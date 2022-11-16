الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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رياضة

ميسي يزفُّ النبأ السار للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

ميسي وزملائه سيعرضون قمصانهم للبيع في المزاد خلال مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
ميسي يزف النبأ السار للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
ميسي يزف النبأ السار للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022
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وطن- زفَ الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 35 عاماً، قائد منتخب راقصو التانغو الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجئة سارة إلى المشجعين في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال الأرجنتيني ميسي في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” خلال أحداث مونديال كأس العالم، يمكنك للمشجعين تقديم عرض للاحتفاظ بالقمصان التي سأرتديها أنا وزملائي في الفريق، بالشوط الأول من كل مباراة”.

الحصول على قميص ميسي في مونديال كأس العالم 2022

وأضاف ميسي، “يمكنكم الحصول على قميصي أنا وزملائي خلال كأس العالم 2022، الحصول على ذلك. سيكون من خلال تطبيق AC Momento و Momento Market”.

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وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد وقع اتفاقية مع إحدى الشركات، من أجل عرض قمصان ميسي وزملائه التي سيرتدونها خلال مونديال كأس العالم 2022 قطر.

قمصان ميسي وزملائه في المزاد العلني

ووفق التقارير الصحفية، ستكون قمصان ميسي وديبالا وآنخيل دي ماريا، متاحة للمشجعين خلال مونديال قطر 2022، في المزاد العلني منذ انطلاق مونديال كأس العالم 2022. كما وسيحصل الفائزين في المزدات على شهادات بأن هذه القمصان ارتداها ميسي وزملائه أثناء مبارياتهم بالمونديال.

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كما وتعد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في قائمة المرشحين لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس العالم 2022

وفي سياق أخر، رشح البرغوث الأرجنتيني ميسي، 3 منتخبات للفوز في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022، التي ستستضيفها دولة قطر الأسبوع المقبل.

وقال الأرجنتيني ميسي، في مقابلة صحفية مع موقع الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، ” المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2022، هم البرازيل وفرنسا وإنجلترا. الأعلى نسبياً من باقي المنتخبات المشاركة بالمونديال”.

كما وأدرف نجم باريس سان جيرمان، ” لدينا الآمال الكبير، منتخب الأرجنتين فريق مميز ويؤدي بحماس، ولكن علينا أن نتعامل مع الأمور بشكل تدريجي. ودور المجموعات في المونديال لا يعتبر سهلاً على الإطلاق”.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة بولندا والمكسيك والسعودية.

كما ويستهل راقصو التانغو مشوارهم في مونديال كأس العالم، بمواجهة ليست سهلة. أمام السعودية (الصقور الخضر)، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وستنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري. كما وستختتم البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المصدروطن+ صفحة ميسي الانستغرام + الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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