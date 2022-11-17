الخميس, نوفمبر 17, 2022
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انبهار المنتخب الأمريكي بما شاهده في استاد البيت القطري (فيديو)

ملاعب تعكس التراث القطري

كتب خالد الأحمد
المنتخب الأمريكي في قطر watanserb.com
المنتخب الأمريكي مبهور باستادات قطر
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وطن – عبّر لاعبو المنتخب الأمريكي المشارك في كأس العالم بقطر، عن انبهارهم بمنشآت استادي “احمد بن علي” و”البيت”، لما وجدوه من أناقة التصميم وفخامة المدرجات.

وبدا أحد لاعبي المنتخب الأمريكي وهو يصعد من غرف اللاعبين ويصور بجواله أحد الملعبين.

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وظهر أفراد المنتخب الأمريكي مبهورين بالطفرة الكبيرة والتطور باستادات قطر التي أعدت لاستضافة كأس العالم.

وكان واضحا ثنائهم الشديد على أرضية الملعبين والمظلات الفارهة واللمسات التي تعكس التراث القطري.

ووصل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، الخميس الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

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ويلعب المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وويلز وإنجلترا.

نقوش السدو النابضة بالحياة

وبحسب موقع “qatar2022” يحاكي تصميم استاد “أحمد بن علي” الذي يقع في منطقة “أم الأفاعي”، جوانب من الثقافة والتقاليد المحلية.

أما واجهته الخارجية، فتعكس تموّجات الكثبان الرملية، في حين تصوّر الأشكال الهندسية المميزة جمال الصحراء والنباتات والحيوانات المحلية، فضلاً عن التجارة المحلية والدولية.

كما أنّه سيكون المقرّ المثالي لنادي الريان بعد انتهاء البطولة.

وسيتمكّن المشجعون عند زيارتهم هذا الاستاد من التنقّل عبر نظام مترو الدوحة الجديد الصديق للبيئة – استكمالاً لتجربة مستدامة حقاً.

أما “استاد البيت” الذي سيستضيف مباراة افتتاح كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ فيقع في مدينة الخور، على بُعد ٣٥ كم شمال وسط الدوحة واستوحي تصميمه من بيت الشعر الذي سكنه أهل البادية.

ويحتضن الهيكل الخارجي الذي يجسد شكل الخيمة بكل روعة واحداً من استادات كرة القدم فائقة الحداثة. عادة ما يمكن معرفة بيوت الشعر الخاصة بالقبائل والعوائل البدوية بالنظر إلى خطوطها السوداء والبيضاء.

وينعكس ذلك على واجهة الاستاد الخارجية المميّزة، حيث يشعر المشجعون لدى دخوله بحفاوة الترحيب من خلال نقوش السدو النابضة بالحياة.

قطر بنت دولة حديثة

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع اهتمام الجمهور الغربي وانبهارهم بملاعب مونديال قطر حيث قال الإعلامي الرياضي “خالد إبراهيم الصلال”: “من يقول ان قطر أنفقت 220 مليار دولار على بناء ملاعب كأس العالم فقط إما أنه جاهل أو يتغابى أو حقود”.

وأضاف موضحا أن “هذه المبالغ بنت دولة حديثة ومدن جديدة وبنى تحتية كاملة وطرق وأنفاق وجسور وموانئ ومطارات وقطارات وفنادق وملاعب وحدائق ومتاحف ومنتجعات ومحميات طبيعية جميعها مرتبط بهذا المبلغ المرصود”.

وأكد “خالد الكويتي” ما ذهب إليه الصلال قائلاً إن “المبلغ رصد للتغيير إلى الافضل”. واستدرك أن “قطر بنت دولتها من جديد بسواعد قيادتها وأبنائها المخلصين ولا عزاء للحاسدين والحاقدين”.

وعقب “خالد العوضي” بنبرة حادة: “إن كانت قطر أنفقت كل هذه المبالغ على ملاعب رياضية عالمية غيرهم أنفق أكثر من ذلك بالدعارة والإسفاف والمخدرات والخمور وتجارة البشر وغسل الأموال وتمويل الميلشيات والارهابيين”.

وعلق “ابن ردفان الرويسي” مخاطباً القطريين: “يحق لكم أن تفخروا وتفاخروا بهذا الانجاز العالمي شكرا قطر حكومة وشعب وفقكم الله”.

وكان نادي الغرافة احتضن أمس، الأربعاء، في تجربة فريدة من نوعها مباراة ودية جمعت بين المنتخب الأميركي ومنتخب عمال أسهموا في بناء ملاعب ومنشآت بطولة كأس العالم، في لفتة إنسانية تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم في البطولة.

المصدرqatar2022 + تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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