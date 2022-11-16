الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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5 نصائح فعالة لاستعادة التركيز بسرعة في العمل!

"من المهم أن تستمع إلى نفسك وتستغرق وقتًا لتبحث من خلال الغوص فيها عمّا يُزعجك"

كتب معالي بن عمر
التركيز في العمل watanserb.com
التركيز في العمل
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وطن-إن المواقف العديدة في حياتنا اليومية قد تشكل عوامل لفقدان الحماس والتراجع عن الأهداف في بعض الأحيان.

فمن الطبيعي أن نشعر بالارهاق والشتات النفسي في بعض الأوقات مع فقدان الحافز والدافع للذهاب إلى المكتب. في الحقيقة، هذا يحدث للجميع. ولكن بحسب مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن هناك بعض النصائح التي يمكنك تطبيقها يوميًا لاستعادة التركيز والحماس في غضون أيام قليلة.

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 1 حدد سبب افتقارك إلى الدافع

أولاً، من المهم أن تحدد سبب شعورك هذا. هل فقدت حافزك بسبب العمل الذي تقوم به أو ظروف العمل التي لم تعد تناسبك؟

المواقف العديدة في حياتنا اليومية قد تشكل عوامل لفقدان الحماس والتراجع عن الأهداف في بعض الأحيان.
المواقف العديدة في حياتنا اليومية قد تشكل عوامل لفقدان الحماس والتراجع عن الأهداف في بعض الأحيان.
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من الضروري أيضًا معرفة ما إذا كان هذا التراجع والتهاون عقليًا أم جسديًا فقط. بمجرد تحديد الأسباب الرئيسية لفقدان الدافع، يمكنك التعافي بسهولة أكبر، وفق ترجمة “وطن“.

 2 إعطاء الأولوية للنوم الجيد ليلاً

بشكل عام، عندما تشعر بانعدام الحماس للعمل، فإن ذلك يفسر بقلة النوم. لتعيش هذه الفترة بشكل أفضل، قم بتغيير إيقاعك قليلاً: اذهب إلى الفراش مبكرًا واستيقظ متأخرصا قليلاً ولكن ليسن عن وقت العمل. لا يُطلب منك الوصول إلى المكتب في الساعة 11 صباحًا، ولكن من الممكن أن تمنح نفسك 30 دقيقة أو حتى ساعة من النوم الإضافي. سترى أنه في غضون أيام قليلة، ستكون قد وجدت حافزك بالفعل.

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 3 خذ استراحة

أيام العمل طويلة ويصعب عليك إدارة تقاعسك اللامتناهي وتراجع حماسك للعمل، لا داعي لإرهاق نفسك، خذ استراحة. لا بأس في الحصول على بعض الهواء النقي لمدة 10 دقائق خلال اليوم. خذ نفسًا عميقًا، وتجنب الضغط على نفسك وسيكون كل شيء على ما يرام.

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 4 قلل من القهوة

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لا حاجة لتعويض قلة النوم والتحفيز بجرعة كبيرة من القهوة. هذا لن يساعدك في شيء بل على العكس تمامًا. استبدل القهوة بشاي مضاد للإجهاد أو شاي عشبي له خصائص تساعد على الاسترخاء، مثل حشيشة الهر أو بلسم الليمون.

استبدل القهوة بشاي مضاد للإجهاد
استبدل القهوة بشاي مضاد للإجهاد

 5 لا تلوم نفسك

تعلم كيف تعرف مدى قدرتك وتحملك للأمور. من المهم أن تستمع إلى نفسك وتستغرق وقتًا لتبحث من خلال الغوص فيها عمّا يُزعجك. لا داعي للشعور بالذنب لأن أدائك في العمل أقل مما كان عليه قبل أسابيع قليلة أو أن حالتك المزاجية ليست كما اعتدت عليها. يجب أن يكون الاستماع إلى نفسك وأخذ الوقت في التنفس آداة قوة وليس ضعفًا.

أخيرًا، تواصل مع من حولك ومع أحبائك حول ما تشعر به. قد يكون للتعبير عن افتقارك إلى الدافع تأثير معاكس في بعض الأحيان.

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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