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أطلقوا سراح المعتقلين.. هتاف جماعي يصدح في جلسة رسمية حاشدة بقمة المناخ (شاهد)

كتب شيراز ماضي
المطالبة بإطلاق سراح علاء عبدالفتاح watanserb.com
هتاف جماعي يصدح في جلسة رسمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في مصر
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يرصد هتافا جماعيا للحاضرين في إحدى الفعاليات الرسمية بمؤتمر المناخ المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهم يهتفون “أطلقوا سراح المعتقلين”، بما في ذلك الناشط البارز علاء عبدالفتاح.

وضجّت القاعة بهذا الهتاف الصاخب في القمة التي يقول الكثيرون إنها تحولت من قمة المناخ إلى قمة علاء عبدالفتاح.

زخم كبير لقضية علاء عبدالفتاح

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والسبب في ذلك هم حجم الزخم الشديد الذي حازته قضية علاء عبدالفتاح الناشط السياسي المعتقل في مصر، والذي خاض إضرابا طويلا عن الطعام للضغط على النظام لإطلاق سراحه.

ونجحت سناء سيف شقيقة علاء، في جذب الأنظار إلى قضية الناشط الحاصل على الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن عقدت أكثر من فعالية ومؤتمر جذبت أمامها العديد من وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على قضية شقيقها.

انتقادات دائمة لمصر

وتواجه مصر انتقادات متكررة لسجلها الحقوقي، وتزايدت وتيرتها منذ الإعلان عن استضافتها قمة المناخ، فيما تنفي القاهرة أي اتهامات في هذا الصدد، وتقول إنه لا يوجد معتقلون سياسيون في البلاد، وأن المحبوسين “أجرموا جنائيا”، حسب تعبيرها.

أسرت علاء نجحت في زيارته

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وكانت أسرة علاء عبدالفتاح قد أعلنت أنها تمكنت من زيارته يوم الخميس داخل السجن، في واقعة هي الأولى بعد إعلانه إنهاء إضرابه الكامل عن الطعام والشراب.

وقالت سناء إن الحالة الصحية لشقيقها غير جيدة، وتدهورت كثيرا بسبب الإضراب الكلي والجزئي الذي خاضه لفترة طويلة.

وأضافت الأسرة، أن علاء أوقف إضرابه عن الطعام بعد أن أُغمي عليه في السجن لأنه كان قريبا من الموت، وتم إدخال كانيولا (إبرة لإعطاء المحاليل) في جسده لإنعاشه.

وأشارت إلى أنه تم تقييده في زنزانته بعدما رفض الخضوع لفحص طبي وضرب رأسه بالحائط.

وقفة صغيرة ضد مطالب الإفراج عن علاء

في المقابل، نظم أشخاص وقفة احتجاجية في المنطقة المخصصة للمظاهرات في قمة المناخ بشرم الشيخ يوم الخميس، ضد مطالبات عدة منظمات حقوقية ومسؤولين أجانب بالإفراج عن علاء، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

وتراوح عدد المشاركين في الوقفة بين 20 و30 شخصا، ورفعوا لافتات عليها صور علاء عبدالفتاح.

وكان علاء قد ألقي القبض عليه في سبتمبر 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وقضت محكمة الجنايات في ديسمبر 2021 بحبسه لمدة 5 سنوات.

وكان علاء عبر أسرته إضرابه عن الطعام بشكل جزئي منذ أكثر من 220 يوم، وبعدها أُعلن إضرابه أيضا عن شرب المياه منذ 6 نوفمبر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ.

والاثنين الماضي، راسل علاء أسرته معلنا إنهاء إضرابه عن الطعام وقبوله الخضوع للإشراف الطبي داخل السجن.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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