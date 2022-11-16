مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر يلا شوت ضد مالي

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وطن- يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر أمام مالي، في المباراة الودية القوية، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق صافرة مباراة الجزائر ضد مالي، على ميدان ملعب (وهران) بدولة الجزائر، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة الجزائر ضد مالي

بينما سيكون بتوقيت دولة الجزائر، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دولة فلسطين ومصر (القاهرة)، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر يلا شوت

ومن المقرر أن تبث وقائع أحداث المباراة الودية بين الجزائر ومالي، خلال فترة التوقف الدولي والاستعدادات لكأس أمم أفريقيا 2023، على قناة (الجزائرية السادسة).

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وسيكون تردد قناة (TV6 Algérie)، على القمر الصناعي (النايل سات) 11679 (H)، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

فيما لم يكشف بعد عن المعلق على أحداث مباراة الجزائر ضد مالي الودية، على القناة الناقلة لأحداث المباراة بين كلا المنتخبين.

كما ونرفق لكم روابط البث المباشر لمباراة الجزائر ومالي، بجودة عالية وبدون أي تقطيع، على النحو الآتي:

أرقام منتخب الجزائر تحت قيادة بلماضي

وحقق منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، تحت قيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي، الرقم القياسي بوصوله إلى 35 مباراة. بدون أي هزيمة في كافة البطولات المختلفة، كما وتوج معه بلقب كأس أمم أفريقيا لعام 2019.

لكن محاربو الصحراء مر في انتكاسة قبل أن يستعيد عافيته، بعد خروجه من منافسات كأس أمم أفريقيا العام الماضي من دور المجموعات، وكسر رقمه القياسي في البطولة القارية بعد سلسلة طويلة من الانتصارات منذ عام 2018.

ويشار إلى أن منتخب الجزائر، سيخوض مواجهة ودية قوية قادمة. أمام السويد، السبت، قبل يوم وحيد يفصلنا عن افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الذي فشل فيه المنتخب الجزائري من التأهل بعد إقصائه في نهائيات التصفيات الأفريقية أمام الكاميرون.