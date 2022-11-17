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أكسيوس: سلطنة عمان تناقش احتمال فتح أجوائها أمام طائرات إسرائيل

بدر البوسعيدي التقى سوليفان وبلينكين

كتب باسل النجار
فتح الخطوط الجوية العمانية أمام الطائرات الإسرائيلية watanserb.com
مناقشات عمانية أمريكية لفتح أجواء السلطنة أمام الرحلات الإسرائيلية
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وطن – قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية توني بلينكين ،التقيا بوزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي، الأسبوع الماضي، لمناقشة احتمال فتح المجال الجوي العماني أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية ومسائل أخرى.

هل تفتح عمان مجالها الجوي للطيران الإسرائيلي؟

وبحسب ما ذكره موقع “أكسيوس axios” في تقرير له فقد منحت المملكة العربية السعودية في، يوليو، الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقاً إلى الهند والصين.

واعتبر التقرير أن هذه الخطوة كانت “مهمة على طريق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وأحد إنجازات رحلة الرئيس بايدن إلى المملكة.”

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لكن بدون الحصول على إذن مماثل من عُمان، يتم حظر مسارات الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية وتصبح الخطوة السعودية بلا معنى إلى حد كبير.

وذكر التقرير أنه في عام 2018، زار نتنياهو الذي عاد للسلطة في إسرائيل حاليا، عمان وحصل على التزام من السلطان الراحل قابوس بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي العماني.

لكن بعد وفاة قابوس، تراجع السلطان الحالي هيثم بن طارق عن القرار، بحسب التقرير.

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ونقل الموقع أيضا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إدارة بايدن تحاول منذ يوليو الماضي إقناع العمانيين بفتح المجال الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية.

وذكر أن لدى العمانيين عدة قضايا ثنائية وطلبات من أمريكا أرادوا الحصول عليها في المقابل، من بينها إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين يركز على التعليم والتبادل الثقافي والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.

زيارة بدر البوسعيدي لواشنطن

وأضاف أنه خلال زيارة “البوسعيدي” لواشنطن الأسبوع الماضي، جرى فتح هذا الحوار لأول مرة، ونوقشت خلاله عدة قضايا أخرى، من بينها اليمن والأمن الإقليمي.

ويأمل المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون ـ بحس بالتقرير ـ أن يمهد التقدم الذي أحرز خلال المحادثات الطريق أمام عمان لفتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية.

وأوضح “أكسيوس” أن البيت الأبيض امتنع عن التعليق، فيما لم ترد وزارة الخارجية العمانية على طلب للتعليق أيضا.

جدير بالذكر أن خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، حققت إسرائيل نجاحا غير مسبوق فيما يخص تطبيعها مع الدول العربية.

ونجحت تل أبيب في العام 2020 برعاية أمريكية من تطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين، والسودان والمغرب.

وتسببت هذه الاتفاقيات التي عرفت وقتها باتفاقيات “أبراهام” في موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب على مواقع التواصل، الذين استنكروا تفريط هذه الدول في القضية الفلسطينية.

وفي تصريحات مفاجئة له قبل أيام، أكد بنيامين نتنياهو الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد نجاح حزبه، أن عمليات التطبيع في العام 2020 تمت بموافقة سعودية وأن الرياض كان لها دورا خفي فيها.

المصدرأكسيوس
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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