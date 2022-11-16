تشكيلة منتخب البرتغال أمام نيجيريا القوية في المباراة الودية

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وطن- يخوض منتخب البرتغال المباراة الودية، الخميس، أمام منافسه نيجيريا، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر، على أرض ملعب (جوزيه ألفالادي) في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وستبدأ المباراة الودية بين البرتغال ونيجيريا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة السعودية وبعض دول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر وفلسطين، عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

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ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، لنقل أحداث اللقاء الودي بين كلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب البرتغال أمام نيجيريا

وسيلعب المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس المباراة القوية أمام نيجيريا، بتشكيلة أساسية متوقعة استعداداً لمونديال قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريسيو.

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دفاع التشكيلة (الملاحون): ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، بيبي (نونو مينديز)، روبن دياز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، روبن نيفيز (جواو ماريو).

𝗕𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿. 🫶🇵🇹 A preparação para o Mundial começa aqui! #VesteABandeira The World Cup's preparation starts now! 💪 #WearTheFlag pic.twitter.com/kRjXgySaeC — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2022

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندري سيلفا، رافاييل لياو (جواو فليكيس).

معلق مباراة البرتغال ونيجيريا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث المباراة الودية، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD2)، بتردد 11013، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

مجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022

ويحل منتخب البرتغال (الملاحون)، في المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة غانا، والأوروغواي، وكوريا الجنوبية.

وستنطلق مراسم مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن تكون ختام البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.