بُشرى سارة لجماهير كأس العالم 2022 قطر

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وطن- أيامٌ قليلة تفصلنا عن افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ظل التوافد الكبير من قبل الجماهير الزائرة والمنتخبات المشاركة في هذا الحدث الكروي المهم على مستوى الكرة الأرضية.

ولكن دعونا نزف لكم هذا الخبر إلى جماهير كرة القدم المتواجدة حالياً في دولة قطر، المستضيفة للنسخة ال22 من مونديال كأس العالم، بشأن السكن.

قرى المشجعين لحضور مباريات كأس العالم 2022

وأعلنت دولة قطر المنظمة لمونديال كأس العالم 2022، على جاهزية توفر قرى لاستقبال الجماهير (المشجعين). خلال فترة مونديال كأس العالم 2022.

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كما وتعتبر قرى المشجعين إحدى بدائل الإسكان التي وفرتها دولة قطر، لخدمة جماهير المونديال، إلى جانب توفير وسائل النقل والمواصلات والخدمات الترفيهية واللوجستية وغيرها.

وتتواجد قرى المشجعين التي وفرتها الدولة المستضيفة للمونديال، في منطقة محددة، وهي قريبة من مطار حمد الدولي. وكذلك ملاعب المونديال.

مزايا قرى المشجعين خلال كأس العالم 2022

كما وتعد قرى المشجعين تجربة مثيرة للاهتمام والذين يشغلهم التفكير في البحث عن السكن، في ظل الأسعار المرتفعة نوعاً ما على الجماهير ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى انشغالها خلال فترة البطولة العالمية.

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وتحتوي قرى المشجعين على المطاعم التي توفر العديد من المأكولات الواسعة، والنشاطات الترفيهية، بالإضافة إلى احتوائها على 4600 كبينة سكنية مختلفة لاستقبال الجماهير الوافدة من خارج دولة قطر.

كما وتشمل القرى الخاصة بالمشجعين على الملاعب والخدمات الترفيهية، التي تشمل على شاشات السينما ومراكز اللياقة البدنية وقاعات الرياضة. تمتاز بموقعها المثالي بقرب من محطة المترو بالمنطقة الحرة.

أسعار مناسبة للمشجعين

ووفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فقد تشمل تلك القرى للمشجعين الموزع في دولة قطر، على 1800 مسكن. في مدينة لوسيل والخور و3 أماكن أخرى.

كما وبين اللجنة، بأن حاملي بطاقات تذاكر مباريات كأس العالم 2022، يمكنهم اختيار مكان لهم في تلك القرى المزودة بكافة الخدمات اللوجستية والترفيهية، بأسعار تبدأ من 740 ريال قطري. أي ما يعادل (207.36) دولار للوحدة في الليلة الواحدة.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. كما وستختتم تلك البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.