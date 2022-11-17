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بالأحصنة وصور السلطان هيثم.. هذا ما فعله أهالي صلالة ولفت الأنظار

العيد الوطني الـ52 لسلطنة عمان

كتب باسل النجار
مسيرة في صلالة watanserb.com
مسيرة ولاء وعرفان لـلسلطان هيثم بن طارق بمناسبة العيد الوطني الـ 52
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وطن – شهدت شوارع ولاية صلالة بمحافظة ظفار مسيرة ولاءٍ وعرفانٍ لـ السُّلطان هيثم بن طارق بمناسبة العيد الوطني الـ 52، أكد ناشطون أنها تعد تعبير واضح عن اعتزازهم الراسخ بالمُنجزات والعطاءات المتواصلة التي يقودها السلطان هيثم وقبله السلطان الراحل قابوس بن سعيد لأجل نهضة عمان.

مسيرة حاشدة في شوارع صلالة

واحتضنت شوراع صلالة مسيرة حاشدة ضمت جموعا غفيرة من المواطنين والمقيمين من الرجال والنّساء والأطفال، وطلاب الجامعات والكليات والمدارس، بالإضافة إلى جمعيات المرأة العُمانية والكشّافة وفرق الفنون التقليدية.

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وانطلقت هذه الجموع، بحسب ما وثقته منشورات رواد مواقع التواصل في عمان، من أمام جامع السُّلطان قابوس بصلالة مرورا بشارع النهضة وصولًا إلى قصر الحصن العامر.

رفع المحتشدون الهاتفون بدوام الخير للسلطان هيثم، علم سلطنة عُمان وصور السُّلطان.

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وزُينت اللافتات بعبارات الولاء والعرفان والفخر والاعتزاز بما تحقق على أرض سلطنةِ عُمان من منجزات تنموية وخدمية كبيرة شملت كل مناحي الحياة، بحسب وصف الكثير من النشطاء عبر حساباتهم على تويتر تفاعلا مع المسيرة التي وصفوها بالفريدة من نوعها.

العيد الوطني في سلطنة عُمان

وتتزامن هذه المسيرة الحاشدة في صلالة مع الأجواء الاحتفالية الكبيرة التي أبداها معظم العمانيون بمناسبة الإاتفال بـ الذكرى 52 لعيدهم الوطني.

حيث تصدر وسم “الاحتفال بـ العيد الوطني” نتائج البحث عبر تويتر وضجت منشورات المغردين بصور الاحتفال ومقاطع فيديو التي تظهر سعادتهم بهذه الذكرى الطيبة.

كما تداول ناشطون مقاطع فيديو وثقوا بها المسيرات الحاشدة التي رددت فيها الأهازيج الوطنية العُمانية والقصائد الشعرية.

وهكذا كانت تعليقات بعض المغردين على تويتر:

“حفظ الله عمان وعاهلها المفدى وشعبها الكريم وكل من يقيم فيها…كل عام وعمان بخير ومن تقدم إلى تقدم…عمان نهضه متجددة”.

” كل عام ومولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه .. اطال الله في عمره ، وابقاه سندا وذخرا لعمان وشعبها بالف خير .. على هذه المقطع الرائع الذي يبرز فرحة اهلنا في محافظة ظفار”

“حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها من كل سؤوء ومكروه وكل عام وانتم بالف الف خير”.

وتحتقل سلطنة عُمان يوم 18 نوفمبر من كل عام، بعيدها الوطني الـ 52، وسط أجواء احتفالية شعبية واسعة.

وتأتي هذه الاحتفالات الوطنية لتذكر العمانيين بـ النهضة العمرانية والحضرية التي بدأها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والذي تقلد الحكم عام 1970.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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