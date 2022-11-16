الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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الهدهدرياضة

قبل أيام من المونديال .. هل انسحبت شاكيرا من عرضها بحفل الافتتاح؟!

وسط حملة شيطنة تتعرض لها قطر

كتب شيراز ماضي
شاكيرا تنسحب من العرض المقرر لها في افتتاح مونديال قطر watanserb.com
شاكيرا
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وطن – نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن برنامج ‘El programa de Ana Rosa’، الذي يعرض على قناة “تيليسينكو” الأسبانية، أنّ المغنية الكولومبية شاكيرا غيّرت رأيها قبل أيام قليلة من انطلاق المونديال، ولن تؤدي عرضها المقرر في حفل الافتتاح.

وقالت المقدمة في البرنامج “أدريانا دورونسورو”: “تأكد لي أن شاكيرا لن تؤدي في حفل الافتتاح ، لكنهم لن يقولوا ما إذا كانت ستلعب دورًا آخر خلال كأس العالم”.

وقالت ساندرا ألادرو، وهي مساهمة أخرى في البرنامج إنها تحدثت إلى الوفد المرافق للفنانة، وأخبروها أن شاكيرا لن تؤدي.

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وبيّنت ألادرو”: “كانت ستكون ضيفة أداء ، الآن عليها إرسال بيان لشرح كل شيء.”

وحتى الان لم يصدر تصريح رسمي عن المغنية الكولومبية شاكيرا، بتأكيد أو نفي صحة ما ورد في البرنامج.

 

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وتنطلق بطولة كأس العالم يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر، والتي تستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل على الأراضي القطرية.

ومن الجدير ذكره أنّ شاكيرا توصلت قبل أيام الى تسوية الطلاق مع شريكها السابق اللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، بعد انفصالهما عن بعض قبل أشهر قليلة.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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