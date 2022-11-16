تقرير ناري لصحيفة “القبس” الكويتية تفضح فيه ازدواجية معايير الغرب تجاه مونديال قطر(شاهد)

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وطن– نشرت صحيفة “القبس” الكويتية فيديو ناري ردت فيه على الحملة الشعواء وازدواجية معايير الدول الأوروبية تجاه قطر مع قرب انطلاق صافرة كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتحت عنوان: “مونديال قطر يقهر ازدواجية الغرب” أشارت “القبس” إلى شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2010 حينما فازت قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022، واصفا ما حدث بأنه كان أبرز انقلاب كروي في التاريخ، حيث تستضيف دولة “عربية اللسان، إسلامية الثقافة، شرق أوسطية الموقع تنظيم مونديال 2022”.

حملة تشويه وتحريض

ولفت الفيديو إلى أن هذا الحدث البارز لم يستقبله الكثيرون بترحاب، لتبدأ معه حملات التشويه والتحريض عبر ترسانة إعلامية ضخمة ضد قطر التي مضت في طريقها غير مبالية بصياحهم في الاستعداد لأضخم حدث رياضي.

صمت القبور

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وفي هذا الإطار، لفتت “القبس” إلى أن نسخة كأس العالم لعام 2014 التي نظمت في البرازيل لم تخل من وفيات في صفوف عمال البناء كسابقيها، موضحة أنه حينما لمحت لصحف الغربية على استحياء للأمر خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية “بيليه” قائلا: ” وفاة عمال في ملاعب المونديال أمر طبيعي”، ليسود بعدها صمت القبور من قبل وسائل الإعلام الغربية.

وفي سياق مماثل، وعلى الرغم مما فعلته روسيا من جرائم في سوريا، أشارت الصحيفة إلى احتفال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشاركة بلاده في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

ولفت الفيديو إلى أن الصحف الغربية التزمت الصمت، في حين لم يسمع عن قرارات من رؤساء البلديات الفرنسية بمنع عرض مباريات المونديال على شاشات عملاقة كما هو الحال الآن.

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كما أستذكر الفيديو مطالبات بعض الدول بمقاطعة أولمبياد بكين 2020، بسبب اضطهادها للمسلمين الإيغور، أكدت فرنسا حينها مشاركتها فيها، مطالبة بحماية الرياضة من السياسة.

اكذب حتى يصدقوك

في علاقة طردية وعلى طريق الوزير النازي جوزيف جوبلز، بدأت الصحافة الغربية والساسة الغارقون في ازدواجية المعايير إطلاق سهام الانتقاد على قطر كلما اقترب موعد انطلاق كأس العالم.

وبحسب الفيديو، فقد اتبعوا في ذلك المقولة السابقة لـ”جوبلز” التي قال فيها: “كلما كبرت الكذبة صدقها الناس”.

خلط متعمد

كما نوه الفيديو للحملة الشعواء الغريبة التي تشنها صحيفة “الغارديان” البريطانية ضد استضافة قطر للمونديال، حيث قادت دفة لهجوم بالادعاء أن 6500 عامل أجنبي ماتوا في قطر منذ منحها حق تنظيم المونديال.

وأكدت “القبس” بأن تقير “الغارديان” ضم خلطا متعمدا، حي أن العمال المتوفين ماتوا على مدار أكثر من 10 سنوات في بلد يحتضن قرابة مليوني عامل بين وفيات طبيعية، وحوادث سيارات، وانتحار، وأمراض وحودث عمل في الوظائف كافة.

أمير قطر يؤكد تعرّضَ بلاده لحملة غير مسبوقة

وكان أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، قد أكّد خلال خطاب أمام مجلس الشورى يوم 25 أكتوبر/تشرين أول الفائت، على أن بلاده “تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ أن نالت شرف استضافة بطولة كأس العالم، لم يتعرض لها أي بلد مضيف”.