباراة الودية القوية، في إطار التحضيرات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب ” استاد جابر الأحمد الدولي” في دولة الكويت، مجريات اللقاء الودي المرتقب بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً.

- Advertisement -

فيما ستكون عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وسيلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة الودية القوية أمام بلجيكا المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد.

- Advertisement -

دفاع التشكيلة (الفراعنة): عمر جابر، أحمد حجازي، أكرم توفيق، محمود علاء ( علي جبر).

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد سيد زيزو ( حمدي فتحي).

مركز الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش (أحمد حسن كوكا).

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات (OnTime Sports) الرياضية المصرية، المعلق المصري مدحت شلبي أو حاتم بطيشة.

كما وستنقل المباراة على قناة (On Time Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11861، وباستقطاب عامودي (رأسي)، كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويتواجد منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، في المجموعة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب كندا والمغرب وكراوتيا.

كما ويستهل منتخب بلجيكا أولى مبارياته في دور المجموعات، أمام منافسه كندا، الأربعاء، في كأس العالم 2022 قطر.

First training session in Kuwait, searching for our best version! #deviltime 🇧🇪 pic.twitter.com/Pm0wqnYZoO

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) November 16, 2022