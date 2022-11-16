منفذة انفجار إسطنبول.. فجر السعيد تتنمر بالإثيوبيات والصوماليات وغضب عارم ضدها

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وطن– تعرضت الكاتبة الكويتية الشهيرة فجر السعيد، لانتقادات حادة، بعدما تنمرت بالإثيوبيين والصوماليين، خلال تعليقها على القبض على منفذة انفجار إسطنبول التي كشفت السلطات التركية عن هويتها وهي السورية أحلام البشير.

وقالت فجر في تغريدة على “تويتر”، مخاطبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “بحظك وضميرك السحنة اللي بالصورة سورية ؟.. متأكد إنها سورية مش إثيوبية أو صومالية أو سيلانية؟!!”.

وأضافت: “إنت شايف السوريات لايمكن يطلعون هاللون اللي چنه حكاك جدر .. سنون فحم”.

#الخليفه @RTErdogan @rterdogan_ar بحظك وضميرك السحنه اللي بالصوره #سوريه ؟!!! متأكد إنها #سوريه مو أثيوبيه أو صوماليه أو سيلانيه ؟!!

إنت شايف #السوريات لايمكن يطلعون هاللون اللي چنه حكاك جدر .. سنون فحم pic.twitter.com/CDAuOkb8Rv — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 14, 2022

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غضب عارم ضد فجر السعيد

أثارت هذه التغريدة غضبا ضد فجر السعيد، فردت عليها الناشطة الصومالية هبة شوكري: “ألواننا جميلة بفضل أحسن الخالقين. انت لا تسيئين لنا بل للخالق”.

ألواننا جميلة بفضل أحسن الخالقين. انت لا تسيئين لنا بل للخالق. https://t.co/8xR42kQeJh — هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) November 15, 2022

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وكتب الهاشم: “هذه الحقيرة فجر السعيد لا تمثل الا نفسها الدنيئة ، يكفي بأن بلال الحبشي كان من أحباب نبي الله محمد وأول من أذن بالناس للصلاة ويكفي بأن جون الحبشي نصر الأمام الحسين أبن علي ابن ابي طالب وأختلط دمه الطاهر دم حفيد رسول الله”.

هذه الحقيرة فجر السعيد لا تمثل الا نفسها الدنيئة ، يكفي بأن بلال الحبشي كان من أحباب نبي الله محمد وأول من أذن بالناس للصلاة ويكفي بأن جون الحبشي نصر الأمام الحسين أبن علي ابن ابي طالب وأختلط دمه الطاهر دم حفيد رسول الله — ALI HASHIM (@hassawy313) November 15, 2022

وغرد ناشط: “انسانة ناقصة غير سوية مازالت للأسف ضمن فئة من البشر الذين يؤمنون بافكار بالية اكل عليها الدهر وشرب”.

انسانة ناقصة غير سوية مازالت للأسف ضمن فئة من البشر الذين يؤمنون بافكار بالية اكل عليها الدهر وشرب — Kertaney (@kertaney) November 15, 2022

وذكرت فاطيمة: “سليطة اللسان محد سلم من لسانها”.

سليطة اللسان محد سلم من لسانها — Fatima (@ladyfatem) November 15, 2022

وتفاعل “عبد الله”: “شخصية كهذه تحسب على الاعلام الكويتي مشكلة”.

شخصية كهذه تحسب على الاعلام الكويتي مشكلة — عَــبــدُالــلَّــهِ 𓅓 (@bin_mursal) November 15, 2022

القبض على منفذة التفجير

وكانت قوات الأمن في تركيا، قد ألقت القبض على منفذة التفجير، التي شوهدت وهي تضع حقيبة في شارع الاستقلال، بمنطقة تقسيم، وانفجرت لاحقاً.

وقالت الشرطة التركية، إنّ المنفّذة تحمل الجنسية السورية، وتُدعى أحلام البشير، ومن خلال استجوابها، أفادت بتلقيها تدريبات لدى حزب العمال الكردستاني في سوريا، وأنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني عبر عفرين.

📷 مشاهد من تفجير #تقسيم وسط #اسطنبول والذي خلّف 6 قتلى و53 جريحاً. pic.twitter.com/jVBOOsgFYX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 13, 2022

وذكرت الشرطة، أنّ أحلام تلقّت أوامر الهجوم من مركز تنظيم “بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي”، التابع لحزب العمال الكردستاني في كوباني بسوريا، بحسب موقع “يني شفق” بنسخته التركية.

#تركيا تعلن القبض على منفذة هجوم #تقسيم في #اسطنبول أمس الأحد والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات . pic.twitter.com/kNWnWXj74Q — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 14, 2022

ووقع التفجير في شارع الاستقلال عصر الأحد، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين.