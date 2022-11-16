الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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رياضة

عقوبة صارمة بحق ليفاندوفسكي .. وهذه تفاصيلها

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوقف ليفاندوفسكي عن 3 مباريات في الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على ليفاندوفسكي watanserb.com
الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على ليفاندوفسكي
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وطن- فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة صارمة بحق البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، لاعب فريق برشلونة، قبيل أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر.

عقوبة ليفاندوفسكي

وقال الاتحاد الإسباني في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي، ” إيقاف روبرت ليفاندوفسكي عن ثلاثة مباريات في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بعد أن أظهر عدم الاحترام للحكم”.

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كما وستدخل عقوبة ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة حيز التنفيذ، عند العودة إلى استئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بعد نهاية مونديال قطر 2022.

طرد ليفاندوفسكي لاعب برشلونة

وكان البولندي ليفاندوفسكي قد تعرض للطرد خارج أرضية ملعب المباراة، في المواجهة الأخيرة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولي، بعد التدخل العنيف على أحد اللاعبين للفريق المنافس.

لكن المطرود ليفاندوفسكي، خلال خروجه من أرضية الملعب بعد تلقي البطاقة الحمراء، قام بتوجيه بعض الإشارات الغاضبة بيده. وهو ما اعتبر إساءة للحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو.

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كما ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 13 هدفاً، بعد استئناف الدوري الممتاز من جديد، عن مباراتي إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

وكان نادي برشلونة، قد طلب الاستئناف على عقوبة ليفاندوفسكي، في محاولة لتخفيف العقوبة الصارمة بحق اللاعب.

ويتصدر فريق برشلونة (البلوغرانا)، صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 35 نقطة.

مجموعة منتخب بولندا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب بولندا في المجموعة الثالثة من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، إلى جانب المكسيك والسعودية والأرجنتين.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، بمواجهة صاحب الأرض المستضيف قطر. أمام الإكوادور في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. كما وستكون ختام البطولة في 18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + الاتحاد الإسباني لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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