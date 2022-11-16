الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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تصريحات هوجو لوريس.. فضحت المؤامرة على قطر وأثارت تفاعلا كبيرا

اللاعب طالب باحترام ثقافة مستضيفة كأس العالم

كتب خالد السعدي
تصريحات هوجو لوريس watanserb.com
حارس مرمى منتخب فرنسا هوجو لوريس
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وطن– حظيت تصريحات هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم ، وما تعرضت له الدوحة من مؤامرات في هذا الصدد.

قال لويس خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب فرنسا، أنه يجب على الأجانب احترام ثقافة قطر خلال كأس العالم 2022.

فضيحة كبيرة

اللاعب أقر بأن اللاعبين تعرضوا لضغط كبير للتحدث ضد قطر، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم المقامة بين شهري نوفمبر وديسمبر.

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وأعلن لوريس أنه لن أرتدي شارة المثلية الجنسية، وقال: “عندما نرحب بالأجانب في دولتنا نريد منهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، سأفعل الشيء ذاته عندما أذهب إلى قطر. سواء كنت تتفق مع أفكارهم أم لا فلابد من إظهار الاحترام لثقافتهم”.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الضغط على اللاعبين لإدانة قطر الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم.

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ولوريس أحد تسعة قادة أوروبيين سيرتدون شارة “One Love” بلون قوس قزح في البطولة، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طالب جميع منتخبات البطولة بالتركيز على كرة القدم.

ورأى لوريس الذي يحرس عرين نادي توتنهام الإنجليزي، أن العبء لا ينبغي أن يقع على عاتق اللاعبين.

وأضاف: “بصراحة، أتفق مع شعور فيفا، هناك ضغط كبير على اللاعبين، نحن في أسفل السلسلة”.

تابع: “إذا كان عليك ممارسة الضغط، فيجب أن يكون ذلك قبل 10 سنوات، الآن قد فات الآوان.. عليك أن تفهم أنه بالنسبة للاعبين هذه الفرصة تحدث كل أربع سنوات، وأنك تريد كل فرصة للنجاح، يجب أن يكون التركيز على الملعب، الباقي للسياسيين، نحن رياضيون”.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد عبر مسبقا، أنه يفضل ألا يرتدي هوجو لوريس شارة المثلية الجنسية، مع التأكيد على ضرورة إظهار الاحترام للبلد المضيف.

وقال لوريس: “في المقام الأول، قبل القيام بأي شيء نحتاج إلى موافقة فيفا والاتحاد الفرنسي على ذلك، بالطبع، لدي رأي شخصي، وهو يتطابق إلى حد ما مع رأي الرئيس”.

وأضاف: “في فرنسا، عندما نرحب بالأجانب، غالبًا ما نريدهم أن يلتزموا بقواعدنا واحترام ثقافتنا، وسأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر، وسواء كنت أتفق مع أفكارهم أم لا، فلا بد لي من إظهار الاحترام فيما يتعلق بذلك”.

تصريحات هوجو لوريس أثارت تفاعلا واسعا على موقع تويتر، فقال “محمد”: “بتاعة الغرب تموت بغيظها إن شاء الله واكبر شئ يدل على ده هو كلام هوجو لوريس كابتن وحارس مرمي المنتخب الفرنسي اللي اكد إن في ضغوط كبيرة جداً علي لاعبي كرة القدم لانتقاد قطر والحديث حول كيفية تنظيمها لمونديال 2022 إن شاء مع بداية العُرس العالمي ننبهر ونبهر العالم اكتر”.

وتفاعل “عبد الله”: “فرنسا بطلة كاس العالم ولوريس افضل حارس ف التاريخ لعيونك ي عم هوجو لوريس”.

وغرد محمد: “هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي توتنهام الإنجليزي صرح أنه هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين لمهاجمة قطر.الموضوع مرتبط بدعم الشذوذ بشكل أساسي، كما صرح أنه لن يرتدي الشارة الداعمة للشذ وذ في قطر لأنه يجب عليه احترام ثقافة البلد المضيف. الغرب الجميل اللطيف داعم الحريات”.

وتعرضت قطر للعديد من الحملات بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

“شخير الجمال” أحدث الحملات

وفي إطار تلك الحملة الشعواء التي تشنها الصحف الغربية وبالأخص البريطانية منها ضد استضافة قطر لمونديال كأس العالم، خرجت صحيفة “ديلي ستار” بخرجة جديدة تزعم أن المنتخب الإنجليزي قضى ليلته الأولى في قطر دون نوم بسبب ما وصفته “شخير الجمال” خارج الفندق.

وفي خطوة استفزازية لقطر، كان المنتخب الإنجليزي قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة تم استئجارها خصيصا، تحمل شعار مؤيد للمثلية الجنسية.

وفي هذا السياق، زعمت صحيفة “ديلي ستار” إن لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لم يتمكنوا من الحصول على نوم سليم في الفندق بفضل زوج من الجمال يصرخ طوال الليل في الخارج.

وقالت الصحيفة إن رئيس الفريق جاريث ساوثجيت ورؤساء الاتحاد الإنجليزي اختارا فندق سوق الوكرة ليكون مقر شركة الأسود الثلاثة للهروب من صخب العاصمة القطرية الدوحة.

حملة جديدة تستهدف مونديال قطر عبر “شخير الجمال” هذه المرة.. ما القصة؟!

وزعمت الصحيفة أنه “لا بد أنهم اعتقدوا أن المنتجع الصحي الفاخر على بعد 12 ميلاً خارج المدينة على شاطئ الخليج العربي كان المكان المثالي للاعبين للحصول على قسط كبير من الراحة خلال البطولة التي ستستمر لمدة شهر”.

وتابعت: “ربما لم يكونوا قد اكتشفوا ثنائيًا غاضبًا من سكان الصحراء يئن ويئن ويصيح في جميع الساعات خارج غرفهم مباشرة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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