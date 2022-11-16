بالصور..أخطر 8 أماكن في العالم لا يُنصح بزيارتها

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وطن– نشر موقع “mapquest” قائمة بأخطر الأماكن السياحية في العالم التي ينصح دائما بتجنبها والابتعاد عنها عند زيارة بعض الوجهات السياحية.

وإذا كنت تخطط للسفر إلى أحدها، فتأكد من إدراكك للمخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة .

سيوداد خواريز، المكسيك

يزور المكسيك كل عام ملايين السياح، لكن نشاط الجريمة المنظمة في البلاد تجعلها وجهة أكثر خطورة للمسافرين.

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مشاكل المكسيك مع تجار المخدرات معروفة جيدًا وسيوداد خواريز هي واحدة من أكثر المدن عنفًا في البلاد. ويمثل فساد الشرطة مشكلة كبيرة، حيث يتم توظيف الضباط أو دفع رواتبهم من قبل عصابات المخدرات، مما يعني أن العديد من الجرائم تمر دون عقاب.

ريو دي جانيرو، البرازيل

توجد في العديد من المدن في البرازيل معدلات جريمة عالية جداً، وبعضها أكثر خطورة من ريو دي جانيرو. ومع ذلك، تظل ريو الوجهة السياحية الأكثر شعبية في البرازيل، حيث تجذب ما يزيد عن 1.2 مليون مسافر كل عام.

فالمدينة في الواقع أكثر أمانًا مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، لكن جرائم الشوارع لا تزال شائعة في العديد من المناطق وخاصة في الليل.

كاراكاس، فنزويلا

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كاراكاس هي عاصمة فنزويلا وهي تواجه أزمة تشمل عصابات المخدرات. جرائم الشوارع مثل السرقة شائعة أيضًا، مما يجعلها وجهة غير مرغوبة بالنسبة لمعظم السياح.

كما أن العاصمة لديها ثاني أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، مما يجعلها في صدارة قائمة الأماكن الأكثر خطورة للسفر.

مدينة غواتيمالا



على الرغم من أن غواتيمالا، إحدى دول أمريكا الوسطى في منطقة البحر الكاريبي، تضم العديد من مناطق الجذب السياحي، إلا أن مستويات جرائم العنف بما في ذلك القتل والاتجار بالبشر عالية فيها.



سان بيدرو سولا، هندوراس

تم تصنيف هذه المدينة كواحدة من أكثر المدن عنفًا في العالم لعدة سنوات حتى الآن. ووفقًا للعديد من المصادر، لديها أعلى معدلات جرائم القتل في العالم – 169 لكل 100000 شخص.

الاتجار بالأسلحة مشكلة كبيرة، والأسلحة النارية غير القانونية منتشرة في جميع أنحاء المدينة. وبالتالي فهي من المدن التي يجب على السياح تجنب زيارتها.



كيب تاون ، جنوب أفريقيا

نظرًا لانتشار الفقر والاضطرابات الاجتماعية في هذه المدينة، فإنها تعاني من معدل جرائم عنف مرتفع للغاية، تتعلق في الغالب بالمخدرات والعصابات، حيث يقدر عدد الأشخاص في أكثر من 130 عصابة مختلفة في عام 2018 بنحو 100000 شخص.

أكابولكو، المكسيك

منذ وقت ليس ببعيد، كانت هذه المدينة تعتبر منطقة منتجع آمنة وفاخرة. بينما لا يزال مسموحًا بالسياحة إلى أكابولكو، فإن عنف العصابات والقتل المرتبط بالمخدرات جعلها منطقة خطرة للمسافرين وأولئك الذين يعيشون هناك.