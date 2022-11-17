بالأحصنة وصور السلطان هيثم.. هذا ما فعله أهالي صلالة ولفت الأنظار

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وطن – شهدت شوارع ولاية صلالة بمحافظة ظفار مسيرة ولاءٍ وعرفانٍ لـ السُّلطان هيثم بن طارق بمناسبة العيد الوطني الـ 52، أكد ناشطون أنها تعد تعبير واضح عن اعتزازهم الراسخ بالمُنجزات والعطاءات المتواصلة التي يقودها السلطان هيثم وقبله السلطان الراحل قابوس بن سعيد لأجل نهضة عمان.

مسيرة حاشدة في شوارع صلالة

واحتضنت شوراع صلالة مسيرة حاشدة ضمت جموعا غفيرة من المواطنين والمقيمين من الرجال والنّساء والأطفال، وطلاب الجامعات والكليات والمدارس، بالإضافة إلى جمعيات المرأة العُمانية والكشّافة وفرق الفنون التقليدية.

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وانطلقت هذه الجموع، بحسب ما وثقته منشورات رواد مواقع التواصل في عمان، من أمام جامع السُّلطان قابوس بصلالة مرورا بشارع النهضة وصولًا إلى قصر الحصن العامر.

يسرني أن أتقدم الى سلطنة عمان الشقيقة حكومةً وشعباً بوافر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني (52) للسلطنة، كل عام والسلطنة بألف خير

كل عام والشعب العماني الحبيب بخير

🇮🇶🤍🇴🇲

ربي يدوم عليكم الأفراح والأمن والأمان @saleh_albarhi @dhofari_1000 @AlrawasKhaled @OmanFA pic.twitter.com/5bddusC7XX — saifalmalky (@saifalmalky3) November 17, 2022

رفع المحتشدون الهاتفون بدوام الخير للسلطان هيثم، علم سلطنة عُمان وصور السُّلطان.

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وزُينت اللافتات بعبارات الولاء والعرفان والفخر والاعتزاز بما تحقق على أرض سلطنةِ عُمان من منجزات تنموية وخدمية كبيرة شملت كل مناحي الحياة، بحسب وصف الكثير من النشطاء عبر حساباتهم على تويتر تفاعلا مع المسيرة التي وصفوها بالفريدة من نوعها.

العيد الوطني في سلطنة عُمان

وتتزامن هذه المسيرة الحاشدة في صلالة مع الأجواء الاحتفالية الكبيرة التي أبداها معظم العمانيون بمناسبة الإاتفال بـ الذكرى 52 لعيدهم الوطني.

حيث تصدر وسم “الاحتفال بـ العيد الوطني” نتائج البحث عبر تويتر وضجت منشورات المغردين بصور الاحتفال ومقاطع فيديو التي تظهر سعادتهم بهذه الذكرى الطيبة.

كما تداول ناشطون مقاطع فيديو وثقوا بها المسيرات الحاشدة التي رددت فيها الأهازيج الوطنية العُمانية والقصائد الشعرية.

وهكذا كانت تعليقات بعض المغردين على تويتر:

“حفظ الله عمان وعاهلها المفدى وشعبها الكريم وكل من يقيم فيها…كل عام وعمان بخير ومن تقدم إلى تقدم…عمان نهضه متجددة”.

حفظ الله عمان وعاهلها المفدى وشعبها الكريم وكل من يقيم فيها

كل عام وعمان بخير ومن تقدم إلى تقدم

عمان نهضه متجددة — حميد العبري (@seastar5050gma1) November 17, 2022

” كل عام ومولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه .. اطال الله في عمره ، وابقاه سندا وذخرا لعمان وشعبها بالف خير .. على هذه المقطع الرائع الذي يبرز فرحة اهلنا في محافظة ظفار”

كل عام ومولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه .. اطال الله في عمره ، وابقاه سندا وذخرا لعمان وشعبها بالف خير .. شكرا @OmanNewsAgency على هذه المقطع الرائع الذي يبرز فرحة اهلنا في محافظة ظفار . — أرطبون العرب (@ArtbwnR) November 17, 2022

“حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها من كل سؤوء ومكروه وكل عام وانتم بالف الف خير”.

وتحتقل سلطنة عُمان يوم 18 نوفمبر من كل عام، بعيدها الوطني الـ 52، وسط أجواء احتفالية شعبية واسعة.

هذي عُمان، العالية بعزها فوق الغمـام

الباهية الجامعة كل الجمـال 🇴🇲✨

مقتطفات من مشاركة الفنون التشكيلية في #العيد_الوطني_52_المجيد تحت إشراف فنانتي العصماء

✨️أ.وفاء السدرانية

✨️أ.إيمان الكندية

🇴🇲 #العيد_الوطني_العماني @jq8OSZyzW9PYVcV pic.twitter.com/WsWWgntnOi — مدرسة العصماء بنت الحارث (@ALasma_school) November 17, 2022

وتأتي هذه الاحتفالات الوطنية لتذكر العمانيين بـ النهضة العمرانية والحضرية التي بدأها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي تقلد الحكم عام 1970.