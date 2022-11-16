قبل أيام من المونديال .. هل انسحبت شاكيرا من عرضها بحفل الافتتاح؟!

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وطن – نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن برنامج ‘El programa de Ana Rosa’، الذي يعرض على قناة “تيليسينكو” الأسبانية، أنّ المغنية الكولومبية شاكيرا غيّرت رأيها قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، ولن تؤدي عرضها المقرر في حفل الافتتاح.

وقالت المقدمة في البرنامج “أدريانا دورونسورو”: “تأكد لي أن شاكيرا لن تؤدي في حفل الافتتاح ، لكنهم لن يقولوا ما إذا كانت ستلعب دورًا آخر خلال كأس العالم”.

وقالت ساندرا ألادرو، وهي مساهمة أخرى في البرنامج إنها تحدثت إلى الوفد المرافق للفنانة، وأخبروها أن شاكيرا لن تؤدي.

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وبيّنت ألادرو”: “كانت ستكون ضيفة أداء ، الآن عليها إرسال بيان لشرح كل شيء.”

وحتى الان لم يصدر تصريح رسمي عن المغنية الكولومبية شاكيرا، بتأكيد أو نفي صحة ما ورد في البرنامج.

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