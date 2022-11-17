تجربة غريبة لقياس مدى الأمن والأمان في قطر.. وهذه النتيجة (فيديو)

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وطن – أجرى سائح أجنبي تجربة ميدانية لإثبات مدى الأمان في قطر التي تتأهب بعد أيام لاستقبال كأس العالم 2022، أكبر بطولة رياضية في العالم.

وترك السائح متعلقات خاصة به “جهاز لابتوب في مكان عام بقطر لعدة ساعات، ومحفظة في أماكن أخرى مزدحمة، وسيارة مفتوحة والمفتاح بداخلها “، وكانت النتيجة غير متوقعة.

هل قطر أكثر الدول أماناً في العالم؟

وظهر السائح في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وهو يقول إن قطر من المفترض أن تكون من أكثر الدول أماناً في العالم.

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وقال إنه سيختبر من خلال هذا الفيديو مدى الأمان في البلاد، وظهر وهو يجلس على طاولة في مطعم وجهاز لابتوب أمامه مفتوح فيتركه ويمضي، فيما بدت حقيبة اللابتوب على الأرض.

🚨🎥| تجربة عملية: هل #قطر 🇶🇦 آمنة؟!

أحد الأشخاص يقرر ترك ما يلي بدون مراقبة: •لابتوب 💻 في أكثر من مكان لعدة ساعات •محفظة 💵 في أماكن مزدحمة •سيارة مفتوحة 🚘 والمفتاح بداخلها والنتيجة 👇🏻#QatarWorldCup2022 | #Qatar2022 #حياكم_في_قطر | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/XLrHxXVEis — نديب قطر (@NadeebQa) November 16, 2022

سيارة وهاتف أيفون

وفي مشهد آخر بدا داخل متجر ألبسة وقد رمى بشكل متعمد حقيبة نقوده الصغيرة من جيبه، ثم في مشهد تال يظهر أمام سيارة سوداء فخمة وقد ترك مفتاحها فيها من غير مراقبة لمدة 24 ساعة، كما قال.

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ولم يكتف الشاب بذلك بل وضع سماعات آبل وهاتف إيفون داخل السيارة ومحفظة بداخلها مبالغ كاش، وكذلك أغلى ضمادة من Gucci.

وقام صاحب التجربة بتصوير كل شيء وهو مختبىء خلف أشجار لمدة 14 ساعة، مضيفاً أن السيارة ليست له بل لصديقه.

والمفاجأة أنه بعد ساعة كاملة ظهر اللابتوب في مكانه، و مضت ساعات وبدا كل شيء في مكانه لم يمس.

وفي صباح اليوم التالي ظهر إلى جانب المحفظة التي ألقاها في محل لبيع الألبسة فقامت زبونة بالتقاطها وإعطائه إياها، وحتى المحفظة التي تركها في السيارة بدت في وضعية كما تركها بالضبط.

وخاطب صاحب التجربة متابعيه: “لا تكن غبياً وترمي أغراضك هكذا ولكن بشكل عام قطر دولة آمنة جداً”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع تجربة الشاب الأجنبي العفوية.

وعلق حساب باسم “الأدعم: “كل الشكر للساهرين على أمننا.. صقورنا فعلا عيال الصقور ما تبور”.

#كأس_العالم_قطر_2022 سائح يترك عدة أغراض ثمينة دون مراقبة ويتسائل: هل قطر آمنة؟ 📌كل الشكر للساهرين على امنها | صقورنا|.

فعلا عيال الصقور ما تبور.. pic.twitter.com/Q44ar2EDpF — ✳️ الأدعم | أفداك تميم (@sulQAR) November 17, 2022

وعقب “عبد العزيز الدويسان”: “الكثير من دول العالم الأمن موجود والحرص مطلوب.. ولكن المشي في دول الخليج بالمجمل تشعر بالراحة أكثر لا يعني أن تكون لا مبالياً”.

وأضاف أن :”حضور العديد من الزوار ومن سكن منهم في دول الجوار سيلاحظ هذه النقطة وتغير الصورة النمطية عن العرب والشرق الأوسط ومعدل الأمان”.

👮🚓 نعم الكثير من دول العالم الأمن موجود والحرص مطلوب.. ولكن المشي في دول الخليج( بالمجمل )تشعر بالراحه أكثر( لا يعني أن تكون لا مبالي ).#مونديال_قطر2022 وحضور العديد من الزوار وسكن منهم في دول الجوار سيلاحظ هذه النقطه وتغير الصورة النمطيه عن العرب والشرق الأوسط ومعدل الأمان. — عبدالعزيز الدويسان (@aziz_alduwaisan) November 17, 2022

وقالت الكاتبة والإعلامية “أمينة العمادي”: “اللهم اجعل بلدي قطر أكثر أمنا وأمانا اللهم بارك لنا في أميرنا واجعل له البطانة للصالحة دائما اللهم احفظه من كل سوء ومكروه”.

المرتبة الـ23 عالمياً في الأمان

وحازت قطر على المركز الأول بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “مؤشر السلام العالمي 2022″، فيما حلّت في المرتبة الـ23 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير على مستوى الحالة الأمنية، متقدمة بـ6 مراكز عن العام السابق.

وحافظت قطر على ترتيبها المرتفع في عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير من بينها معدل الجريمة بالمجتمع، ومعدل النشاط الإرهابي، وجرائم القتل، والسلامة والأمن، والصراعات الداخلية المنظمة، والإرهاب، والاستقرار السياسي.

واعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا، والصادر في يونيو الماضي على ثلاثة معايير رئيسية؛ تشمل مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية، بالإضافة إلى معايير أخرى تدور حول عدة محاور منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول.

أمان وجاهزية تامة

وكانت لجنة أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أكدت جاهزيتها التامة لتأمين البطولة، وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية، وبما يتوافق مع المتطلبات الأمنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مستعينة في ذلك بآخر التقنيات والأنظمة الأمنية المتطورة في العالم، ومستفيدة من إرث كبير لدولة قطر في استضافة الأحداث الرياضية والفعاليات الكبرى على مدى السنوات الماضية.

وشددت لجنة أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في تقرير لها على أن كافة الوحدات الأمنية ستكون في مواقعها الخاصة قبل انطلاق أولى مباريات البطولة.

سواء بالطرقات المؤدية للملاعب أو في المناطق المحاذية لها أو بداخلها، من أجل الأمن والنظام والتسهيل على الجماهير، والحد من التزاحم، سواء على بوابات دخول وخروج الجماهير أو في الطرق المؤدية للملاعب.

وقالت إن كافة الجهات الأمنية ولجنة أمن البطولة تعمل بتنسيق وتعاون متكامل، بهدف توفير كافة وسائل الأمن والسلامة في هذا الحدث الرياضي الضخم.