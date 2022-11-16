الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةرياضةمشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت ضد مالي
رياضة

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت ضد مالي

بث مباراة الجزائر ضد مالي الودية والقناة الناقلة في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة الجزائر اليوم مباشر ضد مالي الودية watanserb.com
بث مباراة الجزائر اليوم مباشر ضد مالي الودية
- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر أمام مالي، في المباراة الودية القوية، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق صافرة مباراة الجزائر ضد مالي، على ميدان ملعب (وهران) بدولة الجزائر، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة الجزائر ضد مالي

بينما سيكون بتوقيت دولة الجزائر، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دولة فلسطين ومصر (القاهرة)، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- Advertisement -

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر يلا شوت

ومن المقرر أن تبث وقائع أحداث المباراة الودية بين الجزائر ومالي، خلال فترة التوقف الدولي والاستعدادات لكأس أمم أفريقيا 2023، على قناة (الجزائرية السادسة).

- Advertisement -

وسيكون تردد قناة (TV6 Algérie)، على القمر الصناعي (النايل سات) 11679 (H)، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

فيما لم يكشف بعد عن المعلق على أحداث مباراة الجزائر ضد مالي الودية، على القناة الناقلة لأحداث المباراة بين كلا المنتخبين.

كما ونرفق لكم روابط البث المباشر لمباراة الجزائر ومالي، بجودة عالية وبدون أي تقطيع، على النحو الآتي:

بث مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت

شاهد مباراة الجزائر ضد مالي (اضغط هنا) 

بث المباراة (اضغط هنا)

أرقام منتخب الجزائر تحت قيادة بلماضي

وحقق منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، تحت قيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي، الرقم القياسي بوصوله إلى 35 مباراة. بدون أي هزيمة في كافة البطولات المختلفة، كما وتوج معه بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2019.

لكن محاربو الصحراء مر في انتكاسة قبل أن يستعيد عافيته، بعد خروجه من منافسات كأس أمم أفريقيا العام الماضي من دور المجموعات، وكسر رقمه القياسي في البطولة القارية بعد سلسلة طويلة من الانتصارات منذ عام 2018.

ويشار إلى أن منتخب الجزائر، سيخوض مواجهة ودية قوية قادمة. أمام السويد، السبت، قبل يوم وحيد يفصلنا عن افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الذي فشل فيه المنتخب الجزائري من التأهل بعد إقصائه في نهائيات التصفيات الأفريقية أمام الكاميرون.

المصدروطن + يلا شوت + كورة لايف + كورة ستار
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد مالي في المباراة الودية

رياضة

فضيحة خيخون.. تعرف على أكبر فضائح كأس العالم التي كان ضحيتها الجزائر

رياضة

لهذا السبب.. الاتحاد الجزائري قريب من فسخ تعاقده مع “أديداس”

رياضة

هدف تاريخي لحارس منتخب الجزائر مصطفى زغبة في الدوري السعودي (فيديو)

رياضة

تفاصيل عقد المدرب جمال بلماضي الجديد مع منتخب الجزائر

رياضة

“الفيفا” وتصنيف منتخب الجزائر المتوقع بعد استعادة عافيته

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر للمحليين أمام السودان في المباراة الودية

رياضة

(شاهد) .. هدف يوسف عطال نجم منتخب الجزائر الصاروخي في شباك نيجيريا

رياضة

عراك عنيف بين لاعبتي سيدات مالي لكرة السلة بعد خسارة مريرة (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر أمام نيجيريا في المباراة الودية

رياضة

إسلام سيلماني يُنقذ منتخب الجزائر من التعثر ودياً أمام غينيا (شاهد)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد غينيا في المباراة الودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أزرق القفطان.. فيلم تضمن مشاهد جنسية بين رجلين يثير غضب المغاربة (شاهد)

بالصور..أخطر 8 أماكن في العالم لا يُنصح بزيارتها

ملك بلجيكا يشارك في إعلان مثير لدعم منتخب بلاده في مونديال قطر(شاهد)

“سفر البنات للدراسة بالخارج”.. عثمان الخميس يثير جدلا كبيرا بتصريح لافت (شاهد)

خبر حزين لمحبي ساديو ماني قبل انطلاق كأس العالم 2022

تصريحات هوجو لوريس.. فضحت المؤامرة على قطر وأثارت تفاعلا كبيرا

أشرف طلفاح.. كيف تورط منذر رياحنة في وفاته الغامضة بمصر؟

حملة جديدة تستهدف مونديال قطر عبر “شخير الجمال” هذه المرة.. ما القصة؟!

هل تذكرون أصغر طفل مدخن في العالم.. لن تتمكن من التعرف عليه الآن! (شاهد)

من بينهم بطل العالم ل4 مرات .. أفضل المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC