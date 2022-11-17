الحصانة مقابل النفط.. صفقة ابن سلمان السرية لغلق ملف خاشقجي للأبد

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وطن – كشف رئيس قسم الخليج بمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عن صفقة محتملة قد تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع صناع القرار الأمريكيين، سيكون “النفط والصحفي المغدور جمال خاشقجي نقاطها المحورية”.

هل تُعطي الولايات المتحدة محمد بن سلمان الحصانة؟

وشارك “العودة” تغريدة مع متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تويتر تحدث فيها- استنادا على تحليل للوضع السياسي الشائك في الوقت الحالي بين الملكة والولايات المتحدة كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرته قبل أشهر- عن صفقة محتملة بين الطرفان.

تذكروا جيداً:

حسب الوول ستريت جورنال: من أهم مطالب مبس للحكومة الأمريكية هو إعطاؤه الحصانة في قضيتنا المرفوعة من مؤسستنا @DAWN_Arabic و @mercan_resifi في القضاء الفيدرالي على خلفية اغتيال خاشقجي -رحمه الله-. يبدو أن المؤسسة وقضايانا القانونية تسبب الصداع لقتلة الشهيد خاشقجي https://t.co/dkvAt9hA4K — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 17, 2022

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صفقة سيكون فيها محمد بن سلمان وهو اليوم الحاكم الفعلي للسعودية، “صاحب حصانة” من الملاحقات القضائية الأمريكية على خلفية الدعاوى المرفوعة والتي يتهمه فيها عدد من المعارضين – ومنهم عبد الله العودة- بـ قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 داخل سفارة بلاده في تركيا.

هل ستكون صفقة بيع نفط البلد والشعب بثمن قليل مقابل حصانة لشخص واحد على رأس السلطة بسبب تورطه في مقتل الشهيد خاشقجي؟

يبدو أن ولي العهد السعودي يدبّر صفقة في هذه الأثناء حول النفط للقبول بطلبات أمريكية مقابل الحصانة لشخصه

نفط البلد أصبح مجرد صفقة في جيب طغمة فاسدة على رأس السلطة! https://t.co/EuZdzGDaT9 — د. عبدالله العودة (@aalodah) November 17, 2022

وفي المقابل، بحسب العودة، سيكون النفط السعودي متاحا أمام الإدارات الأمريكية القادمة، وربما إدارة بايدن، دون أي محاولات سعودية- مثل ما حدث قبل شهر، عندما رفضت المملكة الزيادة في نسبة الإنتاج النفطي اليومي- لرفض المطالب الأمريكية فيما يتعلق بـ إدارة سوق النفط العالمية الذي تعد السعودية أهم لاعب فيه.

السعوديه :جمال خاشقجي خرج من القنصلية قبل ٢٠ دقيقه

تركيا : الاستخبارات التركيه تقوم بتسريب معلومات تشير انه تم اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية

السعوديه : جمال خاشقجي تم قتله دون علم الدوله والقضاء السعودي سيقوم بمعاقبة المجرمين ذكريات اكتوبر ٢٠١٨ pic.twitter.com/5x6ExJ1ni9 — 𝒜𝒮𝒜𝒫 (@AKA_Lennon812) November 15, 2022

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كما أكد العودة، أن النفط السعودي سيصبح، “مجرد صفقة تقودها طُغمة فاسدة” في إشارة إلى محمد بن سلمان ومن يحكم معه السعودية اليوم بقبضة حديدية هي اليوم أشد من أي وقت مضى، ولا تستثني كبيرا ولاصغيرا، مقيما في البلاد أو مهاجرا، من الشيوخ والدعاة أو حتى من المشاهير والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد بن سلمان واغتيال جمال خاشقجي

يذكر أنه، من المتوقع اليوم، أن تبلغ الحكومة الأميركية محكمة في واشنطن موقفها من منح الحصانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد تعينه رئيسا للوزراء في القضية التي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي وسط توقعات بأن تقترح واشنطن منحه الحصانة فعلا.

لكن ما يثير القلق في هذه الصفقة المحتملة بين محمد بن سلمان والحكومة الأمريكية، بحسب الناشط الحقوقي عبد الله العودة، هو أن يضيع حق جمال خاشقجي، الصحفي المغدور داخل سفارة بلاده في إسطنبول، بين أروقة صناع القرار في الولايات المتحدة.

حيث أنه ورغم ثقة الكثير من المعارضين السعوديين في القضاء الأمريكي، وحياده المبدئي خاصة فيما يتلعق بقضايا حقوق الإنسان، إلا أن مصدر مخاوفهم يكمن أساساً في أن تجد الإدارة الأمريكية الحالية أو التي تليها مخرجا قانونيا يحمي ولي العهد السعودي من أي ملاحقة أو تتبع قضائي.

الواشنطن بوست:

"#ترامب يدافع عن أكاذيب #محمد_بن_سلمان ويجب أن يصرّ الكونغرس على الحقيقة"

https://t.co/hz8QJ6CEAZ — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) November 18, 2018

وهو بالفعل ماحدث، نسبيا، خلال إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، الذي حاول في مرات كثيرة الدفاع عن ابن سلمان، بل إنه وصل به الأمر أن عبر عن تباهيه بـ “إنقاذه لولي العهد السعودي” حسب ماذكر الصحافي “بوب وودورد” في كتابه “غضب” والصادر في سبتمبر أيلول 2020.