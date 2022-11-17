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رياضة

تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا في المباراة الودية

بلجيكا تواجه بلجيكا ودياً في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب مصر ضد بلجكيا في المباراة الودية watanserb.com
تشكيلة منتخب مصر ضد بلجكيا في المباراة الودية
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وطن- يلتقي منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا، الجمعة، في المباراة الودية القوية، في إطار التحضيرات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب ” استاد جابر الأحمد الدولي” في دولة الكويت، مجريات اللقاء الودي المرتقب بين كلا المنتخبين، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة مصر ضد بلجيكا

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً.

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فيما ستكون عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيلة منتخب مصر ضد بلجيكا

وسيلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة الودية القوية أمام بلجيكا المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد.

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دفاع التشكيلة (الفراعنة): عمر جابر، أحمد حجازي، أكرم توفيق، محمود علاء ( علي جبر).

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، أحمد سيد زيزو ( حمدي فتحي).

مركز الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش (أحمد حسن كوكا).

معلق مباراة مصر ضد بلجيكا

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات (OnTime Sports) الرياضية المصرية، المعلق المصري مدحت شلبي أو حاتم بطيشة.

كما وستنقل المباراة على قناة (On Time Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11861، وباستقطاب عامودي (رأسي)، كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

مجموعة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، في المجموعة السادسة من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب كندا والمغرب وكراوتيا.

كما ويستهل منتخب بلجيكا أولى مبارياته في دور المجموعات، أمام منافسه كندا، الأربعاء، في كأس العالم 2022 قطر.

وبعدها سيواجه المغرب في الجولة الثانية، بينما سيلتقي أمام كرواتيا في ختام المنافسات لهذا الدور.

وتنطلق مراسم مونديال كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، فيما ستكون نهاية البطولة العالمية في ال18 من ديسمبر الشهر المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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