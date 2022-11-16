الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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منفذة انفجار إسطنبول.. فجر السعيد تتنمر بالإثيوبيات والصوماليات وغضب عارم ضدها

الكاتبة الكويتية تحدثت عن ملامح أحلام البشير

كتب خالد السعدي
منفذة انفجار إسطنبول watanserb.com
الكاتبة الكويتية فجر السعيد
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وطن– تعرضت الكاتبة الكويتية الشهيرة فجر السعيد، لانتقادات حادة، بعدما تنمرت بالإثيوبيين والصوماليين، خلال تعليقها على القبض على منفذة انفجار إسطنبول التي كشفت السلطات التركية عن هويتها وهي السورية أحلام البشير.

وقالت فجر في تغريدة على “تويتر”، مخاطبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “بحظك وضميرك السحنة اللي بالصورة سورية ؟.. متأكد إنها سورية مش إثيوبية أو صومالية أو سيلانية؟!!”.

وأضافت: “إنت شايف السوريات لايمكن يطلعون هاللون اللي چنه حكاك جدر .. سنون فحم”.

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غضب عارم ضد فجر السعيد

أثارت هذه التغريدة غضبا ضد فجر السعيد، فردت عليها الناشطة الصومالية هبة شوكري: “ألواننا جميلة بفضل أحسن الخالقين. انت لا تسيئين لنا بل للخالق”.

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وكتب الهاشم: “هذه الحقيرة فجر السعيد لا تمثل الا نفسها الدنيئة ، يكفي بأن بلال الحبشي كان من أحباب نبي الله محمد وأول من أذن بالناس للصلاة ويكفي بأن جون الحبشي نصر الأمام الحسين أبن علي ابن ابي طالب وأختلط دمه الطاهر دم حفيد رسول الله”.

وغرد ناشط: “انسانة ناقصة غير سوية مازالت للأسف ضمن فئة من البشر الذين يؤمنون بافكار بالية اكل عليها الدهر وشرب”.

وذكرت فاطيمة: “سليطة اللسان محد سلم من لسانها”.

وتفاعل “عبد الله”: “شخصية كهذه تحسب على الاعلام الكويتي مشكلة”.

القبض على منفذة التفجير

وكانت قوات الأمن في تركيا، قد ألقت القبض على منفذة التفجير، التي شوهدت وهي تضع حقيبة في شارع الاستقلال، بمنطقة تقسيم، وانفجرت لاحقاً.

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وقالت الشرطة التركية، إنّ المنفّذة تحمل الجنسية السورية، وتُدعى أحلام البشير، ومن خلال استجوابها، أفادت بتلقيها تدريبات لدى حزب العمال الكردستاني في سوريا، وأنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني عبر عفرين.

وذكرت الشرطة، أنّ أحلام تلقّت أوامر الهجوم من مركز تنظيم “بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي”، التابع لحزب العمال الكردستاني في كوباني بسوريا، بحسب موقع “يني شفق” بنسخته التركية.

ووقع التفجير في شارع الاستقلال عصر الأحد، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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