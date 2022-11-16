عقوبة صارمة بحق ليفاندوفسكي .. وهذه تفاصيلها

- Advertisement -

وطن- فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة صارمة بحق البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، لاعب فريق برشلونة، قبيل أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر.

عقوبة ليفاندوفسكي

وقال الاتحاد الإسباني في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي، ” إيقاف روبرت ليفاندوفسكي عن ثلاثة مباريات في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بعد أن أظهر عدم الاحترام للحكم”.

رسميًا 🚨

الرابطة الإسبانية تقرر إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات بعد طرده أمام أوساسونا ❌

النجم البولندي سيتم إيقافه مباراة بسبب الطرد ومباراتين بسبب إهانة حكم المباراة 🟥 سيغيب اللاعب عن مباريات إسبانيول وأتليتكو مدريد وريال بيتيس بعد كأس العالم 😬 pic.twitter.com/MohSNvj5al — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) November 16, 2022

- Advertisement -

كما وستدخل عقوبة ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة حيز التنفيذ، عند العودة إلى استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بعد نهاية مونديال قطر 2022.

طرد ليفاندوفسكي لاعب برشلونة

وكان البولندي ليفاندوفسكي قد تعرض للطرد خارج أرضية ملعب المباراة، في المواجهة الأخيرة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولي، بعد التدخل العنيف على أحد اللاعبين للفريق المنافس.

لكن المطرود ليفاندوفسكي، خلال خروجه من أرضية الملعب بعد تلقي البطاقة الحمراء، قام بتوجيه بعض الإشارات الغاضبة بيده. وهو ما اعتبر إساءة للحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو.

- Advertisement -

كما ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 13 هدفاً، بعد استئناف الدوري الممتاز من جديد، عن مباراتي إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

وكان نادي برشلونة، قد طلب الاستئناف على عقوبة ليفاندوفسكي، في محاولة لتخفيف العقوبة الصارمة بحق اللاعب.

قرير الحكم: "ليفاندوفسكي بعد الطرد قام بحركة عدم الموافقة على قرار الحكم، من خلال وضع اصبعه على أنفه، وكررها مرتين" 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/SvBkauEXqe — FCB World (@forcabarca_ar) November 8, 2022

ويتصدر فريق برشلونة (البلوغرانا)، صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 35 نقطة.

مجموعة منتخب بولندا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب بولندا في المجموعة الثالثة من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب المكسيك والسعودية والأرجنتين.

🙌 نتمنى كل التوفيق لهدافنا روبرت ليفاندوفسكي في مشاركته مع المنتخب البولندي في #كأس_العالم 🇵🇱 pic.twitter.com/O1TWVirArV — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 10, 2022

ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، بمواجهة صاحب الأرض المستضيف قطر. أمام الإكوادور في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. كما وستكون ختام البطولة في 18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.