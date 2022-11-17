تشكيلة منتخب الجزائر أمام السويد القوية في المباراة الودية

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وطن- يستعد منتخب الجزائر لخوض أول مباراة أوروبية ودية، السبت، أمام نظيره السويد، تحت قيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب “سويدبانك”، مباراة الجزائر ضد السويد، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة السعودية وبعض دول الخليج العربي.

توقيت مباراة الجزائر أمام السويد

فيما ستكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس، بينما ستكون بتوقيت دولة مصر وفلسطين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسويد

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الجزائر والسويد، في المباراة الودية القوية بين كلا المنتخبين، على قناة (TV 6 Algérie). الناقلة لأحداث هذه المباراة.

كما ومن المقرر أن تنقل المباراة كذلك عبر القنوات المحلية السويدية.

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وسيكون تردد قناة (TV 6 Algérie)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11679 (H). ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

فيما لم يكشف بعد عن معلق مباراة الجزائر أمام السويد الودية، على القناة الجزائرية السادسة.

تشكيلة منتخب الجزائر أمام السويد

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي المباراة الودية القوية أمام السويد، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة، رايس مبولحي.

دفاع محاربو الصحراء: عيسى ماندي، حسين بن عياد، أحمد طوبا (يوسف عطال)، رامي بن سبعيني (نبيل بن طالب).

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، رشيد غزال (أدم وناس).

مركز الهجوم: رياض محرز، إسلام سيلماني، سعيد بن رحمة (بلال براهيمي).

وكان منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، قد تعادل في الماضية الودية أمام مالي، بهدف لكليهما، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (وهران) بدولة الجزائر.

ووصل محاربو الصحراء إلى المباراة ال6 بدون أي هزيمة، بعد إقصائه أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.