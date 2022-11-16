ميسي يزفُّ النبأ السار للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

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وطن- زفَ الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 35 عاماً، قائد منتخب راقصو التانغو الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجئة سارة إلى المشجعين في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال الأرجنتيني ميسي في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” خلال أحداث مونديال كأس العالم، يمكنك للمشجعين تقديم عرض للاحتفاظ بالقمصان التي سأرتديها أنا وزملائي في الفريق، بالشوط الأول من كل مباراة”.

الحصول على قميص ميسي في مونديال كأس العالم 2022

وأضاف ميسي، “يمكنكم الحصول على قميصي أنا وزملائي خلال كأس العالم 2022، الحصول على ذلك. سيكون من خلال تطبيق AC Momento و Momento Market”.

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وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد وقع اتفاقية مع إحدى الشركات، من أجل عرض قمصان ميسي وزملائه التي سيرتدونها خلال مونديال كأس العالم 2022 قطر.

قمصان ميسي وزملائه في المزاد العلني

ووفق التقارير الصحفية، ستكون قمصان ميسي وديبالا وآنخيل دي ماريا، متاحة للمشجعين خلال مونديال قطر 2022، في المزاد العلني منذ انطلاق مونديال كأس العالم 2022. كما وسيحصل الفائزين في المزدات على شهادات بأن هذه القمصان ارتداها ميسي وزملائه أثناء مبارياتهم بالمونديال.

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كما وتعد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في قائمة المرشحين لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس العالم 2022

وفي سياق أخر، رشح البرغوث الأرجنتيني ميسي، 3 منتخبات للفوز في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022، التي ستستضيفها دولة قطر الأسبوع المقبل.

🚨 الأسطورة ميسي يصل للهدف الدولي رقم 91 pic.twitter.com/1tfhtr7Htu — Messi Fc (@Messi30FC) November 16, 2022

وقال الأرجنتيني ميسي، في مقابلة صحفية مع موقع الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، ” المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2022، هم البرازيل وفرنسا وإنجلترا. الأعلى نسبياً من باقي المنتخبات المشاركة بالمونديال”.

كما وأدرف نجم باريس سان جيرمان، ” لدينا الآمال الكبير، منتخب الأرجنتين فريق مميز ويؤدي بحماس، ولكن علينا أن نتعامل مع الأمور بشكل تدريجي. ودور المجموعات في المونديال لا يعتبر سهلاً على الإطلاق”.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة بولندا والمكسيك والسعودية.

هدف ميسي بجميع الإعادات 🤩 pic.twitter.com/R3IqIilZBw — Mr. FaisaL (@FisLGo) November 16, 2022

كما ويستهل راقصو التانغو مشوارهم في مونديال كأس العالم، بمواجهة ليست سهلة. أمام السعودية (الصقور الخضر)، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري. كما وستختتم البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.