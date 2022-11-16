الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةرياضةبُشرى سارة لجماهير كأس العالم 2022 قطر
رياضة

بُشرى سارة لجماهير كأس العالم 2022 قطر

خدمات مثالية توفرها دولة قطر في قرى المشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
خبر سار لجماهير كأس العالم في مونديال قطر2022 watanserb.com
قطر توفر قرى مثالية للمشجعين في مونديال كأس العالم 2022 قطر
- Advertisement -

وطن- أيامٌ قليلة تفصلنا عن افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ظل التوافد الكبير من قبل الجماهير الزائرة والمنتخبات المشاركة في هذا الحدث الكروي المهم على مستوى الكرة الأرضية.

ولكن دعونا نزف لكم هذا الخبر إلى جماهير كرة القدم المتواجدة حالياً في دولة قطر، المستضيفة للنسخة ال22 من مونديال كأس العالم، بشأن السكن.

قرى المشجعين لحضور مباريات كأس العالم 2022

وأعلنت دولة قطر المنظمة لمونديال كأس العالم 2022، على جاهزية توفر قرى لاستقبال الجماهير (المشجعين). خلال فترة مونديال كأس العالم 2022.

قرى المشجعين في كأس العالم 2022
قرى المشجعين في كأس العالم 2022
- Advertisement -

كما وتعتبر قرى المشجعين إحدى بدائل الإسكان التي وفرتها دولة قطر، لخدمة جماهير المونديال، إلى جانب توفير وسائل النقل والمواصلات والخدمات الترفيهية واللوجستية وغيرها.

وتتواجد قرى المشجعين التي وفرتها الدولة المستضيفة للمونديال، في منطقة محددة، وهي قريبة من مطار حمد الدولي. وكذلك ملاعب المونديال.

مزايا قرى المشجعين خلال كأس العالم 2022

كما وتعد قرى المشجعين تجربة مثيرة للاهتمام والذين يشغلهم التفكير في البحث عن السكن، في ظل الأسعار المرتفعة نوعاً ما على الجماهير ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى انشغالها خلال فترة البطولة العالمية.

خدمات مثالية في قرى المشجعين في كأس العالم 2022
مزايا قرى المشجعين في كأس العالم 2022
- Advertisement -

وتحتوي قرى المشجعين على المطاعم التي توفر العديد من المأكولات الواسعة، والنشاطات الترفيهية، بالإضافة إلى احتوائها على 4600 كبينة سكنية مختلفة لاستقبال الجماهير الوافدة من خارج دولة قطر.

كما وتشمل القرى الخاصة بالمشجعين على الملاعب والخدمات الترفيهية، التي تشمل على شاشات السينما ومراكز اللياقة البدنية وقاعات الرياضة. تمتاز بموقعها المثالي بقرب من محطة المترو بالمنطقة الحرة.

أسعار مناسبة للمشجعين

ووفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فقد تشمل تلك القرى للمشجعين الموزع في دولة قطر، على 1800 مسكن. في مدينة لوسيل والخور و3 أماكن أخرى.

قرى المشجعين في مونديال كأس العالم 2022
قرى المشجعين في مونديال كأس العالم 2022

كما وبين اللجنة، بأن حاملي بطاقات تذاكر مباريات كأس العالم 2022، يمكنهم اختيار مكان لهم في تلك القرى المزودة بكافة الخدمات اللوجستية والترفيهية، بأسعار تبدأ من 740 ريال قطري. أي ما يعادل (207.36) دولار للوحدة في الليلة الواحدة.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. كما وستختتم تلك البطولة العالمية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

قطر توفر قرى للمشجعين في كأس العالم 2022
قطر توفر قرى للمشجعين في كأس العالم 2022
المصدروطن + الجزيرة نت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
تقارير

من المواصلات إلى المشروبات الكحولية .. كل ما تحتاج لمعرفته حول مونديال قطر 2022

رياضة

تشكيلة منتخب البرتغال أمام نيجيريا القوية في المباراة الودية

رياضة

خبر حزين لمحبي ساديو ماني قبل انطلاق كأس العالم 2022

رياضة

من بينهم بطل العالم ل4 مرات .. أفضل المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022

رياضة

مزايا مُذهلة توفرها “غوغل” لمشجعي كأس العالم 2022

رياضة

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد الإمارات في المباراة الودية

رياضة

حارس ليفاندوفسكي ممنوع من دخول قطر لهذا السبب

رياضة

مشجع إماراتي بالجلابية يقتحم تدريبات الأرجنتين من أجل ميسي (صور)

رياضة

مهارة خارقة .. نيمار يسيطر على كرة ألقتها طائرة مسيرة من ارتفاع عالٍ (شاهد)

رياضة

تعرف على لقب منتخبك المفضَّل الذي ستشجعه في كأس العالم 2022

رياضة

تشكيلة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2022

رياضة

نجم منتخب المغرب يُحرم من المشاركة في مونديال قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأردن.. مسافر يخفي مخدرات في أحشائه لتهريبها ونهاية لم يتوقعها

الكويت.. امرأة تتزوج 4 رجال في آن واحد والنهاية صادمة (فيديو)

رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

صدمة لكل محبي الشيخ خالد الراشد المعتقل بسجون السعودية

لحسم جدل التسلل.. طفرة إلكترونية في مونديال قطر ستبهر العالم

“فريدا”.. نفوق أشهر كلبة إنقاذ في العالم والمصنفة بطلة قومية

ظهور لافت لأمير قطر رفقة والده في جولة خاصة (شاهد)

منى فاروق تريند مجددا “وراضية بالابتلاء” (شاهد)

“الذكورة في خطر”.. تراجع معدلات الخصوبة لرجال العالم ودراسة مقلقة

منها الشاي الأخضر .. مشروبات تزيد من الرغبة الجنسية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC