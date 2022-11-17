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رياضة

بيليه من بينهم .. أصغر 5 لاعبين في تاريخ مونديال كأس العالم

النجم الإيرلندي "نورمان وايتسايد" أصغر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائيات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
أصغر 5 لاعبين في مونديال كأس العالم watanserb.com
أصغر 5 لاعبين في مونديال كأس العالم
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وطن- سلطت تقارير صحفية إنجليزية، الضوء على أصغر 5 نجوم مشاركة في مونديال كأس العالم، قبيل أيام قليلة تفصلنا عن النسخة ال22 للمونديال.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، عن أصغر 5 لاعبين شركوا في نهائيات كأس العالم منذ انطلاق أول نسخة عام 1930، وصولاً إلى نسخة مونديال روسيا 2021، النسخة ال21.

أصغر اللاعبين في تاريخ مونديال كأس العالم

وجاء التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، عن أصغر 5 نجوم تألقوا في نهائيات مونديال كأس العالم، كما يلي:

(1) نورمان وايتسايد

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ويعد النجم الأيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد ، أصغر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس العالم 1982 إسبانيا، وكان عمره حينها 17 عاماً و40 يوماً فقط.

نورمان وايتسايد
نورمان وايتسايد

كما ونجح منتخب بلاده إيرلندا الشمالية في تجاوز منافسات دور مجموعات كأس العالم 2018 روسيا، بعد تصدره المجموعة برفقة إسبانيا ويوغوسلافيا والهندوراس.

(2) صامويل إيتو (أسطورة الكاميرون)

ويعتبر الكاميروني صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الحالي، ثاني أصغر اللاعبين مشاركة في مونديال كأس العالم، حيث شارك في مونديال فرنسا عام 1998. وكان يبلغ من العمر 17 عاماً و99 يوماً.

صامويل إيتو
صامويل إيتو

(3) فيمي أوبابونمي

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كما ويعد النيجيري فيمي أوبابونمي، ثالث أصغر اللاعبين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم مع منتخب بلادهم، وهو في سن 17 عاماً و100 يوم. عقب ظهوره في نسخة مونديال 2002.

فيمي أوبابونمي
فيمي أوبابونمي

(4) سالومو أوليمبي

الكاميرني سالومون أوليمبي يعد رابع اللاعبين الأصغر سناً في تاريخ مونديال كأس العالم، فقد ظهر في مونديال فرنسا عام 1998. وكان يبلغ من العمر 17 عاماً و184 يوماً.

سالومو أوليمبي
سالومو أوليمبي

(5) بيليه (أسطورة البرازيل)

وجاء أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، أحد أشهر النجوم في تاريخ كرة القدم، حيث جاء خامس أصغر اللاعبين مشارك في نهائيات كأس العالم.

بيليه
بيليه

وكان البرازيلي بيليه حينها 17 عاماً و234 يوماً، كما ويصنف اللاعب الوحيد الذي توج بلقب المونديال 3 مرات. خلال مسيرته، في الأعوام 1958 و1962 و1970.

افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق أولى مباريات مونديال كأس العالم 2022، بين المستضيف قطر والإكوادور، الأحد، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب ” استاد البيت”.

بينما ستكون ختام بطولة المونديال في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول على ملعب ” استاد لوسيل”.

المصدروطن + ذا صن + العربي الجديد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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